El Salvador

Centroamérica concentró el 31.8% de las remesas a América Latina y el Caribe en 2025 y lideró el crecimiento regional

La subregión captó parte relevante del récord de USD 174,400 millones enviado al área, con una fuerte dependencia en Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde esos flujos representan entre 27.3% y cerca de 30% del Producto Interno Bruto

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Una mano sostiene billetes de dólar estadounidense en abanico, con un mercado callejero borroso de frutas y personas al fondo.
De acuerdo con los datos del BID, Guatemala registró un aumento del 20.2% frente al año anterior. En Honduras y Nicaragua, las remesas equivalen a cerca del 30% del Producto Interno Bruto, mientras que en El Salvador representan el 27.3% de la economía nacional, su nivel más alto en tres décadas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Centroamérica concentró el 31.8% de las remesas enviadas a América Latina y el Caribe en 2025 y encabezó el crecimiento regional. Guatemala recibió USD 25,857 millones y quedó como el segundo país latinoamericano con más ingresos por esta vía, mientras Honduras, Nicaragua y El Salvador mantienen una alta dependencia de esos recursos, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, citados este martes a propósito del Día Internacional de las Remesas que se conmemora cada 16 de junio.

De acuerdo con los datos del BID, Guatemala registró un aumento del 20.2% frente al año anterior. En Honduras y Nicaragua, las remesas equivalen a cerca del 30% del Producto Interno Bruto, mientras que en El Salvador representan el 27.3% de la economía nacional, su nivel más alto en tres décadas.

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Una mano en primer plano exhibe varios billetes de dólares de distintas denominaciones. Al fondo, una calle con personas y una oficina de Western Union y Cambio de Divisas.
Este martes 16 de junio se conmemora el Día Internacional de las Remesas Familiares, una fecha centrada en los 200 millones de migrantes que cada año envían dinero a sus países de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día Internacional de las Remesas Familiares y panorama global

Este martes 16 de junio se conmemora el Día Internacional de las Remesas Familiares, una fecha centrada en los 200 millones de migrantes que cada año envían dinero a sus países de origen. Esas transferencias benefician de forma directa a cerca de 1,000 millones de personas en todo el mundo, según cifras oficiales.

Más de un tercio de los fondos llega a zonas rurales, donde cubre alimentación y otras necesidades básicas. En situaciones extremas, estos envíos pueden representar hasta la mitad de todos los recursos externos que recibe un país.

Una mujer recibe dinero en efectivo, billetes de dólares estadounidenses, de un cajero de banco. Las banderas de Estados Unidos y El Salvador se ven al fondo.
De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, hasta abril de 2026 El Salvador recibió $3286.7 millones de dólares en remesas familiares, un crecimiento del 6.8%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, las remesas enviadas a América Latina y el Caribe alcanzaron un récord de USD 174,400 millones, según datos de Zapp. El resultado se dio pese a la desaceleración económica, las políticas migratorias más estrictas y la volatilidad de las monedas locales.

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Países receptores y expansión digital

México se mantuvo como el principal receptor de remesas de la región, aunque en 2025 registró una caída del 4.6% y recibió USD 61,791 millones, según el Banco de México y BBVA Research. En contraste, el resto de los principales países registró un crecimiento promedio superior al 16%.

Infografía de remesas a América Latina con mapa y tabla de los 10 principales países receptores. Muestra montos y variaciones entre 2024 y 2025 en USD.
Infografía que detalla los 10 países de América Latina con mayor recepción de remesas, mostrando la comparación entre 2024 y 2025, con México experimentando un descenso y otras naciones un crecimiento significativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señala que aunque México continúa siendo el principal receptor de remesas de América Latina, Los diez países de la región que más remesas enviaron son México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Perú y Brasil.

Solo República Dominicana recibió USD 11,973 millones, con un aumento del 10.3%.

José Luis Orozco, director ejecutivo de Zapp, señaló en una nota divulgada por El Nuevo Herald que el uso de herramientas digitales como WhatsApp redujo costos y tiempos de espera, lo que permitió que “enviar dinero a casa debería ser tan sencillo como mandar un mensaje”.

Las remesas del exterior, cercanas a USD 5.000 millones al año, refuerzan la disponibilidad de dólares en el país
Durante 2025, las remesas enviadas a América Latina y el Caribe alcanzaron un récord de USD 174,400 millones. Foto: Vecteezy

Remesas, ahorro e inclusión financiera

Las remesas cubren necesidades básicas como alimentación y vivienda, y también financian educación, salud e iniciativas productivas. Alrededor del 25% de estos fondos se destina a ahorro, atención médica o adquisición de activos generadores de ingresos.

En más de 77 países, las remesas representan al menos el 3% del PIB, y en 30 superan el 10%. El total enviado a países de ingresos medios y bajos en la última década superó los USD 5 billones, según organismos internacionales.

El costo promedio de enviar remesas se ubica en 6.4%, aunque las transferencias móviles redujeron esa cifra al 3.5%. La digitalización facilitó el acceso, sobre todo en áreas rurales, al eliminar barreras logísticas y aumentar la seguridad.

Integradas con cuentas bancarias o billeteras digitales, las remesas permiten ahorrar, acceder a créditos y ordenar la economía doméstica a largo plazo. Las alianzas entre gobiernos, organismos de desarrollo y sector privado también redujeron costos y ampliaron el acceso a servicios.

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