El Salvador

Cámara de Comercio celebra congreso dedicado al liderazgo de las mujeres en el ámbito empresarial de El Salvador

El evento reunió a diversas profesionales y empresarias con el objetivo de intercambiar aprendizajes, fortalecer vínculos y analizar el avance de la inclusión femenina en escenarios de gestión y toma de decisiones empresariales

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Congreso Mujer y Liderazgo XVIII. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Cámara de Comercio de El Salvador
Congreso Mujer y Liderazgo XVIII. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Cámara de Comercio de El Salvador

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), a través de su Comité de Empresarias, celebró este miércoles el XXII Congreso Mujer y Liderazgo bajo el lema Liderar con propósito, vivir con equilibrio. El evento convocó a empresarias, profesionales y líderes de distintos sectores para promover el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre el liderazgo femenino, el bienestar y las oportunidades para las mujeres en el ámbito empresarial.

El congreso tuvo lugar en el marco del 110° aniversario de Camarasal y abordó la evolución del liderazgo femenino, así como la necesidad de continuar habilitando espacios para el desarrollo y la participación activa de las mujeres en ambientes empresariales y de toma de decisiones.

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Leticia Escobar, presidenta de la gremial, enfatizó la importancia de generar contextos inclusivos: “El verdadero progreso ocurre cuando abrimos espacios donde antes no los había.” Escobar llamó también a fortalecer las redes de apoyo, fomentar liderazgos más humanos y seguir generando oportunidades para que más mujeres crezcan y se desarrollen.

Congreso Mujer y Liderazgo XVIII
Congreso Mujer y Liderazgo XVIII. Foto Infobae Centroamérica/Katlen Urquilla

El 60% de empresas son lideradas por mujeres

La presidenta de la Camarasal resaltó el papel crucial que desempeñan las mujeres en el tejido empresarial del país. Destacó que el 60% de las 1,023 empresas registradas en El Salvador son lideradas por mujeres, mientras que el 26% de las medianas empresas también cuentan con liderazgos femeninos. Subrayó que este nivel de participación convierte a las mujeres en un factor relevante para la economía nacional y refuerza la importancia de crear espacios de formación y fortalecimiento de capacidades.

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Escobar enfatizó que invertir en la formación de mujeres empresarias genera un efecto positivo que trasciende el ámbito individual, ya que impacta en sus equipos de trabajo y en el entorno social. Explicó que el desarrollo de competencias y el acceso a redes de apoyo resultan esenciales para potenciar el aporte de las mujeres al crecimiento económico de El Salvador.

Retos para las empresarias salvadoreñas

Entre los principales retos identificados, la dirigente gremial señaló las dificultades persistentes en el acceso a financiamiento. Muchas empresarias enfrentan obstáculos para obtener crédito y recursos, lo que limita sus posibilidades de expansión y consolidación en el mercado. Además, remarcó la carga desproporcionada de tareas no remuneradas, como el cuidado del hogar y de los hijos, que suele recaer sobre las mujeres. Esta situación restringe el tiempo disponible para el desarrollo profesional y dificulta la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

Escobar instó a la generación de políticas y programas que contribuyan a reducir estas brechas, al tiempo que llamó a fortalecer el acompañamiento institucional para que las mujeres empresarias puedan superar los desafíos estructurales y consolidar su presencia en el sector productivo nacional.

Crédito: Imagen Ilustrativa de Infobae
Crédito: Imagen Ilustrativa de Infobae

El Congreso Mujer y Liderazgo se consolidó como el principal punto de encuentro del liderazgo femenino en el país y se reconoció el papel fundamental de las mujeres que, hace más de 20 años, impulsaron la creación de espacios de formación e inspiración para empresarias y profesionales salvadoreñas.

La jornada incluyó conferencias sobre liderazgo consciente, bienestar integral, innovación y crecimiento profesional. Se destacaron las charlas El precio oculto del éxito: cómo liderar con claridad, no con sacrificio y Liderar con propósito, vivir con equilibrio, así como paneles enfocados en la autenticidad, la empatía, el fortalecimiento de redes de apoyo y el uso estratégico de la tecnología en la competitividad empresarial.

Como parte de las actividades, el Comité de Empresarias otorgó el reconocimiento “Mujer Destacada” a Yolanda de Vides, presidenta de Droguería y Laboratorios Vides, por su trayectoria empresarial, liderazgo y contribución al desarrollo del sector farmacéutico en El Salvador.

Congreso Mujer y Liderazgo XVIII. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Cámara de Comercio de El Salvador
Congreso Mujer y Liderazgo XVIII. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Cámara de Comercio de El Salvador

Además, el XXII Congreso Mujer y Liderazgo contó con el respaldo de empresas e instituciones que apoyan el fortalecimiento del liderazgo femenino y el desarrollo empresarial.

En el ámbito internacional, Camarasal refuerza su posicionamiento estratégico como miembro de Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO); la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO); la Cámaras Latinas en Estados Unidos (CAMACOL); la Cámara Internacional de Comercio (ICC); y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, entre otras. En el entorno local, participa activamente en espacios clave como la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador (CIFACIL).

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