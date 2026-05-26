“Quien no adopte la educación STEM quedará condenado al atraso”: la advertencia de científico salvadoreño

En un aula de ciencias, estudiantes interactúan con laptops y tabletas, rodeados de pizarras con fórmulas y un gran cartel STEM, reflejando un ambiente de aprendizaje moderno y tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El científico salvadoreño Carlos Edgardo Vela, reconocido internacionalmente como el impulsor del sistema educativo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), sostuvo en una entrevista radial con el programa La Tribu que el futuro de El Salvador y de América Latina depende de una transformación educativa profunda.

Durante su conversación, Vela compartió detalles sobre su trayectoria y advirtió sobre los riesgos de que la región quede rezagada tecnológicamente si no adopta el modelo STEM desde la educación básica.

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“La educación STEM es ahora lo que fue el analfabetismo en el siglo XIX; quien no la adopte, quedará condenado al atraso”, afirmó Vela en La Tribu. El especialista remarcó que el país debe abandonar el aprendizaje mecánico y memorístico para avanzar hacia una formación basada en el desarrollo de habilidades cognitivas, pensamiento crítico y resolución de problemas complejos.

Vela narró que su infancia en San Salvador estuvo marcada por una relación conflictiva con el sistema educativo tradicional. “Nunca terminé un año escolar completo en El Salvador”, relató. Su paso por escuelas como el Don Bosco, la República de Chile y el Externado San José estuvo caracterizado por interrupciones, rebeldías y cambios constantes.

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Carlos E. Vela, ingeniero científico salvadoreño y creador del sistema educativo STEM, durante la entrevista en el programa radial La Tribu, donde abordó los desafíos de la educación en El Salvador (Cortesía La Tribu).

El entrevistado recordó episodios de castigos, expulsiones y una sensación de marginación por su inquietud y dificultad para adaptarse a esquemas rígidos. El vínculo de Vela con la educación formal cambió tras emigrar con su familia a Estados Unidos.

En San Francisco, encontró mentores que le ayudaron a desarrollar su capacidad para visualizar problemas complejos y abordar desafíos inéditos. Un libro de divulgación científica, “Uno, dos, tres, infinito” de George Gamow, fue decisivo para despertar su interés por la ciencia y las matemáticas.

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Del rechazo escolar a la innovación científica

La formación académica de Vela en EE.UU. lo llevó a especializarse en ingeniería eléctrica y a profundizar en áreas como el control de sistemas y la robótica, cuando aún no existía la industria de la robótica en la década de 1970.

Según indicó en la entrevista, su orientación a resolver problemas sin precedentes terminó por definir su perfil como “ingeniero científico”, una figura que, según explica, se distingue del ingeniero tradicional porque asume desafíos no resueltos y desarrolla soluciones inéditas con base científica.

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A lo largo de su carrera, Vela participó en proyectos de alto impacto en Estados Unidos, como la optimización de sistemas para la agencia fiscal IRS y el desarrollo de algoritmos para la electrificación en México. Además, colaboró con instituciones de prestigio como el MIT, el Instituto Tecnológico de Illinois y el centro de investigación MITRE.

El modelo STEM surgió, de acuerdo con Vela, de la necesidad de romper con el aprendizaje mecánico y fomentar capacidades intelectuales como la visualización, la modelación, la intuición, la abstracción y la síntesis.

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Un vibrante mural STEM en una escuela pública latinoamericana promueve la ciencia y tecnología con gráficos coloridos, ecuaciones, engranajes y la palabra "STEM" al centro, junto a una bicicleta y mochilas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto destacó que su programa piloto, desarrollado inicialmente con jóvenes latinos, muchos de ellos hijos de inmigrantes indocumentados, desafió la creencia de que solo los estudiantes de familias con tradición científica podían sobresalir.

“Comencé con 28 niños y terminé con los 28. Descubrieron lo que significa apropiarse del saber y no querían soltarlo”, relató Vela en La Tribu. El éxito del programa, documentado por medios como el Washington Post, llamó la atención de agencias como la NASA y la National Science Foundation.

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El modelo STEM fue incorporado a la política educativa nacional estadounidense a partir del año 2000, según reportó La Tribu durante la entrevista. El acrónimo, que integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se convirtió en referencia internacional y fue adoptado por países como India y Brasil.

Por lo que, Vela lamentó que en América Latina el avance ha sido desigual y advirtió que muchos países han optado por variantes como STEAM, que incluye el arte, pero que a su juicio no posee el mismo rigor epistemológico.

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Vela concluyó su paso por La Tribu con un mensaje directo: “Si la región no toma medidas urgentes para incorporar la educación STEM, quedará condenada al atraso”. El llamado busca abrir el debate sobre la transformación educativa en El Salvador y América Latina, en un contexto global marcado por la competencia tecnológica y la innovación científica.