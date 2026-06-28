Accidentes viales dejan casi mil muertos en Honduras durante 2026; motociclistas encabezan las cifras

La DNVT decomisa más de 150 motocicletas y retira más de 400 licencias en operativos.

El 41,7% de las muertes por accidentes de tránsito registradas este año corresponde a motociclistas, según informó el portavoz de la DNVT, César Aguilar. De acuerdo con la institución, 452 motociclistas fallecieron, en un contexto marcado por el aumento del parque vehicular y fallas en las medidas de seguridad.

Aguilar señaló que los motociclistas siguen siendo el sector más vulnerable en las estadísticas de mortalidad vial. También indicó que el uso de la motocicleta como principal medio de transporte o herramienta de trabajo aumenta la exposición al riesgo.

Agregó que el crecimiento del parque vehicular de motocicletas y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad inciden en la cantidad de accidentes que involucran a estas unidades.

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Accidentes del fin de semana en el país

Durante el último fin de semana se registraron 45 accidentes de tránsito en distintos puntos del territorio nacional, según las estadísticas oficiales. Los hechos movilizaron a autoridades policiales y equipos de emergencia para atender a los afectados.

La DNVT advirtió que entre cuatro y cinco personas mueren cada día en accidentes de tránsito y pidió respetar velocidad, distancia, dispositivos de seguridad y evitar el celular al volante.

Como consecuencia de esos siniestros, tres personas fallecieron. De acuerdo con el informe oficial, una de las víctimas murió en Comayagua y las otras dos fueron reportadas en Choluteca.

Varios de los accidentes también dejaron daños materiales y lesionados, que recibieron atención de los cuerpos de socorro y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

Según las autoridades, este comportamiento se repite durante los fines de semana, cuando aumenta el flujo vehicular por actividades recreativas, familiares y comerciales.

Operativos y sanciones

Como parte de su estrategia para prevenir accidentes y hacer cumplir la Ley de Tránsito, la DNVT mantiene operativos permanentes en carreteras, ciudades y puntos de alta circulación vehicular.

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En los últimos días, los agentes decomisaron más de 400 permisos de conducir por infracciones cometidas por automovilistas y motociclistas.

Además, 10 personas fueron sancionadas por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, una de las principales causas de accidentes graves y fatales en el país.

También fueron decomisadas más de 150 motocicletas por incumplir disposiciones de la legislación vial, entre ellas circular sin la documentación correspondiente, carecer de medidas reglamentarias o ser conducidas de forma temeraria.

Las autoridades indicaron que estos operativos continuarán de forma permanente, en especial durante los fines de semana y temporadas de mayor movilidad, para reducir los factores de riesgo en las carreteras.

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Promedio diario de muertes

La DNVT advirtió que entre cuatro y cinco personas mueren cada día en accidentes de tránsito, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades.

Las autoridades advirtieron que los fines de semana aumenta el flujo vehicular y se repite la suba de accidentes de tránsito por actividades recreativas, familiares y comerciales.

Este comportamiento mantiene a los accidentes de tránsito entre las principales causas de muerte violenta en Honduras. Por eso, las autoridades insisten en reforzar la prevención y la responsabilidad entre los usuarios de la red vial.

Aguilar afirmó que muchas de estas muertes pueden evitarse con una conducción responsable y el cumplimiento de las normas establecidas para proteger a conductores y peatones.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, mantener distancia prudente entre vehículos, usar correctamente los dispositivos de seguridad y evitar distracciones al volante.

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La institución también recordó la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol ni de sustancias que puedan afectar la capacidad de reacción, así como de no usar el teléfono celular mientras se maneja, una práctica que sigue entre las principales causas de accidentes por distracción.