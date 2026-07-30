Mundo
Agregar Infobae enGoogle

La Cámara de los Diputados de Italia debate una ley para prohibir las botticelle en las ciudades

Legisladores y autoridades de Roma respaldan una prohibición nacional al alegar que el tráfico y el calor estival vuelven incompatibles estas carrozas con la salud animal, mientras avanza una campaña informativa

Carruaje de caballos con conductor en calle empedrada. Fondo: el Coliseo, personas, vehículos, patinetes eléctricos, farolas y un cartel.
La iniciativa presentada en la Cámara de los Diputados plantea eliminar el artículo 70 del Código de Circulación y vetar la tracción animal en vehículos de plaza (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un proyecto de ley presentado este miércoles en la Cámara de los Diputados de Italia busca prohibir definitivamente las botticelle, los carruajes de tracción animal que circulan por las calles de Roma y otras ciudades turísticas del país. La iniciativa, impulsada por los partidos PD, Avs y M5S, plantea eliminar el artículo 70 del Código de Circulación, la norma que actualmente permite este tipo de servicio.

La propuesta prohíbe de manera explícita el uso de animales para la tracción de vehículos de plaza, el transporte público no convencional y el servicio turístico, recreativo y de representación. Según informó Euronews, el proyecto fue presentado en una rueda de prensa conjunta con diputados de los tres partidos promotores.

PUBLICIDAD

Una tradición bajo la lupa

Infografía: un carruaje de caballos en una calle de ciudad con vehículos, edificios con bandera italiana, un sol, termómetro y texto sobre ley.
Una infografía detalla el debate en Italia sobre la prohibición nacional de carruajes turísticos tirados por caballos, citando bienestar animal y tráfico urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada italiana del Partido Democrático, Patrizia Prestipino, garante de los animales de Roma Capitale, fue una de las voces más firmes en la presentación del proyecto. “No bastan ordenanzas aisladas a nivel municipal que limiten los horarios y las actividades de las botticelle. Tenemos que avanzar hacia una ley nacional que las suprima y los carruajes de tracción animal en las ciudades”, declaró durante la rueda de prensa, según recogió el medio europeo.

Junto a ella estuvieron el diputado de la Alianza Verdes e Izquierda, Francesco Emilio Borrelli y Sergio Costa, del Movimiento 5 Estrellas. Los tres coincidieron en que las medidas locales no alcanzan para resolver el problema y que se necesita una norma de alcance nacional.

PUBLICIDAD

Bienestar animal y calles incompatibles

Prestipino también señaló que, desde hace años, asociaciones ecologistas como Amore A Quattro Zampe —una de las promotoras de la iniciativa— insisten en que las calles actuales no resultan adecuadas para el bienestar de los caballos. Las altas temperaturas de la época estival agravan la situación: el asfalto en verano alcanza temperaturas extremas que hacen inviable la circulación de los animales.

Funcionarios sostienen que con límites de horario no alcanzan y reclamó una norma de alcance estatal para terminar con estas prácticas urbanas - EFE/Jutin Lane
Funcionarios sostienen que con límites de horario no alcanzan y reclamó una norma de alcance estatal para terminar con estas prácticas urbanas - EFE/Jutin Lane

El concejal de Roma Capitale Rocco Ferraro, responsable de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Áreas Protegidas y Protección de los Animales, expresó su apoyo a la propuesta. Ferraro indicó que espera que “el Parlamento sepa aprovechar esta ocasión histórica y apruebe una norma que ponga fin definitivamente al uso de caballos para el transporte turístico en nuestras ciudades", según detalló Euronews.

Campaña en las calles de Roma

En paralelo a la iniciativa legislativa, durante todo el mes de agosto estará presente en las principales zonas turísticas de la capital italiana la campaña de sensibilización ‘A piedi è più bello’ (A pie es más bonito). El proyecto, elaborado en italiano e inglés, fue impulsado por el propio Ferraro y busca concientizar a turistas y residentes sobre la problemática.

“En 2026, seguir arrastrando carruajes con caballos en el corazón de la capital es una práctica que pertenece al pasado, no al futuro”, remarcó el funcionario. La proposición de ley aún debe atravesar el proceso parlamentario antes de convertirse en norma vigente.

El responsable de Medio Ambiente de Roma Capitale dijo que espera que el Parlamento aproveche la ocasión y apruebe una norma para cerrar definitivamente el uso de equinos - REUTES/Stefano Rellandini
El responsable de Medio Ambiente de Roma Capitale dijo que espera que el Parlamento aproveche la ocasión y apruebe una norma para cerrar definitivamente el uso de equinos - REUTES/Stefano Rellandini

De carruaje de carga a ícono turístico

Las botticelle nacieron como un oficio de subsistencia, no de espectáculo. Durante la época del Estado Pontificio, estos carruajes cubrían las rutas de abastecimiento entre los barrios de Roma: sus principales cocheras se ubicaban en Borgo, Via Sannio y Monte dei Cocci, en el barrio de Testaccio. Con el paso de los siglos, el oficio se transmitió de generación en generación entre familias oriundas del Molise, que lo ejercieron primero como transporte de mercancías y luego como servicio de alquiler de personas.

La convivencia entre carruajes y automóviles se extendió hasta mediados del siglo XX. Cuando Italia se consolidó como destino turístico global, las botticelle encontraron un nuevo propósito: ofrecer a los viajeros una experiencia ligada al pasado histórico de la ciudad. Sin embargo, ese contexto cambió por completo: las calles tranquilas de antaño son hoy arterias con tráfico denso, adoquines irregulares y temperaturas que en verano superan con frecuencia los 30 °C, condiciones que los defensores de los animales consideran incompatibles con el bienestar de los caballos.

Temas Relacionados

RomaBienestar animalMaltrato animalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Burnham anunció una inversión de 9.800 millones en submarinos nucleares

Defiende que el gasto militar refuerza la disuasión e impulsa el empleo local

Burnham anunció una inversión de 9.800 millones en submarinos nucleares

La agencia nuclear de la ONU alertó de múltiples riesgos en Zaporizhzhia y otras plantas nucleares de Ucrania

El director general del OIEA, Rafael Grossi, indicó que el aumento de la actividad militar en sus inmediaciones “supone un desafío adicional para los esfuerzos por mantener la seguridad nuclear en el lugar”

La agencia nuclear de la ONU alertó de múltiples riesgos en Zaporizhzhia y otras plantas nucleares de Ucrania

Alertan que el humo de incendios en Europa y Norteamérica reactiva la alarma por daños a largo plazo

Expertos sostienen que la exposición acumulativa puede generar consecuencias persistentes y reclaman respuestas preventivas sostenidas, con medidas que protejan a grupos vulnerables cuando la contaminación se mantiene baja

Alertan que el humo de incendios en Europa y Norteamérica reactiva la alarma por daños a largo plazo

Rusia incluyó a Pavel Durov, fundador de Telegram, en la lista de terroristas y extremistas

La medida llega un día después de que el FSB emitiera una orden de captura internacional contra Durov por “cooperación con el terrorismo”, un cargo que podría costarle cadena perpetua

Rusia incluyó a Pavel Durov, fundador de Telegram, en la lista de terroristas y extremistas

Líderes europeos condenaron la violación del espacio aéreo de Polonia en los últimos ataques rusos contra Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el respaldo a Kiev “no flaqueará”, mientras que el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, calificó el hecho como “completamente inaceptable”

Líderes europeos condenaron la violación del espacio aéreo de Polonia en los últimos ataques rusos contra Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marbelle respaldó el pronunciamiento de José Félix Lafaurie tras polémica de ‘Macafolla’, Deisy Dorelly y ‘Lalis’: “En eso se convirtieron”

Marbelle respaldó el pronunciamiento de José Félix Lafaurie tras polémica de ‘Macafolla’, Deisy Dorelly y ‘Lalis’: “En eso se convirtieron”

Daniel Zaragoza le responde a Canelo Álvarez tras polémica con David Benavidez y los mexicoamericanos: “Nos representan bien”

México trabaja en atender el despojo de inmuebles en el país: destaca digitalización de registros públicos como acción principal

Condenan a dos años y medio de prisión a exalcalde de Ibagué por utilizar estadio local para una fiesta privada: el exmandatario apelará la decisión

Cáncer de próstata: cuál es el promedio de eyaculaciones mensuales relacionado con un riesgo hasta 20% menor

INFOBAE AMÉRICA

Diputados emiten dictamen favorable al acuerdo entre El Salvador e Italia para validar licencias de conducir

Diputados emiten dictamen favorable al acuerdo entre El Salvador e Italia para validar licencias de conducir

El primer congreso internacional de inmigración se realizará en Guatemala en agosto

Los contagios de dengue se aceleran en Panamá: 446 nuevos casos en una sola semana

La iniciativa Guatemaltecos por la Nutrición reduce la desnutrición aguda al 0.38% en sus comunidades

Las exportaciones de zonas francas de República Dominicana hacia Haití caen 28.5% en el primer semestre, según la Dirección General de Aduanas

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Katie Holmes ante la decisión de su hija de abandonar el apellido Cruise: “Quiere que sea feliz”

Así reaccionó Katie Holmes ante la decisión de su hija de abandonar el apellido Cruise: “Quiere que sea feliz”

El pasado desconocido de Michael Mando antes de ‘Spider-Man’ y ‘Better Call Saul’: “No tenía hogar”

Lollapalooza 2026: horarios por país, dónde verlo en vivo y quiénes se presentan

‘El diablo viste a la moda 2′ llegó a streaming: dónde ver la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep

The Pokémon Company dona fondos para la reconstrucción de Kumamoto tras el reciente terremoto en Japón