MOP inicia el montaje de la primera torre del metrocable en San Salvador con una inversión superior a USD 100 millones

El ministro de Obras Públicas anunció el inicio del montaje de la primera torre del metrocable en el área metropolitana de San Salvador.(Foto: MOP)

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció durante una conferencia de prensa el inicio del montaje de la primera torre del metrocable en el área metropolitana de San Salvador.

Este sistema, pionero en El Salvador, está diseñado para transformar la movilidad urbana y reducir el tiempo de traslado entre Mejicanos y el centro capitalino, pasando de 60 minutos a solo 14 minutos. Según Herrera, este beneficio alcanzará a 200,000 personas que diariamente enfrentan el tráfico en esta zona.

La obra forma parte de una estrategia nacional para modernizar el transporte público y aliviar la congestión vehicular. Con la instalación de la primera estructura, el cronograma de trabajo avanza hacia el montaje sucesivo de las 23 pilonas que conformarán el recorrido total del metrocable.

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El ministro explicó que entre jueves y viernes se estará montando una estructura similar en otro sector, demostrando el ritmo progresivo que busca mantener el proyecto.

El metrocable de San Salvador busca reducir el tiempo de traslado entre Mejicanos y el centro capitalino de 60 minutos a 14 minutos. (Foto: MOP)

El sistema tendrá capacidad para trasladar hasta 40,000 personas por día. Cada cabina está diseñada para 10 personas sentadas, incluyendo a usuarios con movilidad reducida. El total de 153 cabinas podrá ampliarse conforme aumente la demanda, garantizando flexibilidad para el crecimiento futuro del sistema.

Herrera detalló que los trabajos actuales comprenden el izaje de estructuras, excavaciones, pilotes y cimentaciones profundas, procesos esenciales para la estabilidad de las torres. Señaló que buena parte del esfuerzo técnico se desarrolla bajo tierra y no es visible para la población, pero es fundamental para asegurar la seguridad y durabilidad de la infraestructura.

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La línea del metrocable tendrá 3.5 kilómetros de longitud y contará con cuatro estaciones ubicadas estratégicamente: una por la fábrica Melher, en calle Zacamil y quinta avenida norte; otra frente a la Universidad de El Salvador, sobre la autopista norte; una más en el centro de gobierno; y la última en la zona de Rubén Darío, cerca del hospital Primero de Mayo.

Estas estaciones buscan facilitar la conectividad entre áreas de alta circulación y el centro histórico de San Salvador.

El proyecto de transporte público beneficiará a 200,000 personas y contempla el montaje sucesivo de 23 pilonas. (Foto: MOP)

Durante la conferencia, Herrera subrayó que el sistema será 100 % eléctrico, lo que implica que no generará emisiones de CO₂ y se alineará con estándares internacionales de movilidad sostenible.

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El ministro mencionó que experiencias similares en países como Francia, China, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Chile, Colombia, México y Brasil han demostrado que los teleféricos urbanos pueden mejorar significativamente la calidad de vida en ciudades densamente pobladas.

La inversión para este proyecto supera los 100 millones de dólares. El gobierno prevé que la obra esté finalizada en 2027, con mantenimiento y operación garantizados para asegurar la continuidad del servicio. Además, existe la posibilidad de ampliar la capacidad del sistema conforme evolucione la demanda y las necesidades de la población.

El metrocable tendrá capacidad para trasladar hasta 40,000 personas por día con 153 cabinas para 10 personas sentadas. (Foto: MOP)

Herrera aprovechó la ocasión para mencionar el avance de otros proyectos de infraestructura, como la ampliación de la zona de Los Chorros y la construcción del estadio nacional. Estas iniciativas, afirmó, forman parte de la política estatal para modernizar la red vial y el transporte urbano de El Salvador.

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Herrera indicó que el avance será visible en los próximos días y que está previsto continuar con el montaje de nuevas estructuras conforme al cronograma de la obra.