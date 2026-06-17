Sin estudios, sexto grado y bachiller: quienes más emiten su DUI en El Salvador en 2026

La segmentación por nivel educativo ubicó a esta categoría como la de mayor volumen, con 101.386 gestiones dentro del país y 17.560 en Estados Unidos, además de cifras menores en España e Italia. (Cortesía: Registro Nacional de Personas Naturales)

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) emitió 121,151 Documentos Únicos de Identidad (DUI) entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2026, según la tabulación publicada este 16 de junio en el portal Así Somos. El análisis de la data, segmentada por nivel educativo, permite trazar un mapa social y territorial de la población que actualiza su documentación tanto en El Salvador como en el exterior.

Sin estudios formales y primaria

El grupo de personas sin estudios formales representa uno de los segmentos más numerosos, con 48,839 DUI tramitados. El Salvador concentra 46,629 de estos registros, mientras que Estados Unidos suma 2,151 y Canadá 5. La cifra ilustra la magnitud de la demanda documental entre quienes no completaron escolaridad básica.

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En los primeros grados de primaria, los trámites también son elevados: para primer grado se contabilizan 10,192 DUI y para tercer grado 25,003. En ambos casos, El Salvador lidera ampliamente, seguido por Estados Unidos y España, donde la diáspora mantiene una presencia constante en las oficinas consulares.

Sexto grado de primaria presenta el registro más alto dentro de la educación básica, con 53,850 DUI emitidos, de los cuales 48,576 corresponden a El Salvador y 5,005 a Estados Unidos. España, Italia, México y otros destinos presentan cifras menores pero estables.

Educación media: bachillerato

El desglose por sexo mostró una concentración femenina en ese rubro y también en niveles de educación básica y media, mientras el comportamiento mensual registró un pico de actividad en mayo con repuntes en marzo y junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel de bachiller graduado concentra la mayor cantidad de registros en el periodo analizado, con 121,151 DUI emitidos en total. El Salvador reúne 101,386 trámites, mientras que Estados Unidos registra 17,560, España 969 e Italia 490. La presencia de salvadoreños con bachillerato fuera del país evidencia el peso de la diáspora en la demanda documental.

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En el caso de primer año y segundo año de bachillerato, las cifras ascienden a 29,461 y 43,385 respectivamente, con predominio absoluto de El Salvador y Estados Unidos como los principales países emisores fuera del territorio nacional.

Educación superior y especialidades

En el ámbito universitario, los datos muestran que los egresados universitarios y estudiantes universitarios suman 1,419 y 1,419 trámites cada uno a nivel global. El Salvador lidera ambos rubros, seguido por Estados Unidos, España y Canadá.

El segmento de maestría reporta 386 DUI emitidos, con El Salvador alcanzando 362 y Estados Unidos 14. En doctorado, la cifra llega a 392, de los cuales 381 corresponden al país centroamericano y los restantes a Estados Unidos, Canadá, España y Francia.

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Los datos publicados hasta el 16 de junio reflejan un repunte en ese tramo del año, además de alzas en marzo y junio dentro del comportamiento mensual de los trámites documentados (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

Los registros de tecnólogos y técnicos alcanzan 388 y 4,415 respectivamente, con predominio salvadoreño y aportes significativos de la diáspora en Estados Unidos y Canadá. Al segmento de profesorado corresponden 6,685 DUI, nuevamente con mayoría en El Salvador.

En educación especial, el RNPN contabiliza 252 registros, la mayoría en el país de origen, lo que revela una demanda estable en este grupo específico.

Perfil de género y tendencia mensual

Por género, la brecha se manifiesta en áreas como secretariado, donde 859 de los 861 trámites corresponden a mujeres. En otros segmentos educativos, la tendencia también muestra mayor presencia femenina, especialmente en niveles de escolaridad básica y media.

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El comportamiento mensual refleja un pico de actividad en mayo, con repuntes en marzo y junio. Los registros tienden a disminuir en meses intermedios, siguiendo patrones operativos y administrativos de la entidad.

Un fenómeno nacional y global

La actualización del DUI responde tanto a la necesidad de mantener la vigencia de la identidad ciudadana como a requerimientos legales y migratorios. El portal Así Somos del Registro Nacional de las Personas Naturales evidencia una demanda documental robusta, con fuerte arraigo local y una proyección global que confirma la magnitud de la diáspora salvadoreña y el peso del fenómeno migratorio en la estructura social del país.