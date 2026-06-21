Delegados de Guatemala se capacitan en EE. UU. con tecnología de vanguardia para el control penitenciario

La delegación de Guatemala se colocó a la vanguardia de la seguridad carcelaria tras participar recientemente en el Mock Prison Riot 2026 (Cortesía @usembassyguate).

El fortalecimiento de los sistemas penitenciarios y la seguridad pública es uno de los desafíos más complejos y urgentes para las naciones de América Latina. En este contexto, una delegación de comisionados de Guatemala, integrada por miembros de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, participó recientemente en la edición 2026 del Mock Prison Riot (Simulacro de Motín en Prisión).

Este prestigioso evento, celebrado en mayo en la histórica y decomisionada Penitenciaría de West Virginia en Moundsville, Estados Unidos, se consolidó una vez más como el epicentro mundial del entrenamiento táctico y la adopción de tecnologías de vanguardia para el ámbito correccional.

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Para Guatemala, la presencia en este foro internacional no es una simple visita protocolaria; representa un paso estratégico y decisivo hacia la modernización de sus centros de detención. En un panorama regional donde las cárceles a menudo se convierten en centros operativos de las pandillas y el crimen organizado, adquirir capacidades de nivel élite se traduce directamente en calles más seguras y comunidades protegidas en el territorio nacional.

Los delegados guatemaltecos asistieron con la firme misión de absorber conocimientos que frenen el actuar delictivo desde las prisiones. La participación de la delegación en el Mock Prison Riot tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

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Una delegación oficial de Guatemala formó parte de los 28 equipos élite que se dieron cita en la Penitenciaría de West Virginia para la edición 2026 del Mock Prison Riot (Cortesía @usembassyguate).

Históricamente, el control de las prisiones ha sido un termómetro de la seguridad pública del país. Cuando el Estado pierde el control de los centros de detención, la criminalidad se desborda hacia el exterior en forma de extorsiones, homicidios ordenados desde las celdas y el fortalecimiento de redes de narcotráfico.

Por ello, la capacitación en este evento internacional abordó cuatro áreas críticas para blindar el sistema guatemalteco:

Control de motines y extracciones de celdas: Los oficiales aprendieron protocolos estandarizados para neutralizar disturbios de forma rápida y efectiva, minimizando los riesgos tanto para el personal de seguridad como para la población reclusa. Restablecer el orden de manera eficiente evita que las crisis penitenciarias se conviertan en tragedias de gran magnitud.

Detección de ilícitos: El contrabando de armas, drogas y teléfonos celulares es el motor que permite a los criminales seguir operando tras las rejas. El acceso a las últimas herramientas de escaneo y requisa permitirá implementar filtros mucho más severos en las cárceles del país.

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA): La gran novedad de esta edición fue la integración de la IA en la gestión de la seguridad. Desde el análisis predictivo de comportamientos sospechosos hasta sistemas automatizados de vigilancia y reconocimiento, la tecnología se convierte en un multiplicador de fuerza para optimizar los recursos humanos disponibles.

La infografía de Infobae presenta las cuatro áreas de capacitación en seguridad penitenciaria del evento Mock Prison Riot: control de motines, detección de ilícitos, inteligencia artificial y simulacros internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el Mock Prison Riot y por qué es un referente mundial?

El Mock Prison Riot es una exhibición internacional de tecnología y un evento de entrenamiento táctico que se celebra de manera anual cada primavera. Al utilizar una prisión real fuera de servicio, el entorno ofrece un realismo imposible de replicar en aulas tradicionales o campos de tiro comunes.

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El evento reúne a oficiales correccionales, equipos de respuesta táctica, administradores de cárceles y profesionales de la seguridad pública de todo el mundo con un doble propósito: entrenar bajo condiciones de estrés real y evaluar equipos de última generación en escenarios auténticos.

La edición de este año contó con la participación de 28 equipos tácticos de élite, incluyendo cuatro delegaciones internacionales, entre las que destacó la representación guatemalteca.

Este material audiovisual registra un ejercicio de adiestramiento realista en el que oficiales penitenciarios, con equipamiento antidisturbios completo, ensayan tácticas para contener un levantamiento simulado de internos en un pabellón de celdas de varios niveles

Durante las jornadas, los operadores se sometieron a competencias de habilidades que midieron su resistencia física, toma de decisiones bajo presión y trabajo en equipo. Asimismo, se impartieron talleres de certificación gratuitos con validez oficial, enfocados en tácticas correccionales avanzadas y el despliegue de tecnologías menos letales dentro de celdas y patios de recreo.

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