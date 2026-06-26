América Latina

Prisión preventiva para los dos últimos miembros de la banda que dio muerte a un niño de 12 años en Chile

“Ya hemos identificado a todos y cada uno de los responsables en este deleznable hecho“, señaló el fiscal a cargo de la investigación

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Detenidos en Chile otros dos miembros de una banda que dio muerte a un menor de 12 años
Los cuatro primeros acusados por la muerte del menor Alejandro Águila quedaron tras las rejas este miércoles. Dos son menores de edad.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo dejó este jueves en prisión preventiva a los dos últimos miembros detenidos de la banda acusada del brutal crimen del menor de 12 años, Alejandro Águila, en una “encerrona” ocurrida este martes en esa misma comuna santiaguina, tragedia que tiene conmocionado a todo el país.

Uno tiene 23 años y el otro 18, y ambos fueron formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, al igual que los cuatro primeros apresados que el miércoles quedaron tras las rejas, dos en prisión preventiva y dos en internación provisoria en un centro de reinserción juvenil, por tratarse de menores de edad.

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Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas a un costado de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, cuando un grupo compuesto por un padre de nacionalidad argentina, su hijo chileno de 12 años, Alejandro Águila, y una tía que volvían desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre, fue “encerrado” por al menos seis sujetos en un auto robado, quienes los amenazaron con cuchillos.

Sin embargo, en medio del caos, los asaltantes huyeron con el niño aún arriba del vehículo que pretendían robar, quien al tratar de escapar quedó colgando del cinturón de seguridad, siendo arrastrado por al menos 3 kilómetros.

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Al llegar a avenida Portales con Leonardo da Vinci, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al menor herido de muerte a la vera del camino.

Prisión preventiva para los dos últimos miembros de la banda que dio muerte a un niño de 12 años en Chile
Todos los acusados quedaron tras las rejas y ahora solo resta esperar los 120 días decretados por el tribunal para la investigación.

El tour delictual

En esta segunda audiencia de formalización, la fiscalía hizo una cronología detallada del “tour delictual” en el que se embarcaron la madrugada del martes los seis asaltantes y que culminó con la muerte del malogrado menor.

De acuerdo al relato del fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, todo partió pasada la medianoche, cuando L.M.N.E., A.C.G., D.A.L.S., F.O.E.C. y J.I.L.G. asaltaron una estación de servicio ubicada en la comuna de San Bernardo.

Allí amenazaron con armas blancas a uno de los empleados y al dueño de un Mitsubishi blanco que cargaba combustible, robando la recaudación del servicentro y el vehículo.

Tras una parada en una casa donde se bajó D.A.L.S. y se subió J.V.V, comenzó un periplo por la calles de la comuna, hasta que la 01:00 horas dieron con un carabinero de franco, a quien robaron sus pertenencias y golpearon hasta dejarle una clavícula fracturada.

15 minutos después se encontrarían con el vehículo rojo que manejaba el padre de Alejandro Águila, historia cuyo final ya es conocido.

Al término de la audiencia, el fiscal Tapia aseguró que “con esto ya hemos identificado a todos y cada uno de los responsables en este deleznable hecho“, por lo que ahora solo resta esperar los 120 días decretados por el tribunal para la investigación.

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