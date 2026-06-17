El Salvador

El 90 % de la basura extraída en San Salvador Centro es suficiente para amueblar 5,500 viviendas en El Salvador, según la alcaldía

La alcaldía capitalina retira 355,000 toneladas anuales, pero 16,000 terminan en ríos y drenajes, según las autoridades, que identifican 144 puntos críticos y atribuyen 90% del volumen a desechos voluminosos como sofás, camas y llantas

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Unas 16,000 toneladas de basura terminan cada año en cuerpos de agua y drenajes de San Salvador Centro, donde el 90 % corresponde a desechos voluminosos. (Cortesía @alcaldia_ss).
Unas 16,000 toneladas de basura terminan cada año en cuerpos de agua y drenajes de San Salvador Centro, donde el 90 % corresponde a desechos voluminosos. (Cortesía @alcaldia_ss).

Más de $3.5 millones destina la alcaldía de San Salvador Centro en la recolección de desechos sólidos cada año. En el municipio se recolectan 355,000 toneladas anualmente, de las cuales unas 16,000 toneladas terminan en cuerpos de agua y sistemas de drenaje.

Este volumen equivale a llenar 400 veces el estadio Flor Blanca o el estadio Cuscatlán. Según la alcaldía, el 90 % de estos residuos corresponde a desechos voluminosos como sofás, camas, refrigeradoras y llantas. Estiman que la cantidad recuperada en quebradas y drenajes podría amueblar aproximadamente 5,500 viviendas.

Las autoridades han identificado 144 puntos críticos en el municipio donde se repite la disposición ilegal de residuos, incluyendo pasarelas, paradas de buses y la ribera de ríos.

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Comunidades como El Granjero Dos y Tutunichapa presentan problemas reiterados de inundaciones por el colapso del drenaje, situación que se agrava con la acumulación de residuos.

En el año anterior, la comunidad Tutunichapa registró una inundación severa tras el colapso de un río local, obstruido por residuos voluminosos como refrigeradoras y llantas de tractor. El primer día de intervención se retiraron cerca de 50 toneladas de desechos de la zona. Todo este diagnóstico fue detallado por los funcionarios en entrevista AM.

Estrategias integrales y operativos anuales

Sostienen que la municipalidad lleva a cabo acciones de limpieza durante la temporada seca en ríos, quebradas y drenajes antes del inicio del periodo de lluvias. El Plan Invierno Capital contempla la coordinación entre diferentes dependencias municipales para atender situaciones que puedan presentarse durante la época lluviosa.

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Las labores incluyen la limpieza de 58,000 unidades entre tragantes, alcantarillas y pozos de visita, además de 211 kilómetros de cauces naturales. Durante la tormenta tropical Cristina, los equipos efectuaron 456 intervenciones y más de 3,700 actividades orientadas a garantizar el tránsito y el flujo de agua.

La alcaldía identificó 144 puntos críticos de disposición ilegal de residuos en San Salvador Centro, incluidos ríos, pasarelas y paradas de buses. (Cortesía @DesechoSolidos).
La alcaldía identificó 144 puntos críticos de disposición ilegal de residuos en San Salvador Centro, incluidos ríos, pasarelas y paradas de buses. (Cortesía @DesechoSolidos).

Cerca de 1,500 trabajadores participan en estas acciones durante todo el año. Parte de la estrategia es la recuperación de espacios públicos, como la conversión de botaderos en jardines y áreas recreativas, beneficiando a comunidades como El Paraíso. Al respecto, Javier Mejía, subdirector de Saneamiento Ambiental, señaló: “El trabajo ha sido de forma coordinada con cerca de 1,500 trabajadores por parte de la alcaldía de San Salvador”.

Aplicación de tecnología y vigilancia para combatir los botaderos ilegales

La municipalidad ha implementado el programa Sivar Seguro, que incluye la instalación de 500 cámaras de videovigilancia en puntos críticos donde se detecta disposición ilegal de basura.

A este sistema se sumaron 300 cámaras adicionales para monitorear botaderos a cielo abierto. Las cámaras permiten grabar y, junto a bocinas inteligentes, emitir mensajes directos a quienes arrojan basura en estos lugares.

“Lo que busca el sistema es una persuasión”, explicó Melvin Perdomo, subdirector de Ornato Municipal. Las bocinas advierten a los ciudadanos en tiempo real y solicitan que retiren la basura, indicando la posibilidad de sanciones. Este sistema también busca desalentar conductas como hacer necesidades fisiológicas o consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. El Centro Histórico, con 25 puntos críticos, está bajo vigilancia permanente.

El Plan Invierno Capital coordina la limpieza de ríos, quebradas y drenajes, con 58,000 tragantes, alcantarillas y pozos de visita. (Cortesía Desechos sólidos).
El Plan Invierno Capital coordina la limpieza de ríos, quebradas y drenajes, con 58,000 tragantes, alcantarillas y pozos de visita. (Cortesía Desechos sólidos).

Las imágenes captadas se emplean para identificar a infractores y, en su caso, aplicar las sanciones estipuladas en la normativa municipal. Mejía agregó: “La ciudad de San Salvador ya tiene servicio de recolección, un servicio con frecuencia, con horario, que ya está establecido. No hay excusas para que un ciudadano haga esto...”.

Factores culturales y corresponsabilidad ciudadana

La alcaldía señala que tanto ciudadanos como empresas han contribuido a la disposición inapropiada de residuos. Se han documentado casos en los que obras de construcción arrojaron escombros y llantas directamente a los ríos, lo que incrementa el riesgo de colapsos e inundaciones.

La disposición inadecuada de basura es descrita como una práctica frecuente, incluso en sitios donde hay basureros disponibles.

Melvin Perdomo, subdirector de Ornato Municipal, indica que el problema no se debe a la falta de infraestructura, sino a hábitos persistentes entre parte de la población. Señala que acciones aparentemente menores, como tirar una lata o un vaso, pueden generar consecuencias mayores cuando se repiten de forma generalizada. “No es que la municipalidad no esté haciendo lo propio de la instalación de los basureros, sino también esas malas prácticas de algunos ciudadanos”.

Durante la época de lluvias, la acumulación de basura afecta sobre todo a comunidades vulnerables. La alcaldía también menciona que la presencia de residuos en la vía pública puede incidir en la percepción de la ciudad por parte de quienes la visitan o residen en ella.

El programa Cibar Seguro instaló 500 cámaras y sumó otras 300 para vigilar botaderos ilegales en San Salvador Centro y aplicar sanciones con apoyo de bocinas inteligentes. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El programa Cibar Seguro instaló 500 cámaras y sumó otras 300 para vigilar botaderos ilegales en San Salvador Centro y aplicar sanciones con apoyo de bocinas inteligentes. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Para atender este problema, la municipalidad ofrece un servicio gratuito de recolección de desechos voluminosos. Los ciudadanos pueden solicitar el retiro de objetos grandes, como sofás, camas o llantas, llamando al 2535-5636.

Régimen sancionatorio y normativa municipal

San Salvador Centro cuenta con dos ordenanzas principales: la de manejo de residuos sólidos (2000) y la contravencional (2020). Estas normativas establecen multas para quienes depositan basura de manera inadecuada.

Las sanciones para personas naturales van de $51 a $900, dependiendo de la gravedad y el tipo de residuo. Para personas jurídicas, las multas oscilan entre $901 y $2,200.

Javier Mejía, subdirector de Saneamiento Ambiental, aclaró: “El mensaje aquí no es que se les va a multar. Yo creo que aquí todos los salvadoreños, como menciona el alcalde, los buenos salvadoreños no disponen la basura en la calle”. La alcaldía sostiene que el enfoque de las campañas es la persuasión y la educación, más que la recaudación. El mensaje institucional es que la limpieza de la ciudad requiere la participación tanto de la ciudadanía como de las empresas.

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