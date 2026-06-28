El BCIE aprueba un aumento de capital de USD 3,000 millones e incorpora a Panamá y República Dominicana como accionistas

Dos personas con guantes se estrechan las manos sobre una mesa con documentos y una carpeta del BCIE, simbolizando la formalización de un acuerdo con la presencia de la bandera de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó esta semana un aumento de capital de USD 3,000 millones y una reforma de gobernanza que eleva el capital autorizado a USD 10,000 millones, según informó la entidad regional. La decisión busca ampliar la capacidad del organismo para financiar proyectos en los países miembros.

De acuerdo con la información, el BCIE señaló que se trata de su noveno incremento de capital y que la medida permitirá pasar de USD 7,000 millones a USD 10,000 millones en fondos disponibles para apoyar iniciativas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice.

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La presidenta ejecutiva del BCIE Gisela Sánchez afirmó que el ajuste apunta a reforzar la gobernanza y la capacidad financiera, además de crear “condiciones para la generación de proyectos regionales” orientados a la integración económica, social y ambiental. “Hoy marcamos un hito que sienta las bases del BCIE de los próximos 20 a 30 años: un BCIE transparente, riguroso técnicamente, eficiente en el uso de los recursos y enfocado en ser el verdadero motor de transformación positiva de los países que servimos”, dijo.

La Asamblea también acordó reformar el Convenio Constitutivo para incluir a Panamá y República Dominicana como países accionistas de la Serie A, con el objetivo de abrir la puerta a futuras incorporaciones y “fortalecer la calificación del BCIE” y su posicionamiento en el ámbito multilateral global, según el reporte.

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FOTO DE ARCHIVO: Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa (Honduras)

El nuevo capital amplía una cartera ya activa en infraestructura, agua, salud y educación

La expansión del capital del banco se produce mientras el organismo mantiene operaciones en varios países de la región. En El Salvador, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa avaló recientemente dos contratos de préstamo con el BCIE por USD 340 millones.

El primero, por USD 185 millones, financiará el mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa, que abastece a zonas del Área Metropolitana de San Salvador. El plan, ejecutado por la ANDA, incluye rehabilitación de pozos, construcción de una nueva planta potabilizadora, modernización de estaciones de rebombeo, renovación de redes de distribución e instalación de sistemas de monitoreo y control en tiempo real.

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Según la exposición del Ministerio de Hacienda ante la comisión, el objetivo es ampliar la cobertura, mejorar la calidad del servicio, aumentar la eficiencia hidráulica y reducir pérdidas. El proyecto alcanzará a distritos como Ilopango, Soyapango, Santiago Texacuango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, San Francisco Chinameca y Olocuilta.

El programa beneficiará directamente a más de 156,000 habitantes, el 52,8 % de los cuales son mujeres, en siete municipios clave.(Cortesía: BCIE)

El segundo préstamo, por USD 155 millones, está dirigido a la fase dos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. Ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, contempla la ampliación de la carretera en la ruta nacional 13W, desde el desvío de Atiquizaya hasta el bypass de Ahuachapán, además de corredores norte y oriente en el área metropolitana de San Salvador.

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Ambos financiamientos tienen un plazo de 20 años, cinco años de gracia y una tasa de interés semestral ajustable conforme a la política del banco. La comisión legislativa emitió dictamen favorable por unanimidad tras revisar las justificaciones técnicas y financieras y subrayó la necesidad de mantener transparencia y control sobre el uso de los fondos.

El banco sostiene proyectos de gran escala en Guatemala y Costa Rica

En Guatemala, el BCIE participa en la financiación del Campus San Cristóbal en Mixco, un complejo que reúne educación escolar, universitaria y deporte de alto rendimiento. El proyecto registra un 60% de ejecución física y financiera y cuenta con un financiamiento total de USD 37.2 millones en un esquema sindicado junto con BID Invest y el Fondo Canadiense C2F, indicaron las autoridades.

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La infraestructura está diseñada para atender a más de 11 mil estudiantes y a miles de deportistas. Incluye un colegio para preprimaria, primaria y secundaria, un complejo universitario y un campus deportivo de nivel olímpico, con instalaciones para natación, atletismo, fútbol y hockey sobre césped.

El mapa 3D de Centroamérica, con las banderas de sus países, se sitúa junto a un gráfico de barras ascendente que indica 'GROWTH' y 'DOLLARS', y tres grandes pilas de billetes de cien dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también prevé becas para atletas federados equivalentes al 10% del cuerpo estudiantil. Según la publicación, el proyecto fue reconocido en los Latin Finance Project & Infrastructure Finance Awards 2025 en Nueva York con el premio a Financiamiento de Infraestructura del Año en Centroamérica.

La misma cobertura recoge otra operación respaldada por el banco en Guatemala: el nuevo Hospital Departamental de Sololá, con un avance físico de 88,3% y una ejecución financiera de 86,2%. La obra suma 15.685 metros cuadrados, 240 camas hospitalarias y áreas especializadas para una población de más de 519 mil habitantes.

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En Costa Rica, el BCIE confirmó su disposición a mantener respaldo financiero y técnico tras la toma de posesión de Laura Fernández, según otro reporte de Infobae basado en un comunicado institucional. La entidad indicó que en los últimos años ha aprobado más de USD 3,925 millones para proyectos en infraestructura, saneamiento, salud y seguridad.

Para el BCIE, la ampliación de capital y la reforma de gobernanza reflejan la confianza de los países miembros en un proceso de fortalecimiento institucional que, según el banco, ha incluido avances en transparencia, gobernanza, solidez financiera, gestión integral de riesgos, modernización institucional y posicionamiento internacional.

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