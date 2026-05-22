Guatemala

Guatemala proyecta un crecimiento económico del 4.1 % en 2026, impulsada por las remesas familiares

El Banco de Guatemala proyectó una expansión económica, respaldada por el récord en remesas familiares, el aumento de las exportaciones y la recuperación sostenida de la inversión extranjera directa en el país centroamericano

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El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci (c), habla junto al presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España, Rafael Briz (i), la embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau Ronda y la directora ejecutiva de la Cámara Oficial Española de Guatemala, Silvia Tamayac, durante un encuentro empresarial este jueves, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Alex Cruz)
El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci (c), habla junto al presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España, Rafael Briz (i), la embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau Ronda y la directora ejecutiva de la Cámara Oficial Española de Guatemala, Silvia Tamayac, durante un encuentro empresarial este jueves, en Ciudad de Guatemala. (EFE/ Alex Cruz)

La economía de Guatemala prevé cerrar 2026 con un crecimiento del 4.1 %, impulsada principalmente por el ingreso récord de remesas familiares, según las proyecciones oficiales divulgadas por el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, citado por EFE. El dato, presentado este jueves durante un encuentro empresarial con la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, posiciona al país por encima del promedio de crecimiento regional y de las economías avanzadas, que se estima rondarán el 1.8 %.

De acuerdo con el reporte de EFE, Ricci atribuyó este desempeño a la fortaleza de los sectores productivos, la estabilidad cambiaria y el flujo constante de remesas, que podrían alcanzar alrededor de USD 27,000 millones hacia el cierre del año, una cifra sin precedentes para la economía guatemalteca. “Esperamos que a fin de año ese crecimiento se mantenga en 5 % sobre lo del año pasado recibimos más remesas que todo el presupuesto realmente del país”, puntualizó el presidente de Banguat durante su intervención ante empresarios españoles.

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El funcionario también remarcó que el consumo interno permanece sólido debido al ingreso de remesas familiares, lo que contribuye a blindar la economía ante factores externos. Las exportaciones también muestran un comportamiento positivo, con un aumento estimado del 6 %, respaldado por productos tradicionales como café, banano, azúcar y cardamomo. La inversión extranjera directa mantiene una senda ascendente, aunque su consolidación depende de mejoras en infraestructura vial y portuaria.

Guatemala crecerá un 4.1 % en 2026, por encima del promedio regional, gracias a la fortaleza de sus sectores productivos, la estabilidad del tipo de cambio y el aumento de las remesas, según informó González. (EFE/ Alex Cruz)
Guatemala crecerá un 4.1 % en 2026, por encima del promedio regional, gracias a la fortaleza de sus sectores productivos, la estabilidad del tipo de cambio y el aumento de las remesas, según informó González. (EFE/ Alex Cruz)

Inflación controlada y confianza internacional refuerzan la posición económica de Guatemala

En materia de precios, Ricci anticipó que la inflación se ubicará en torno al 3.75 % al finalizar el año, por debajo del valor central de la meta oficial del 4 %. Este control ha contribuido a que las tres principales agencias de calificación de riesgo global, Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, mantengan la calificación crediticia de Guatemala a un solo escalón del grado de inversión, reconociendo la sostenibilidad de la recaudación tributaria, cuyo objetivo para 2026 ronda los USD 15,400 millones (120.000 millones de quetzales).

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EFE recogió también la valoración de Rafael Briz, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, quien coincidió en destacar la resiliencia de la macroeconomía guatemalteca. Briz destacó que España permanece como el principal inversor europeo en el país, con cerca de 100 empresas operativas y una generación de más de 20.000 empleos directos.

Las empresas españolas siguen viendo en Guatemala un destino seguro y sumamente atractivo para expandir sus operaciones gracias a su probada resiliencia económica”, declaró el directivo ante los empresarios reunidos.

Primer plano de manos de una persona contando una pila de billetes de Quetzal guatemaltecos sobre una superficie de madera rústica.
La inflación anual de Guatemala cerraría en 3,75 %, situándose por debajo de la meta oficial y reforzando la estabilidad macroeconómica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

EFE precisa que Guatemala reportó un crecimiento del 3.6 % en 2024 y una expansión del 4.1 % en 2025, datos que refuerzan la percepción de estabilidad y dinamismo en la región. Las autoridades económicas confían en que la combinación de remesas, exportaciones e inversión extranjera permita sostener el ritmo de expansión durante el próximo año, siempre condicionado a la consolidación de mejoras estructurales en logística y recaudación.

Las proyecciones oficiales y las valoraciones empresariales refuerzan la imagen de Guatemala como un destino de interés para el capital extranjero, respaldado por indicadores sólidos y el reconocimiento de las principales agencias calificadoras.

Con estas perspectivas, el país centroamericano busca consolidar su posición estratégica en la región, apalancado por el flujo constante de remesas y el desempeño positivo de sus principales sectores productivos.

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