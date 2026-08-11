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En fotos: Comunidad Indígena de Guatemala celebra su día internacional

Con una tradicional ceremonia, la comunidad indígena de Ciudad de Guatemala celebró una ceremonia en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que, formalmente, es cada 9 de agosto.

Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
El sitio arqueológico de Kaminaljuyú fue el lugar donde representantes de la comunidad indígena de Guatemala realizaron una ceremonia por la el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
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Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
La vestimenta ancestral, realizada con gran atención y detalle, forma parte fundamental de cada integrante de la comunidad. No solo en ceremonias, si no también en su cotidianidad. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra cada 9 de agosto. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Con la conmemoración de este día, los pueblos originarios también buscan concientizar el cese de la discriminación en contra de las comunidades y personas que aún se identifican indígenas. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Guatemala cuenta con una de las mayores poblaciones indígenas de América Latina, con registros del 43.75% de la población general se identifica como tal. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
: La gran mayoría de las comunidades mayas habitan en las tierras altas del occidente y norte del país, distribuidas de forma masiva en departamentos como Alta Verapaz, Quiché, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Los pueblos originarios realizan sus ceremonías con el mismo espíritu y dedicación de sus ancestros, intentando transmitir a las nuevas generaciones estas tradiciones. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
La Organización de las Naciones Unidas fijó esta fecha en 1994 para recordar la primera junta del grupo de trabajo sobre poblaciones originarias y proteger los derechos de estas comunidades en el mundo. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Comunidad Indígena de Guatemala celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Según la ONU, se estima que existen cerca de 476 millones de personas indígenas en el planeta. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)

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