El Salvador

El Salvador registra incremento sostenido de enfermedades eruptivas, pero sólo 19 casos confirmados de sarampión

Cerca de quinientos casos de fiebre eruptiva han sido atendidos en la red de salud nacional, relacionados principalmente con varicela, rubéola y sarampión, todas prevenibles con una vacunación adecuada y a tiempo

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El Salvador reporta 19 casos de sarampión importados en 2024, tras 30 años de erradicación de la enfermedad. (FOTO: La Prensa)
El Salvador reporta 19 casos de sarampión importados en 2024, tras 30 años de erradicación de la enfermedad. (FOTO: La Prensa)

El Salvador suma 19 personas contagiadas por sarampión durante las últimas semanas, una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar la muerte en algunos casos si no se trata de forma oportuna, según información oficial presentada en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud (MINSAL).

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 20, que comprende del 17 al 23 de mayo, las autoridades sanitarias brindaron atención a pacientes clasificados como “casos importados” o que se contagiaron fuera del país, sin presentar registros de contagios locales.

La enfermedad, erradicada en el territorio durante 30 años, registró un aumento importante de casos en la semana epidemiológica 12, al cierre de marzo, cuando se detectaron los primeros cinco casos confirmados mediante pruebas de laboratorio.

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Posteriormente, se reportó un incremento de seis casos durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Un niño con erupción roja en la espalda sentado en una cama de hospital. Una enfermera inyecta su hombro y un adulto lo apoya
El boletín epidemiológico del MINSAL destaca que no existen contagios locales de sarampión hasta la semana 20 de vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Se transmite fácilmente cuando una persona infectada tose o estornuda. Puede causar complicaciones graves, en algunos casos, la muerte si no se trata a tiempo.

Hasta la fecha, las autoridades de salud no han brindado información adicional sobre el estado de los pacientes ni las edades de los afectados.

Aunque el sarampión puede afectar a cualquier persona, es más frecuente entre los niños. Ante este escenario, la campaña de vacunación está dirigida a proteger a los niños entre seis y once meses de edad. Las autoridades también habilitaron la aplicación de una “dosis cero”, una dosis extra que amplía el esquema regular.

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La meta de las autoridades es vacunar a 30,000 menores mediante la aplicación en unidades de salud municipales y jornadas casa por casa, con énfasis en zonas rurales. El Salvador mantiene niveles altos de cobertura de vacunación contra el sarampión. En 2025, la primera dosis de la vacuna SPR alcanzó el 98.4 % y la segunda dosis el 96.6 %.

La campaña de vacunación contra el sarampión está dirigida a niños de seis a once meses con aplicación de una 'dosis cero'. (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)
La campaña de vacunación contra el sarampión está dirigida a niños de seis a once meses con aplicación de una 'dosis cero'. (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus primeros síntomas?

El sarampión es una infección viral que afecta inicialmente las vías respiratorias y luego se propaga por el cuerpo. Los principales síntomas que se presentan son fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

La mejor forma de prevenir el sarampión es la vacunación, que protege tanto a la persona vacunada como a quienes la rodean. La vacuna es segura y eficaz se encuentra disponible como parte del esquema de vacunación nacional que se aplica de forma gratuita.

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El síntoma más evidente es una erupción cutánea prominente.

Entre los primeros síntomas, que pueden durar entre 4 y 7 días, se encuentran:

Secreción nasal

Tos

Ojos rojos y llorosos

Pequeñas manchas blancas en el interior de las mejillas

La erupción aparece entre 7 y 18 días después del contacto, generalmente en la cara y la parte superior del cuello, y se extiende en unos 3 días hasta las manos y los pies. Suele desaparecer entre 5 y 6 días después de su aparición.

Las complicaciones graves pueden provocar la muerte o desarrollar:

Ceguera

Encefalitis (inflamación cerebral)

Diarrea grave y deshidratación

Infecciones de oído

Problemas respiratorios graves, como neumonía

El sarampión durante el embarazo puede ser peligroso para la madre y aumentar el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer.

En la imagen de archivo, una joven con embarazo avanzado espera ser atendida. EFE/ Orlando Barría
En la imagen de archivo, una joven con embarazo avanzado espera ser atendida. EFE/ Orlando Barría

Casi 500 casos de enfermedad febril eruptiva

De forma paralela, las autoridades han mantenido una vigilancia centinela ante el incremento de las enfermedades eruptivas en El Salvador. En lo que va del año, el MINSAL ha registrado un total de 479 casos atendidos en la red nacional de salud.

El boletín epidemiológico muestra un incremento sostenido en la cantidad de casos atendidos en las últimas semanas en el territorio nacional.

Actualmente, las enfermedades eruptivas más comunes entre menores son la varicela, la rubéola y el sarampión, todas prevenibles mediante la vacunación oportuna.

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