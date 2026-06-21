Pobreza multidimensional golpea con fuerza a Centroamérica y República Dominicana, según informe de la Cepal

La CEPAL sitúa a Guatemala y Honduras con las mayores tasas de pobreza multidimensional en Centroamérica (Imagen IA de carácter ilustrativo)

La región de Centroamérica y República Dominicana registra altos niveles de pobreza multidimensional, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La medición incluye carencias en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a servicios y derechos, más allá del nivel de ingreso.

Las mediciones presentadas por la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran contrastes entre los países centroamericanos. Guatemala y Honduras figuran entre los de mayor incidencia, con tasas de pobreza multidimensional superiores al 10%, mientras Costa Rica y Panamá presentan los niveles más bajos de la subregión. En República Dominicana, el índice también muestra cifras sobre acceso a servicios y bienestar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la medición global del PNUD y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), Guatemala registra una incidencia de pobreza multidimensional del 28.9% (2014/2015); Honduras, 12% (2019); El Salvador, 7.9% (2014); Nicaragua, 15.6% (2014, dato Banco Mundial); Panamá, 2.4% (2022); Costa Rica, 0.5% (2018), y República Dominicana, 2.3% (2019). Estas cifras reflejan la proporción de personas que experimentan al menos una privación grave en dimensiones como vivienda, educación o acceso a servicios básicos.

Este gráfico ilustra las marcadas diferencias en los niveles de pobreza multidimensional entre los países de Centroamérica y República Dominicana, según informes de CEPAL y PNUD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se mide la pobreza multidimensional?

Las mediciones nacionales, según la CEPAL, adoptaron metodologías que incluyen dimensiones como salud, educación, trabajo, acceso a servicios, vivienda, alimentación y, más recientemente, acceso a Internet. Por ejemplo, Honduras considera privaciones en salud, educación, trabajo y vivienda, mientras Guatemala suma seguridad alimentaria, empleo digno y servicios básicos.

PUBLICIDAD

República Dominicana incluye en su índice nacional dimensiones como vivienda y entorno, brecha digital, educación y cuidado infantil, sustento, trabajo y salud. En todos los casos, las dimensiones tienen el mismo peso relativo y los umbrales de privación varían entre el 25% y el 33% del total de privaciones posibles.

Internet y vivienda en los índices oficiales

El acceso a Internet cobró relevancia como indicador en los índices oficiales de Costa Rica, Panamá y República Dominicana desde 2015 y 2017, respectivamente. En Costa Rica, se considera que los hogares están privados si no usan Internet en casa, mientras que en Panamá y República Dominicana se aplican criterios combinados, como la frecuencia de uso y la disponibilidad de dispositivos.

PUBLICIDAD

Según la CEPAL, este indicador permite medir la inclusión en la sociedad de la información y las oportunidades educativas y laborales. Otro aspecto es el hacinamiento habitacional, medido por la cantidad de personas por dormitorio o por cuarto en cada hogar.

Guatemala y Honduras presentan las tasas más altas de hacinamiento en la región, con indicadores superiores al 40% de la población, según los umbrales recomendados por organismos internacionales. En Nicaragua, la incidencia también es alta, mientras Costa Rica y Panamá muestran niveles más bajos.

En República Dominicana, el indicador oficial establece privación cuando hay tres o más personas por dormitorio o aposento y, en 2022, la incidencia se ubicó en 19%.

PUBLICIDAD

Infografía que muestra el hacinamiento habitacional en Centroamérica y el Caribe, destacando que Guatemala y Honduras superan el 40%, mientras República Dominicana registró 19% en 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios básicos, género y límites de la información

Las brechas en el acceso a servicios básicos, como agua potable, saneamiento y electricidad, continúan afectando especialmente a las zonas rurales de Centroamérica. Los índices nacionales de pobreza multidimensional incluyeron estos indicadores para captar con más precisión la magnitud de las carencias y orientar las políticas públicas.

La CEPAL señala que la disponibilidad y calidad de la información estadística sigue siendo un reto, ya que muchas encuestas nacionales no recogen de manera sistemática datos sobre todas las dimensiones relevantes, como salud mental, seguridad ciudadana o calidad de la educación.

La desigualdad de género también aparece en la medición de la pobreza multidimensional. El informe señala que la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado recae principalmente en las mujeres, lo que limita su autonomía económica y su acceso a oportunidades laborales.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran que, pese a los avances, Centroamérica y República Dominicana enfrentan retos estructurales para garantizar el acceso de toda la población a condiciones dignas de vida, educación, salud y servicios esenciales.

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destaca carencias en agua, saneamiento, electricidad y conectividad, además de altos niveles de hacinamiento, con una incidencia de 19% en República Dominicana durante 2022 (Imagen IA de carácter ilustrativo)

Según la CEPAL, la reducción de la pobreza multidimensional requiere políticas integrales que combinen intervenciones en todas las dimensiones y respondan a las especificidades de cada país, con atención tanto a las privaciones materiales como a las vinculadas con el ejercicio de derechos y la inclusión social.