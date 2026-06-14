República Dominicana anuncia un hospital clínico-quirúrgico en Cotuí con más de 80 camas de internamiento

El presidente Luis Abinader anuncia un nuevo hospital clínico-quirúrgico en Cotuí (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud)

El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció este viernes la construcción de un nuevo hospital clínico-quirúrgico en Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, una obra con la que el Gobierno busca ampliar la cobertura sanitaria de la región y que, según la Presidencia de la República Dominicana, podría complementarse con la conversión del actual hospital de la ciudad en un centro materno-infantil.

La nueva infraestructura tendrá más de 80 camas de internamiento, más de 12 camas de cuidados intensivos y una emergencia con más de 26 camas, de acuerdo con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), el doctor Julio Landrón. El funcionario añadió que el hospital contará con una amplia cartera de especialidades y subespecialidades médicas, según el SNS.

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Abinader informó que el centro será levantado en terrenos cedidos por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, tal como consigna el portal oficial de la Presidencia de la República.

“Proindustria, que tiene extensos terrenos, nos cedió una parte para construir un hospital clínico-quirúrgico con los niveles de atención que necesita Cotuí y la región”, expresó el presidente durante la entrega de los trabajos de remozamiento del Hospital Municipal de Cevicos, según la Presidencia.

La licitación del hospital de Cotuí se iniciará en el segundo semestre, según el Gobierno (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud)

El proceso de licitación y la construcción se prevén para el segundo semestre

Según la Presidencia, el SNS trabaja en los diseños del proyecto y esa etapa se encuentra en su fase final. Con ese avance, el Gobierno espera iniciar tanto la licitación como la construcción durante el segundo semestre de este año, de acuerdo con Abinader.

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El anuncio responde de forma directa a la demanda de atención hospitalaria de Cotuí y su entorno: el plan oficial consiste en sumar un hospital clínico-quirúrgico de mayor capacidad y evaluar que el actual hospital de Cotuí asuma funciones materno-infantiles. Según la Presidencia, esa reorganización permitiría ampliar y especializar los servicios de salud en la provincia.

Abinader planteó ese esquema como la base de una cobertura más amplia para Sánchez Ramírez. “Por lo tanto, con ese y quizás el viejo hospital de Cotuí convertido en un materno-infantil, yo pienso que Cotuí y la región estarían totalmente cubiertos en términos de su salud”, dijo el mandatario, según la Presidencia.

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El Gobierno vincula la obra con el refuerzo de la red hospitalaria de Sánchez Ramírez

Landrón sostuvo que la nueva obra forma parte del fortalecimiento del sistema sanitario provincial. Según el SNS, el funcionario también destacó el respaldo de Abinader a la red de salud de Sánchez Ramírez.

Según el Servicio Nacional de Salud, la fase de diseño del proyecto se encuentra en su etapa final y permitiría iniciar la licitación y la construcción en el segundo semestre, como parte del refuerzo de la red provincial (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud)

“No podemos dejar de agradecer su interés, esfuerzo y buena voluntad de darle a esta provincia una mejor calidad de vida. Podemos decir con mucho orgullo que es una misión cumplida y que el cambio ha llegado a esta provincia de Sánchez Ramírez”, afirmó Landrón, según el SNS.

De acuerdo con la Presidencia, la construcción del hospital se integra a las iniciativas del Gobierno orientadas a mejorar la infraestructura hospitalaria y a garantizar servicios de salud a los habitantes de la provincia y de zonas cercanas.

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En mayo, Raquel Peña, la vicepresidenta dominicana, junto al director Landrón, inauguró este jueves el remozado Hospital Municipal Dr. Julio Álvarez Acosta en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi.