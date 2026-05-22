El Salvador: Inicia construcción de un mercado que beneficiará a casi 300,000 personas en San Miguel

El nuevo mercado municipal de San Miguel se construye en el oriente de El Salvador tras el incendio de 2021. (Cortesía: Obras Públicas)

A partir de este jueves se ha puesto en marcha la construcción de un nuevo mercado municipal en San Miguel, un proyecto que busca beneficiar a casi 300,000 personas, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades.

El inicio de la obra se produce tras el incendio que destruyó el antiguo edificio en el año 2021, un evento que obligó a cientos de comerciantes a buscar alternativas temporales y aceleró la planificación de una nueva instalación.

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Según informó la Secretaría de Prensa de El Salvador, el nuevo edificio contará con tres niveles y una terraza, e integrará más de 1,300 locales comerciales, áreas de atención para la primera infancia, espacios de lactancia y oficinas para el Cuerpo de Agentes Metropolitanos.

La inversión total alcanza los USD 30 millones, provenientes de un préstamo gestionado por el Gobierno salvadoreño ante el Banco Mundial en el marco del programa Desarrollo Local Resiliente.

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El ministro de Obras Públicas y de Transporte de El Salvador (MOPT), Romeo Rodríguez, explicó que el proyecto beneficiará directamente a más de 297.575 personas al ofrecer un entorno moderno, seguro y ordenado para comerciantes y visitantes.

Cerca de 297.575 personas serán beneficiadas directamente con la edificación del nuevo mercado municipal de San Miguel. según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El incendio ocurrido hace tres año dejó al antiguo mercado en condiciones irreparables. Ante esta situación, autoridades gestionaron fondos y alianzas para la reconstrucción. El MOPT trabajó de forma coordinada con el Banco Mundial y la Asamblea Legislativa para obtener la financiación necesaria, además de implementar medidas de apoyo social para los vendedores afectados.

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“Apoyamos a los vendedores, se les dieron espacios temporales para las ventas, una compensación económica a cada vendedor como una ayuda mientras desarrollamos el proceso de construcción y seguiremos apoyándoles”, enfatizó el ministro en declaraciones previo al acto de colocación de la primera piedra.

El nuevo mercado de San Miguel ha sido concebido como un espacio multifuncional, con áreas específicas para la atención de madres lactantes, un centro de atención a la primera infancia y facilidades para la seguridad municipal. El diseño arquitectónico presenta una fachada inspirada en los mercados tradicionales, combinando elementos modernos y funcionales para mejorar la experiencia de usuarios y comerciantes.

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La futura instalación de 18,928 metros cuadrados contará con más de 1,300 locales comerciales y espacios para la comunidad, afirmaron autoridades. (Cortesía: Obras Públicas)

Un espacio que impulsa la modernización y el desarrollo económico en San Miguel

Las autoridades destacaron que la obra no solo representa una mejora en la infraestructura, sino que también busca dinamizar la economía del municipio. El proyecto se enmarca en una estrategia nacional de recuperación y modernización de mercados municipales, en la que el Banco Mundial colabora activamente. Al mismo tiempo, la iniciativa incluye obras similares, como la construcción del Mercado de Santa Ana, lo que evidencia una apuesta por el desarrollo urbano en distintas regiones del país.

El nuevo mercado se convertirá en uno de los espacios comerciales más grandes y modernos de la zona oriental del territorio salvadoreño, con capacidad para albergar a más de 1,000 comerciantes y ofrecer servicios pensados para la comunidad.

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El proyecto, valorado en USD 30 millones, se financia mediante un préstamo gestionado por el Gobierno salvadoreño ante el Banco Mundial. (Cortesía: Obras Públicas)

La culminación de la obra significará la recuperación definitiva de un punto neurálgico para la economía y la vida social de San Miguel, tras duro impacto sufrido hace tres años.