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El Salvador propone una refundación del Sistema de la Integración Centroamericana

La propuesta presentada en Panamá busca revisar las reglas de gobernanza del organismo regional y fortalecer sus instituciones para responder a los desafíos políticos, económicos y democráticos que enfrenta hoy Centroamérica.

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El Salvador vinculó la reforma del SICA con la visión integracionista de Simón Bolívar y los ideales de unidad latinoamericana./ (Vicepresidencia de la República)
El Salvador vinculó la reforma del SICA con la visión integracionista de Simón Bolívar y los ideales de unidad latinoamericana./ (Vicepresidencia de la República)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, propuso una refundación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) durante su intervención en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, con motivo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Bolívar, en la ciudad de Panamá, y reunió a líderes regionales para conmemorar un hito clave en la historia de la integración latinoamericana.

Durante su participación, Ulloa destacó el valor histórico de la conmemoración, inspirada en la visión integracionista del Libertador Simón Bolívar. “El Salvador se siente honrado de formar parte de este espacio, al compartir los ideales de unidad, cooperación y fraternidad entre las naciones del continente”, informó la Vicepresidencia de la República, que subrayó además el espíritu de unión centroamericana que coincide plenamente con la visión bolivariana que dio origen al Congreso Anfictiónico de Panamá.

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El vicepresidente salvadoreño puso énfasis en la necesidad de fortalecer la integración regional. Señaló la reciente elección de una nueva secretaria general del SICA como una oportunidad para superar los desafíos actuales y renovar el compromiso con la región. “El Salvador ha presentado una propuesta integral de revisión del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, orientada a impulsar una visión de refundación del sistema regional, con instituciones comunitarias fortalecidas y acordes a los retos del siglo XXI”, precisa el comunicado publicado por la Vicepresidencia de la República.

Ulloa también recordó que Centroamérica nació con una profunda vocación de unidad, manifestada desde los primeros años posteriores a la independencia. En su discurso, evocó figuras históricas como José Cecilio del Valle, conocido como “El Sabio Valle”, y Francisco Morazán, quienes promovieron la construcción de una región unida bajo una visión común.

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Ulloa planteó revisar el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 para fortalecer las instituciones comunitarias del sistema regional./ (Vicepresidencia de la República)
Ulloa planteó revisar el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 para fortalecer las instituciones comunitarias del sistema regional./ (Vicepresidencia de la República)

En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el vicepresidente Ulloa sostuvo reuniones bilaterales y participó en diversos foros que abordaron temas de integración y cooperación hemisférica. Su presencia en Panamá refuerza la posición de El Salvador como un actor activo en los procesos regionales y multilaterales, buscando consensos que permitan avanzar hacia una mayor cohesión política y económica en Centroamérica.

Durante la reunión, Ulloa compartió la experiencia reciente de El Salvador en materia de seguridad y superación de crisis históricas, como la guerra civil y la lucha contra el crimen organizado y las pandillas. Expresó la disposición del país para brindar asistencia técnica y compartir buenas prácticas con otros Estados que enfrentan desafíos similares. “El Salvador reafirma su compromiso con la integración regional, la cooperación y el ideal de unidad entre los pueblos”, indica la vicepresidencia.

La propuesta de refundación del SICA presentada por El Salvador contempla la modernización del marco institucional y la revisión de mecanismos de gobernanza y toma de decisiones. El objetivo es adaptar el sistema a los desafíos contemporáneos, fortalecer la democracia regional y garantizar que la cooperación sea efectiva y sostenible.

En el contexto de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la intervención del vicepresidente salvadoreño fue recibida como un llamado a revitalizar el proyecto de integración centroamericana, retomando los ideales históricos, pero adaptándolos a las necesidades actuales de la región. La propuesta de El Salvador se suma a los esfuerzos de otros países que buscan renovar el SICA y consolidar una agenda regional basada en la solidaridad, la prosperidad compartida y la defensa de la paz.

El vicepresidente Félix Ulloa se encuentra en Panamá en el marco de la Asamblea General de la OEA./ (Vicepresidencia de la República)
El vicepresidente Félix Ulloa se encuentra en Panamá en el marco de la Asamblea General de la OEA./ (Vicepresidencia de la República)

La presencia de Ulloa en Panamá subraya el interés de El Salvador en liderar procesos de transformación regional. El país hace énfasis en su vocación integracionista y en la necesidad de construir instituciones más fuertes, capaces de responder a las expectativas de los ciudadanos centroamericanos.

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