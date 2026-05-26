El director de Bomberos advierte sobre sanciones a quienes provoquen incendios en El Salvador

El Salvador registra un incremento del 47% en incendios en 2026, alcanzando 3,775 incidentes frente a los 2,569 reportados en el mismo período de 2025./ (Bomberos de El Salvador)

El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, advirtió sobre las consecuencias legales para quienes provoquen incendios y recordó que el artículo 265 del Código Penal impone penas de tres a seis años de prisión a quienes generen peligro común mediante incendio. Durante una entrevista en el programa radial Corre Corre con Diana Verónica y Tony, el funcionario detalló el incremento alarmante de incidentes, atribuyéndolos en su totalidad a la acción humana, ya sea por descuido o de manera intencional.

“El 265 del Código Penal establece cárcel de tres a seis años a quien cometa estas acciones. Al final creemos que no solo es el árbol que se quema, que no solo es el conejo o la culebra que muere, sino que hay daños secundarios importantes como la contaminación ambiental”, recordó.

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Solano informó que, en lo que va de 2026, El Salvador registra un aumento del 47% en la cantidad total de incendios respecto al mismo período de 2025. Hasta el momento, se contabilizan 3,775 incidentes frente a los 2,569 del año anterior. “Tenemos datos alarmantes, porque un cuarenta y siete por ciento en relación al año pasado son cifras muy grandes”, destacó Solano.

El funcionario ofreció una desagregación de los tipos de incendios atendidos hasta el 25 de mayo de 2026. En la categoría de quemas de maleza, los casos subieron de 1,800 a 2,669. Los incendios forestales pasaron de 86 a 175, en tanto los estructurales crecieron de 334 a 493, lo que representa un alza del 48%. En basureros se incrementó de 175 a 230 episodios y en vehículos de 174 a 208. Asimismo, remarcó que “todos los rubros los tenemos incrementados y el más grande son los incendios forestales”.

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El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador advierte sobre penas de prisión de tres a seis años para quienes provoquen incendios./(Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

A la consulta sobre las causas, Solano fue tajante: “Yo me atrevería a decir el cien por ciento son generados por el factor humano”. El funcionario explicó que existen casos intencionales, como la quema deliberada de bosques, y otros accidentales, como el arrojo de colillas de cigarro o el uso de vehículos en zonas de maleza seca. También mencionó prácticas agrícolas prohibidas, como la quema de rastrojos (los restos vegetales que quedan en el terreno después de la cosecha), que pueden salirse de control por la acción del viento.

Sobre la normativa vigente, el director subrayó que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prohibió la quema agrícola en todo el país mediante decreto ejecutivo publicado en el Diario Oficial el 15 de abril de 2026.

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Durante la entrevista, Solano enfatizó el impacto ambiental y social de los incendios, mencionando que la destrucción de bosques implica la pérdida de flora y fauna, la erosión del suelo y la disminución de la filtración de agua, lo que puede derivar en sequías y pérdida de productividad agrícola. “El llamado es a evitar generar este daño, porque todos somos responsables de la naturaleza y de los recursos de nuestro país”, expresó.

El funcionario relató que el trabajo del Cuerpo de Bomberos se ha fortalecido gracias a la articulación con otras instituciones estatales, lo que permite una mejor respuesta ante emergencias de gran escala. Ejemplificó con casos recientes en Ahuachapán donde fue necesario movilizar recursos de distintas entidades para controlar incendios de gran magnitud.

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Los incendios provocan graves daños ambientales, incluyendo la pérdida de flora y fauna, erosión de suelos y disminución de filtración de agua./ (Bomberos de El Salvador)

Solano también abordó los incendios vehiculares y explicó que muchas veces se deben a modificaciones eléctricas no profesionales, falta de mantenimiento predictivo o reparaciones deficientes en vehículos importados accidentados. Aclaró que los incendios pueden ocurrir incluso con el motor apagado, debido a cortocircuitos o fugas de combustible.

En cuanto a la temporada de lluvias, el funcionario advirtió que la acumulación de basura en las calles de la capital y de otras ciudades como Santa Ana y Sonsonate provoca inundaciones por el taponamiento de desagües. “Cuando llegamos, lo que hacemos es buscar los tragantes y lo que encontramos es basura. No hay otra explicación en estos casos más que el taponamiento a consecuencia de la basura”, aseguró.

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Finalmente, Solano invitó a la población a sumarse a los esfuerzos de prevención, a no realizar prácticas prohibidas y a reportar emergencias al número 913, recalcando el compromiso del Cuerpo de Bomberos de El Salvador de estar disponibles las 24 horas del día para proteger la vida, los bienes y el medio ambiente.