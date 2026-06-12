El 99% de los centros educativos de El Salvador reanudó las clases presenciales tras la disminución de las lluvias

La ministra de Educación, Karla Trigueros, confirmó que el regreso a clases se realizó con normalidad en el sector público./ (Secretaría de Prensa)

El noventa y nueve por ciento de las escuelas y colegios de El Salvador reactivó sus actividades presenciales este viernes, luego de la suspensión decretada por el ingreso de la tormenta tropical Cristina.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, confirmó en declaraciones recogidas por Canal 10 que el regreso abarca tanto al sector público como privado y a las universidades, tras una revisión exhaustiva de la infraestructura escolar.

“Regresan nuestros niños de manera presencial a las clases, donde ya hemos revisado los centros escolares que están aptos en infraestructura para poder volver a la presencialidad. Así también los colegios privados, que este día volvieron a la presencialidad, y las universidades”, dijo Trigueros durante un recorrido por las escuelas para supervisar el regreso a clases de niños del sector público, que fue transmitido por Canal 10.

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La funcionaria subrayó que el regreso se realiza “en total y completa normalidad”, aunque reconoció que algunos centros continúan bajo revisión técnica. “Todavía tenemos de algunos centros escolares que se reportaron que habían sufrido daños por las lluvias. Estos centros escolares este día están siendo revisados por todo el equipo de infraestructura a nivel nacional y están en la virtualidad los niños este día, pero en general, el noventa y nueve por ciento de centros escolares y colegios están activos”, afirmó Trigueros.

Las clases presenciales permanecieron suspendidas desde el martes anterior, como respuesta a la alerta naranja emitida por el Gobierno debido a la llegada de la tormenta tropical Cristina, fenómeno meteorológico que afectó a El Salvador con intensas precipitaciones y que más tarde fue degradado a depresión tropical. El Ministerio de Educación (MINED) dispuso la suspensión como medida preventiva ante los riesgos de inundaciones y daños en infraestructura.

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Karla Trigueros informó que continúan abiertos diez albergues nuevos y un refugio, donde los niños reciben atención lúdica y educativa./ (Canal 10)

El 11 de junio, el propio Ministerio de Educación reportó que 41 escuelas sufrieron inundaciones y 115 niños fueron evacuados hacia albergues temporales. Los equipos de la Dirección de Infraestructura Escolar se desplegaron para evaluar y restaurar condiciones seguras, mientras que el personal docente brindó apoyo lúdico y educativo a los menores albergados.

“Es importante destacar que continúan los albergues abiertos, los diez albergues nuevos y un refugio a nivel nacional, donde también estamos dando la atención lúdica a los niños que todavía se encuentran ahí y vamos a estar hasta el momento en que se cierre y hasta que el último niño salga de ahí, vamos a seguir dando el apoyo”, afirmó la ministra Trigueros.

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El Ministerio de Educación también anunció la reposición de paquetes escolares a los estudiantes que hayan perdido útiles o materiales a causa de las lluvias. “En el momento en que un niño entraba al albergue, teníamos un documento que se levantaba donde ya alineábamos el niño, centro escolar, tienen un documento que se llama NIE, la mayoría de padres lo conocen, y ese NIE nos une al centro escolar y le preguntábamos cómo está su paquete escolar, etcétera. Y ya estamos preparados para que cuando ellos vuelvan a sus casas, se lo demos”, explicó Trigueros.

El Ministerio de Educación ha informado que el paso de Cristina se ha traducido en daños a techos, inundaciones parciales de aulas, anegamiento de patios y afectaciones en caminos de acceso a zonas rurales.

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El Ministerio de Educación suspendió las clases debido a las lluvias generadas por la tormenta Cristina, que ocasionó diversos daños en El Salvador./ (Foto cortesía Protección Civil)

La reapertura de los centros educativos ha sido posible tras una evaluación nacional de la infraestructura escolar, proceso que permanece activo en los inmuebles que registraron afectaciones mayores. El monitoreo incluye la participación de cuadrillas técnicas del Ministerio y la coordinación con organismos de protección civil.

La reactivación de las actividades educativas presenciales marca un paso hacia la normalidad tras el paso de la tormenta, mientras las autoridades mantienen la vigilancia y garantizan la asistencia a los niños en situación de resguardo temporal.