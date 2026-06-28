Honduras

FAO destina más de 2 millones de dólares para fortalecer la seguridad alimentaria en Honduras

Miles de familias que enfrentan los efectos de la sequía y la inseguridad alimentaria en el Corredor Seco de Honduras recibirán asistencia humanitaria

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El programa de la FAO se ejecutará durante seis meses en comunidades de Choluteca, Valle y Comayagua para fortalecer la seguridad alimentaria y recuperar medios de vida.
La FAO invertirá USD 2,15 millones para asistir a 4.000 familias en el Corredor Seco de Honduras

La FAO invertirá USD 2,15 millones para asistir a 4.000 familias hondureñas, unas 20.000 personas, afectadas por la sequía y la variabilidad climática en el Corredor Seco de Honduras. El programa se ejecutará durante seis meses en comunidades de Choluteca, Valle y Comayagua para fortalecer la seguridad alimentaria y recuperar medios de vida.

La intervención alcanzará a hogares de los departamentos de Choluteca, Valle y Comayagua, donde las lluvias irregulares y las altas temperaturas redujeron la producción agrícola en los últimos años.

Los USD 2,15 millones, equivalentes a unos 56,4 millones de lempiras, se ejecutarán a través del proyecto Respuesta inmediata para salvar vidas mediante la producción alimentaria en emergencias. Fátima Espinal, representante de la FAO en Honduras indicó que “los recursos no se entregarán íntegramente en efectivo, sino que financiarán apoyos económicos, agrícolas, pecuarios y de infraestructura productiva" según las necesidades de cada comunidad.

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Alcance del programa

La iniciativa apunta a que las familias cubran sus necesidades alimentarias inmediatas y recuperen su capacidad de producir alimentos y generar ingresos.

La FAO señaló que la intervención responde a un escenario marcado por sequías prolongadas, lluvias irregulares y fenómenos climáticos extremos, que provocaron pérdidas recurrentes en cultivos de maíz, frijol y otros productos básicos.

Muchas familias agotaron sus reservas alimentarias antes del inicio de una nueva temporada agrícola y debieron reducir el número de comidas diarias, vender bienes o endeudarse para sobrevivir.

La organización estima que el programa tendrá un impacto directo sobre 20.000 habitantes en los municipios de Marcovia, El Triunfo y Choluteca, en el departamento de Choluteca; Nacaome, en Valle; y Comayagua, en el departamento homónimo.

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El programa de la FAO se ejecutará durante seis meses en comunidades de Choluteca, Valle y Comayagua para fortalecer la seguridad alimentaria y recuperar medios de vida.
La FAO invertirá USD 2,15 millones para asistir a 4.000 familias en el Corredor Seco de Honduras

Estas comunidades fueron priorizadas por los niveles de vulnerabilidad identificados en el Plan de Acción Humanitaria 2026, elaborado por la Red Humanitaria de Honduras detallo la organización alimentaria.

Transferencias y apoyo productivo

Uno de los principales componentes del proyecto será la implementación del modelo Cash+, mediante el cual las familias recibirán una transferencia monetaria para atender necesidades urgentes de alimentación mientras retoman sus actividades productivas.

Ese mecanismo busca dar liquidez inmediata a los hogares más afectados, para que puedan adquirir alimentos y otros productos esenciales durante los meses más difíciles del año.

Además del apoyo económico, 3.500 hogares recibirán kits agrícolas con semillas e insumos para reactivar la producción de alimentos.

El proyecto también contempla la instalación de 660 sistemas de riego para reducir la dependencia de las lluvias en una de las regiones más afectadas por el déficit hídrico del país.

En el componente pecuario, 600 familias recibirán materiales para construir gallineros familiares, mientras que 1.750 hogares obtendrán insumos para fortalecer la crianza de animales.

Reservas de granos

Como parte del programa también se desarrollarán jornadas de vacunación y atención veterinaria para proteger a 49.000 animales, cuya supervivencia resulta clave para la economía de numerosas familias campesinas.

El programa de la FAO se ejecutará durante seis meses en comunidades de Choluteca, Valle y Comayagua para fortalecer la seguridad alimentaria y recuperar medios de vida.
La FAO invertirá USD 2,15 millones para asistir a 4.000 familias en el Corredor Seco de Honduras

El ganado y las aves de corral representan una fuente de alimentos, ahorro e ingresos para los hogares rurales. El organismo informó además que fortalecerá 20 bancos comunitarios de granos, con beneficio adicional para 1.000 hogares.

Estos espacios permiten almacenar maíz, frijol y otros granos básicos para garantizar el abastecimiento durante los períodos de escasez y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante futuras emergencias climáticas.

Financiamiento y marco humanitario

La intervención es financiada por el Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe y forma parte del Plan de Acción Humanitaria 2026 impulsado por la Red Humanitaria de Honduras.

La representante de la FAO en Honduras, Fátima Espinal, destacó que “responder de forma oportuna resulta fundamental para evitar que miles de familias sigan perdiendo sus medios de vida y enfrenten niveles más graves de inseguridad alimentaria” en un contexto en el que los efectos del cambio climático se manifiestan con mayor frecuencia e intensidad sobre las comunidades rurales del país.

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