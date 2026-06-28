Estos son los rostros del partido oficial que se postulan a diputados por la diáspora salvadoreña

Precandidatos de Nuevas Ideas entregan su documentación en la sede nacional del partido durante la jornada de inscripción para las elecciones internas. (Foto cortesía Nuevas Ideas)

El partido oficialista Nuevas Ideas abrió este domingo el proceso de inscripciones para las precandidaturas de sus elecciones internas, paso previo a los comicios generales previstos para 2027. La jornada se desarrolló en la sede nacional del partido en San Salvador, donde funcionarios, dirigentes y militantes presentaron la documentación ante la Comisión Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de organizar el proceso interno.

Entre quienes buscan representar a los salvadoreños en el exterior está la actual diputada por San Salvador, Alexia Rivas, quien confirmó su inscripción como precandidata a diputada por la diáspora salvadoreña para el periodo 2027-2030. Rivas manifestó su intención de continuar representando a la comunidad salvadoreña fuera del país.

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“Mi compromiso también está con todos los salvadoreños que se encuentran fuera de nuestra patria. En las pasadas elecciones, ustedes me convirtieron en la diputada más votada del exterior y eso para mí representa una gran responsabilidad. Por ello, me dirigiré a la sede de nuestro gran partido para inscribirme como precandidata a diputada por los salvadoreños en el exterior", señaló la actual funcionaria.

Alexia Rivas, actual diputada por San Salvador, presenta su inscripción como aspirante a diputada por la diáspora salvadoreña para el periodo 2027-2030. (Foto cortesía)

A su postulación se suma Wilber Francisco Alabi, quien expresó: “Hoy doy un paso más en mi compromiso con El Salvador al inscribirme como precandidato a Diputado por la Diáspora. Lo hago con la convicción de representar y servir a los salvadoreños que, desde cualquier parte del mundo, siguen construyendo nuestra nación. ¡La transformación debe seguir llegando a todos!” Con estas palabras, Alabi reafirmó su propósito de fortalecer el vínculo entre la diáspora y el país.

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Wilber Francisco Alabi formaliza su postulación como precandidato a diputado por la diáspora salvadoreña en el proceso interno de Nuevas Ideas. (Foto cortesía)

La jornada de inscripción, establecida por el calendario electoral como única fecha para formalizar precandidaturas, reunió también a figuras como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien se postuló como precandidato a diputado por San Salvador. Participaron además la diputada Suecy Callejas y el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, quien manifestó su deseo de continuar al frente de la alcaldía.

El proceso de elecciones internas de Nuevas Ideas incluye la revisión de la documentación presentada por cada aspirante. Según el instructivo aprobado por la Comisión Nacional Electoral, quienes cumplan con los requisitos serán registrados oficialmente como precandidatos. En caso de inconsistencias subsanables, los aspirantes dispondrán de dos días hábiles para corregirlas.

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Las votaciones internas están previstas para el 12 de julio, cuando la militancia del partido seleccionará a quienes integrarán las fórmulas que competirán en las urnas generales de 2027. Este procedimiento es obligatorio para todos los postulantes con la finalidad de garantizar la legalidad y transparencia del proceso, indicaron las autoridades partidarias.

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, acude a la sede partidaria para inscribirse como precandidato a diputado por San Salvador. (Foto cortesía)

Diputado anuncia el cierre de una etapa política

Por otro lado, el diputado oficialista Edgardo Mulato, representante del departamento de San Salvador, informó este domingo que finaliza una etapa relevante en su carrera política, lo que sugiere que no buscará la reelección.

El legislador comunicó el fin de una etapa y manifestó su gratitud por el apoyo brindado por la militancia de Nuevas Ideas y los residentes de la ciudad capital.

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“Concluyo una etapa significativa en mi vida... No se trata de una despedida, sino del inicio de algo nuevo”, declaró en sus redes sociales.

Seis de cada diez salvadoreños no se identifica con ningún partido político

Mientras avanza la organización interna, el contexto político nacional se caracteriza por un distanciamiento de la ciudadanía respecto a los partidos tradicionales. El más reciente estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) indica que el 59.7% de los consultados en 2026 no se identifica con ninguna fuerza política, resultado que evidencia una tendencia de desapego partidario en la población.

El respaldo a partidos políticos se concentra en Nuevas Ideas, que en 2026 registra un 34.2% de preferencia entre los encuestados. Arena y FMLN apenas alcanzan 1.4% y 1.3% respectivamente, en tanto que otras agrupaciones como Vamos, PDC, PCN y GANA no superan el 1.0% de apoyo.

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En la intención de voto presidencial, el 63.3% de los encuestados elegiría a Nuevas Ideas. Arena y GANA obtienen 1.4% y 1.2%, FMLN alcanza 0.9% y PCN 0.3%. Para la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas reúne el 51.5% de las preferencias, seguida de Arena con 3.4% y Vamos con 2.4%. En las elecciones municipales, Nuevas Ideas lidera con 41.9%, Arena suma 3.6% y FMLN 1.8%.

La participación de nuevos perfiles en la contienda interna del partido oficialista marca el inicio de un proceso electoral en El Salvador que definirá las candidaturas de cara a las elecciones de 2027.