El pasado desconocido de Michael Mando antes de ‘Spider-Man’ y ‘Better Call Saul’: “No tenía hogar”

El actor recordó la época en la que viajaba de madrugada entre ciudades para llegar a sus audiciones sin saber si conseguiría un papel (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Antes de convertirse en Nacho Varga en Better Call Saul y en uno de los villanos del Universo Cinematográfico de Marvel, Michael Mando tuvo que hacer frente a una etapa de precariedad y la incertidumbre. El actor canadiense reveló que, al inicio de su carrera, fue difícil encontrar oportunidades en la actuación y debía realizar grandes sacrificios para poder presentarse a audiciones.

Durante una entrevista en el podcast I’ve Never Said This Before, Mando recordó las circunstancias que superó algunos años atrás al dejar su natal Quebec. “No tenía hogar cuando comencé mi carrera como actor. Solía ducharme en la YMCA. Tomaba un autobús desde Montreal hasta Toronto durante la noche, me duchaba en la YMCA, iba a una audición y luego tomaba el autobús de regreso”, relató.

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El trayecto entre ambas ciudades se convirtió en una rutina durante sus primeros años profesionales. En una entrevista con Backstage Magazine en 2022, el intérprete explicó que esos viajes podían ocupar prácticamente dos días completos entre el traslado, las audiciones, la comida y el retorno. “Casi 48 horas estaban dedicadas a ir a la ciudad para hacer la audición, comer y luego regresar”, recordó.

La falta de estabilidad también lo llevó a depender temporalmente de amigos para tener un lugar donde dormir. Según contó al podcast, durante un invierno fue expulsado del departamento de un conocido después de quedarse dormido y quemar accidentalmente unas sábanas con un calefactor. Después alquiló una pequeña vivienda en una zona complicada de Toronto, donde las condiciones eran limitadas: “Era tan pequeña que el cajón de ropa no podía abrirse porque chocaba con la cama individual”, recordó.

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Su interpretación de Nacho Varga en Better Call Saul lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la serie derivada de Breaking Bad. (Créditos: IMDb)

Pese a esos momentos difíciles, Mando aseguró que no recuerda esa etapa únicamente desde la frustración, ya que estaba persiguiendo la profesión que quería. “Era feliz porque estaba haciendo lo que amaba”, afirmó.

El actor también habló de las emociones que acompañaron esos años de incertidumbre y compartió un mensaje dirigido a quienes viven una situación parecida. “Me sentí muy mal conmigo mismo muchas veces. Me sentí pequeño, me sentí no querido, me sentí sin talento, me sentí sin esperanza, y eso es simplemente parte de la experiencia humana”, explicó.

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El actor recordó que sus años más complicados también fueron una etapa de felicidad porque estaba persiguiendo su vocación. (Foto: YouTube/@Michael Mando)

“A todos los que están ahí afuera: si han estado sin dinero, si han estado sin hogar, si han pensado que no hay salida, por supuesto que yo también lo sentí. Y puedo prometerles que casi todas las personas exitosas, actores o cualquier persona que hayan conocido, han sentido eso. No son solo ustedes, todos lo sienten”, dijo.

De los escenarios canadienses a Marvel

La trayectoria de Michael Mando comenzó en el teatro canadiense, donde descubrió su vocación actoral después de estudiar diferentes áreas antes de dedicarse a la interpretación. Con el tiempo, consiguió papeles en producciones televisivas como Orphan Black, donde interpretó a Vic Schmidt.

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Su salto internacional llegó con Better Call Saul, la serie derivada de Breaking Bad, donde encarnó durante seis temporadas a Nacho Varga, un personaje que le permitió mostrar una actuación más contenida. En una entrevista con Backstage Magazine, Mando explicó que uno de los mayores retos del papel fue “reducir la actuación a su esencia más pura, que era el estado absoluto de ser”, debido a que el personaje tenía pocos diálogos y muchas escenas basadas en la expresión emocional.

Años después de su debut en Marvel, el actor regresó como Scorpion en Spider-Man: Brand New Day. (Créditos: Marvel)

Además, el actor se convirtió en el rostro y la voz de Vaas Montenegro en la saga de videojuegos Far Cry, una interpretación que recibió reconocimiento dentro de la industria del entretenimiento interactivo.

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En 2017 llegó a Marvel con Spider-Man: Homecoming, donde interpretó a Mac Gargan, un criminal que en los cómics se convierte en Scorpion. Ahora, Mando retoma ese personaje en Spider-Man: Brand New Day, nueva entrega de la franquicia protagonizada por Tom Holland que llegó a los cines el 29 de julio.