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Marco Rubio advirtió que un peaje iraní en el estrecho de Ormuz provocaría un “caos total” en las vías navegables del mundo

El secretario de Estado de EEUU comparó la iniciativa con “una plaga” que sentaría un precedente global. Omán intentó calmar los ánimos y negó que se vayan a imponer tasas de tránsito

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con la prensa en el aeropuerto de Manama tras su gira por el Golfo, donde advirtió sobre el peaje iraní en Ormuz (REUTERS/Eric Lee/Pool)
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con la prensa en el aeropuerto de Manama tras su gira por el Golfo, donde advirtió sobre el peaje iraní en Ormuz (REUTERS/Eric Lee/Pool)

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió este jueves de que el posible peaje iraní a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz sentaría un precedente para otras vías navegables en el mundo y podría provocar un “caos total”.

“Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total“, declaró en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, en Bahrain.

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“Si de hecho aceptáramos que se puede cobrar por usar una vía navegable internacional porque casualmente está cerca de su espacio territorial, esto se extenderá por todo el mundo como una plaga“, añadió.

Rubio hizo estos comentarios después de que, esta semana, Irán y Omán anunciaran conjuntamente que estudian los “costos” que les supondrá una futura administración del estrecho de Ormuz.

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La formulación hace temer que en el futuro, los buques tengan que pagar una tasa por franquear esta vía marítima, por la que antes de la guerra salía el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

Omán dice que no habrá “comisiones de tránsito”

Imagen satelital del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial (Archivo)
Imagen satelital del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial (Archivo)

Este jueves Omán intentó calmar los ánimos.

Durante una reunión de cancilleres del Golfo en Manama, el ministro de Relaciones Exteriores omaní, Badr Albusaidi, dijo que “las futuras negociaciones sobre el estrecho no implicarán la imposición de ningún tipo de comisión de tránsito" en Ormuz.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que realiza su primera gira regional desde la firma entre Washington y Teherán de un protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio, declaró que Estados Unidos desea un acuerdo de paz, pero no “a cualquier precio”.

“Queremos un acuerdo que sea bueno, queremos un acuerdo que sea real, queremos un acuerdo que sea verificable y queremos un acuerdo que sea respetado“, afirmó ante sus homólogos de los países del Golfo.

Rubio visitó en esta gira Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrain -países fuertemente afectados por los ataques iraníes en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes-, y aseguró que se tendrán en cuenta los intereses de los países del Golfo.

“Queremos asegurarnos de que ninguna parte de este acuerdo perjudique, de ninguna manera, la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de ninguno de nuestros socios de la región del Golfo", afirmó Rubio.

Por su parte, su homólogo de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, destacó las “incertidumbres” que afectan a los países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses y han pagado un alto precio por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

(Con información de AFP)

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