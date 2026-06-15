Costa Rica

La gentrificación en Costa Rica ya quintuplica los alquileres de vivienda

La socióloga Wendy Molina relaciona esa subida con la llegada de personas con alto poder adquisitivo, una migración urbano-rural y más presión sobre el acceso habitacional en varias regiones

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La construcción de condominios y apartamentos aumentó significativamente, marcando una nueva tendencia habitacional. Cortesía: Gobierno del Bicentenario Costa Rica
La construcción de condominios y apartamentos aumentó significativamente, marcando una nueva tendencia habitacional. Cortesía: Gobierno del Bicentenario Costa Rica

Las empresas del sector inmobiliario en Costa Rica podrían obtener hasta USD 5,000 por metro cuadrado, según un estudio de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, que vincula ese nivel de lucro con procesos de gentrificación y con una presión creciente sobre el acceso a la vivienda en zonas del Valle Central y de Guanacaste.

El estudio indica que Guanacaste concentra 14 millones de metros cuadrados de potencial de renta, mientras Limón alcanza 1 millón, según la investigación de la Universidad de Costa Rica. Ese contraste aparece en un análisis que usó información censal, variables territoriales y modelos predictivos basados en redes neuronales.

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Según la Escuela de Sociología de la UCR, algunas zonas de Costa Rica ya ofrecen ganancias inmobiliarias superiores a las registradas en Buenos Aires, Santiago de Chile y Ciudad de México porque compradores y residentes con mayores recursos desplazan la demanda hacia territorios donde el suelo todavía permite nuevas urbanizaciones, lo que empuja al alza los alquileres, profundiza la desigualdad social y se vincula con el avance de la gentrificación y el asentamiento de migrantes con alta capacidad de pago.

La investigadora de la UCR Wendy Molina explicó, según el medio Centroamérica 360, que buena parte del fenómeno en Costa Rica está asociada a personas provenientes de Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Señaló que el país observa una migración urbano-rural que invierte la dinámica más habitual de la década de 1990.

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Más de 44 mil obras se registraron en 2025, reflejando el dinamismo del sector construcción en Costa Rica. Cortesía: Construex Costa Rica
Más de 44 mil obras se registraron en 2025, reflejando el dinamismo del sector construcción en Costa Rica. Cortesía: Construex Costa Rica

Molina describió el comportamiento de ese proceso con una lógica de saturación territorial. “Siempre las zonas llegan a un punto de saturación en donde esa primera fase de gentrificación empieza a declinar, eso es lo que se ve en todas las ciudades. Sin embargo, cuando hablamos a nivel urbano es diferente porque el suelo se satura más rápido y porque es menos”, dijo la investigadora de la UCR, según Centroamérica 360.

La investigación sostiene que la llegada de migrantes con gran financiamiento ha ampliado la brecha económica. Como ejemplo, señala que los montos de alquiler de espacios se han llegado a quintuplicar.

Las zonas costeras todavía tienen margen para más urbanización

Molina afirmó que en la costa todavía existe poca planificación y disponibilidad de tierra, por lo que las brechas de renta seguirán creciendo durante los próximos años. “Todavía hay mucho espacio para la urbanización y sobre todo mucha demanda creada”, dijo al medio Centroamérica 360.

Según el estudio de la Escuela de Sociología, los modelos ya muestran desigualdad social y desplazamiento de población costarricense.

El crecimiento en la construcción durante 2025 fue impulsado principalmente por el aumento en proyectos de vivienda en todo el país. Cortesía: Construex Costa Rica
El crecimiento en la construcción durante 2025 fue impulsado principalmente por el aumento en proyectos de vivienda en todo el país. Cortesía: Construex Costa Rica

El costo de construir se elevó en Costa Rica

El costo de la construcción en Costa Rica aumentó en abril y el alza golpeó con más fuerza a la vivienda de interés social, un segmento sensible para las familias que buscan casa propia, porque el encarecimiento de combustibles y materiales puede trasladarse al precio final, a las cuotas y a la oferta de proyectos, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El dato más alto del mes apareció en los materiales plásticos, de acuerdo con el INEC: la tubería PVC para agua potable subió 7.52%, la tubería PVC para aguas residuales avanzó 7,27% y la tubería PEAD para agua potable aumentó 4,50%. El organismo indicó que esas variaciones pueden estar asociadas a factores internacionales y del mercado local.

Según el INEC, el Índice de Precios de Viviendas de Interés Social creció 0.74% en abril, mientras el índice de edificaciones privadas registró una variación de 0,06%. Las cifras oficiales muestran que el índice de viviendas pasó de 99.417 a 100.153 puntos, y El Financiero informó que el índice general de edificios se ubicó en 96.481 puntos.

Ese movimiento responde a una cadena de insumos con comportamientos dispares. El Índice de Precios de Combustibles subió 4.33% en el mes y alcanzó 96.065 puntos, según el INEC.

Los precios de los combustibles han registrado aumentos debido al conflicto en Medio Oriente. (FOTO: ARCHIVO)
Los precios de los combustibles han registrado aumentos debido al conflicto en Medio Oriente. (FOTO: ARCHIVO)

El organismo explicó que ese incremento puede incidir en los costos logísticos y de operación de maquinaria pesada. En la misma medición, los lubricantes bajaron 0,55%, los productos asfálticos retrocedieron 3,40% y la mezcla asfáltica en caliente aumentó 0,20%.

Para quien busca comprar una vivienda de interés social en Costa Rica, el dato central es directo: el índice que mide el costo de ese tipo de proyectos subió en abril y el ajuste coincidió con aumentos en combustibles, acero, cemento y tuberías plásticas, insumos que inciden en el valor de construcción y, por extensión, en las condiciones de acceso a una casa.

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