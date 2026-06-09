El CNR reporta un alza sin precedentes de trámites registrales en cinco departamentos

Cabañas, Morazán y Cuscatlán encabezan el alza de trámites del CNR con incrementos de hasta 29% respecto al año anterior./ (CNR)

El Salvador experimenta un aumento sin precedentes en la cantidad de trámites registrales en cinco departamentos, que encabezan el crecimiento a nivel nacional, según datos presentados por el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa. Las cifras, reveladas durante una sesión de trabajo, confirman una tendencia al alza en la actividad registral que impacta tanto en el sector inmobiliario como en el comercial y de propiedad intelectual.

De acuerdo con lo expuesto por Camilo Trigueros, el CNR reporta que Cabañas, Morazán y Cuscatlán se destacan con incrementos de hasta 29% en la cantidad de trámites realizados respecto al año anterior. Estos departamentos, junto a San Vicente y Chalatenango, que también muestran porcentajes de crecimiento de doble dígito, reflejan la expansión de la actividad registral más allá de la capital, marcando una dispersión geográfica que, según el funcionario, evidencia el dinamismo económico en distintas regiones del país.

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Durante su comparecencia, Trigueros explicó que el crecimiento en los trámites del CNR abarca las cinco áreas que administra la institución: el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, el Registro de Comercio, el Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual (ISPI), el Registro de Garantías Mobiliarias y el Instituto Geográfico Nacional. En su intervención, el director subrayó que “en todos los departamentos tenemos doble dígito de crecimiento”, señalando que el desarrollo no se concentra únicamente en San Salvador sino que se encuentra extendido en todo el territorio nacional.

El CNR informó que el crecimiento de trámites alcanza al Registro de Propiedad, el Registro de Comercio, el ISPI, el Registro de Garantías Mobiliarias y el Instituto Geográfico Nacional./ (CNR)

El reporte presentado ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión detalla que el número de trámites totales en el país prácticamente duplicó el volumen registrado en 2018.

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En 2025, el CNR cerró con casi un millón y medio de gestiones, mientras que solamente en lo que va de 2026, hasta el 31 de mayo, la institución ya registra un crecimiento del 18% frente al mismo periodo del año anterior. Según la información oficial, “los trámites de compraventa de inmuebles y la creación de nuevas empresas están rompiendo récords históricos”.

El funcionario atribuyó este desempeño al proceso de modernización y simplificación de trámites implementado por el CNR en los últimos años. Entre las medidas destacadas se encuentra la digitalización de servicios como la emisión de certificaciones extractadas y literales, que ahora pueden solicitarse y recibirse en minutos a través de plataformas electrónicas. Además, la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) ha permitido que miles de personas formalicen nuevas empresas de manera ágil, sin necesidad de notario y sin costo de registro.

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En su exposición, Trigueros puntualizó que el incremento en los trámites no solo responde a la demanda de grandes empresarios, sino que ha facilitado la formalización de micro y pequeños emprendimientos en todos los departamentos del país. “Las oportunidades de negocio encuentran hoy un entorno más accesible y seguro para operar en El Salvador”, aseguró el funcionario ante los diputados presentes en la comisión.

Los trámites totales del CNR en El Salvador casi duplican el volumen de 2018 y en 2025 cerraron con casi un millón y medio de gestiones.

El informe también resalta que la descentralización del crecimiento registral ha llevado a departamentos tradicionalmente menos activos a liderar el aumento de trámites, lo que, según el CNR, evidencia una transformación en la distribución de la inversión y la actividad económica. El caso de Cabañas, Morazán y Cuscatlán se presenta como ejemplo del impacto de las reformas legales y tecnológicas impulsadas en los últimos años.

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La sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión concluyó con la participación de los diputados y el agradecimiento al CNR por la información proporcionada. Las cifras y testimonios presentados por Trigueros servirán como insumo para el análisis de la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas, que actualmente se encuentra en estudio en el órgano legislativo.