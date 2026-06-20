¿Cuáles son los ingenios azucareros de El Salvador que generan biomasa y aportan a la red nacional?

En 2025, El Ángel lideró la generación de energía de biomasa con 145,6 GWh, seguido por Chaparrastique con 145,3 GWh./ (Azúcar Natural)

La producción de energía renovable a partir de biomasa en El Salvador tiene como protagonistas a los ingenios azucareros, que han transformado el bagazo de caña en uno de los pilares de la oferta energética nacional y regional.

Cinco ingenios azucareros salvadoreños inyectan energía de biomasa al sistema, aportando excedentes a la red nacional y, en ocasiones, al mercado centroamericano operado por el Ente Operador Regional (EOR).

Este aporte ha posicionado al país como referente en el uso de residuos agrícolas para generación eléctrica, con una tendencia creciente en la última década.

Según datos publicados por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), los ingenios que participan activamente en la generación y entrega de energía a la red son El Ángel, Chaparrastique, CASSA (Compañía Azucarera de El Salvador), Jiboa y La Cabaña. Estas plantas, durante la zafra, producen energía renovable aprovechando el bagazo de caña, un subproducto del proceso industrial del azúcar.

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La biomasa se genera a partir del bagazo de caña. Esta energía permite a los ingenios de El Salvador cubrir procesos industriales propios y aportar excedentes a la matriz energética./ (Ingenio El Ángel)

La biomasa es un recurso energético renovable que se obtiene de materia orgánica, en este caso del bagazo de caña, el residuo fibroso que queda tras la extracción del jugo de la caña de azúcar.

Los ingenios queman este material en calderas de alta presión para generar vapor, que luego acciona turbinas y produce electricidad.

Parte de la energía generada se emplea en los propios procesos industriales y el exceso se inyecta a la red nacional, permitiendo un doble beneficio: menor dependencia de combustibles fósiles y mayor estabilidad en la matriz energética, especialmente en temporada seca.

De acuerdo con la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas DGEHM, la biomasa ha representado un promedio anual del 7.2% de la matriz eléctrica salvadoreña en los últimos años. Durante la zafra, este porcentaje puede superar el 16% mensual, como ocurrió en diciembre de 2025, cuando los ingenios inyectaron 106.3 GWh a la red.

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La generación de biomasa de los ingenios azucareros pasó de 344,9 GWh en 2015 a más de 500 GWh en 2024, con crecimiento sostenido en El Salvador./ (CASSA)

La diversificación de la matriz energética en El Salvador ha sido clave para la resiliencia del sistema eléctrico. El país produce energía a partir de fuentes hidroeléctricas, geotérmicas, solares, eólicas, térmicas y de biomasa.

Según el EOR y la DGEHM, El Salvador inyecta al sistema regional energía hidroeléctrica, geotérmica, solar y de biomasa, mientras que la térmica suele cubrir la demanda local. Esta diversidad ha permitido afrontar variaciones climáticas y reducir la dependencia de importaciones.

Durante 2025, el ingenio El Ángel lideró el aporte a la red con 145.6 GWh inyectados, seguido muy de cerca por Chaparrastique con 145.3 GWh. CASSA sumó 18.2 GWh, Jiboa 17.7 GWh y La Cabaña 11.9 GWh. Estos datos reflejan la importancia del sector azucarero como generador de energía firme durante la época seca.

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El Salvador diversifica su matriz energética con fuentes hidroeléctricas, geotérmicas, solares, eólicas, térmicas y de biomasa gracias a los ingenios azucareros./ (Azúcar Natural)

El crecimiento de la generación por biomasa ha sido sostenido. En 2015, los ingenios aportaron 344.9 GWh, cifra que ascendió a más de 500 GWh en 2024. En los últimos cinco años, la biomasa se ha consolidado como una de las fuentes más estables de la matriz salvadoreña, según la DGEHM. Al cierre de 2025, la inyección de energía proveniente de biomasa superó el 16% en los meses de mayor actividad industrial.

¿Qué es el Ente Operador Regional?

El Ente Operador Regional (EOR) es el organismo responsable de coordinar y supervisar la operación del sistema eléctrico en Centroamérica. El EOR integra a los países miembros del Mercado Eléctrico Regional (MER): Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Su objetivo es garantizar la operación eficiente, segura y confiable de la red interconectada, facilitando el intercambio de energía entre países y promoviendo la integración de fuentes renovables.

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El Ente Operador Regional coordina el sistema eléctrico de Centroamérica y facilita que El Salvador exporte excedentes de energía renovable durante la zafra./ (Ingenio El Ángel)

El EOR gestiona el despacho regional y la administración de transacciones internacionales de electricidad, lo que permite a países como El Salvador exportar excedentes de energía renovable durante la zafra.

Contexto y perspectivas

La apuesta por la biomasa en el sector azucarero salvadoreño ha fortalecido la seguridad energética nacional y ha permitido al país colocarse como un exportador neto de energía renovable en la región. Según la DGEHM, la biomasa es el principal respaldo durante la época seca, compensando la reducción de generación hidroeléctrica y disminuyendo la dependencia de combustibles importados.

Cinco ingenios azucareros de El Salvador inyectan energía de biomasa a la red nacional y, en ocasiones, al mercado eléctrico regional operado./ (Azúcar Natural)

El sector ha invertido en modernización y ampliación de capacidades, como la realizada por El Ángel, que incorporó un nuevo turbogenerador y modernizó su caldera principal con una inversión de 10.3 millones de dólares, según El Salvador In English. El compromiso de los ingenios con la sostenibilidad y la eficiencia energética se refleja en la tendencia ascendente del aporte anual y en la consolidación de la biomasa como fuente estratégica para el mercado eléctrico regional.

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