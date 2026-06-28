República Dominicana refuerza apoyo a Venezuela con nuevo contingente de búsqueda y rescate

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 movilizó a especialistas dominicanos en búsqueda y rescate hacia Venezuela tras los terremotos. (Foto: Presidencia de la República)

El más reciente contingente de especialistas dominicanos en búsqueda y rescate viaja hacia Venezuela para sumarse a las labores de apoyo tras los terremotos que impactaron ese país. Esta acción se desarrolla durante la Operación Quisqueya Solidaria 2026, una iniciativa coordinada por la República Dominicana para canalizar ayuda en situaciones de emergencia internacional.

El equipo está integrado por miembros del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil. Todos partieron a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana, lo que pone de relieve la capacidad operativa y la disposición de respuesta ante emergencias en el extranjero.

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La salida contó con una ceremonia en la que el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, reconoció la preparación y dedicación del personal participante. También estuvieron presentes Edwin Olivares, subdirector de Operaciones del COE; Jesús Vargas, director de la Defensa Civil de Santo Domingo; y el general de brigada piloto Manuel A. García Lithgow. Los funcionarios reiteraron el respaldo institucional y valoraron el espíritu de colaboración mostrado por los especialistas.

El contingente dominicano viaja a Venezuela con personal del Cemed, el COE y la Defensa Civil a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana. (Foto: Redes Sociales)

El despliegue de estos rescatistas responde a la magnitud del desastre y a la solicitud de apoyo de las autoridades venezolanas. La integración de este personal especializado busca fortalecer las tareas de localización y rescate en las zonas más afectadas por los sismos.

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En respuesta a la emergencia, las autoridades de República dominicana han puesto en marcha un operativo que, además del envío de equipos USAR, contempla la coordinación entre diferentes instituciones para atender las necesidades prioritarias de la población venezolana.

Envío de medicamentos y ayuda humanitaria: una nueva fase de la asistencia dominicana

Dentro de la asistencia oficial, la República Dominicana, previamente, puso a dispuesto el envío de un cargamento de medicamentos a Venezuela, transportado por la Fuerza Aérea Dominicana. El propósito es contribuir a cubrir las necesidades más inmediatas surgidas tras los recientes sismos, complementando las acciones de rescate y auxilio.

Esta misión fue coordinada por el Ministerio de Defensa, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL). Las instituciones colaboraron en la identificación, preparación y despacho de los medicamentos, priorizando los insumos más demandados tras el desastre.

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La República Dominicana activó un operativo con equipos USAR y coordinación interinstitucional para atender necesidades prioritarias en Venezuela. (Foto: Redes Sociales)

Los medicamentos serán entregados a las autoridades responsables en Venezuela para su distribución, de acuerdo con las prioridades establecidas en la respuesta nacional. Este envío se suma al despliegue del equipo USAR, al traslado de materiales de apoyo y a la apertura de centros de acopio para donaciones.

Por otro lado, se encuentran en marcha los preparativos para el envío de una embarcación con alimentos, agua, medicamentos e insumos médicos. El buque, cuya salida está prevista para los próximos días, permitirá ampliar la asistencia que la República Dominicana ofrece al pueblo venezolano.

El Ministerio de Defensa señaló que las Fuerzas Armadas continúan poniendo a disposición sus recursos logísticos y de transporte, tanto aéreos como marítimos, para asegurar una respuesta eficiente y puntual.

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