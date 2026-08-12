Absuelven a la diputada Gladis Aurora López y a otros acusados de desviar materiales de electrificación en Honduras

El tribunal hondureño concluyó que la acusación no tenía sustento probatorio y eximió también a Ricardo Enrique Padilla y Wilmer Giovanni Vázquez, en una causa por el manejo de insumos para una obra comunitaria (Foto cortesía diputada)

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La Corte de Apelaciones Natural de Honduras absolvió este martes a la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Gladis Aurora López, acusada de malversación de caudales públicos por el manejo de materiales destinados a un proyecto de electrificación. La decisión también benefició a Ricardo Enrique Padilla y Wilmer Giovanni Vázquez, según informó EFE y confirmó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.

El proceso judicial se originó tras una investigación del Ministerio Público que, en 2025, presentó acusaciones formales contra López, excongresista del Partido Nacional, por el supuesto desvío de materiales eléctricos propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la acusación reseñada por EFE, los insumos estaban destinados a un plan de electrificación en la comunidad de La Ceibita, municipio de Opatoro, pero fueron hallados en un proyecto privado ubicado en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país.

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La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), citada por EFE, detalló que en junio de 2021 López firmó un acta en la que solicitó materiales de electrificación, con el argumento de que la comunidad los necesitaba y contaba con mano de obra para la instalación. Las pesquisas posteriores revelaron que La Ceibita ya tenía acceso a la red eléctrica desde 2019, gracias a una obra municipal. El Ministerio Público sostuvo que el uso de los materiales para fines distintos de los autorizados constituía el delito de malversación de caudales públicos por uso diferente, lo que habría causado un daño al Estado valorado en 291.486 lempiras (unos USD 10.900).

La resolución judicial

La sentencia, difundida por el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, dejó sin responsabilidad a la parlamentaria regional y a dos exfuncionarios, mientras la Fiscalía aún no define si interpondrá nuevas acciones (Foto cortesía diputada)

EFE informó que la defensa de López presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones Natural, que fue admitido por el juez natural designado para el caso y comunicado a las partes durante una audiencia formal. Tras analizar los argumentos, el tribunal determinó que no existían suficientes pruebas para sostener la acusación y absolvió a los tres imputados.

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El fallo exime de responsabilidad penal a Padilla, exjefe de Planificación e Ingeniería del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE), señalado por incumplimiento de deberes en la planificación y ejecución del proyecto, y a Vázquez, excoordinador de la Unidad Municipal de Medio Ambiente en Opatoro (La Paz), acusado de elaborar documentos públicos presuntamente falsos en perjuicio de la fe pública, según EFE.

El alcance del caso

La decisión judicial fue comunicada por el portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, quien señaló que la audiencia contó con todas las formalidades legales previstas.

La causa incluyó a un exjefe de FOSODE y a un excoordinador municipal de Opatoro, además de un monto estimado del perjuicio y una pregunta abierta sobre próximos movimientos legales (Foto cortesía diputada)

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado si presentará nuevos recursos o acciones tras conocer el fallo. EFE informó que la absolución de López y los exfuncionarios cierra, al menos de forma provisional, el proceso judicial sobre el manejo de materiales eléctricos en el proyecto de La Ceibita.

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