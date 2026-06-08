Costa Rica: Tormenta tropical Cristina deja cinco desaparecidos tras el vuelco de dos embarcaciones

Daños estructurales en Bahía Drake, en Costa Rica, a causa de fuertes vientos y lluvias de la Tormenta Tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía CNE

La tormenta tropical Cristina activó una alerta regional en Centroamérica tras intensas lluvias y fuerte oleaje que ya provocaron emergencias en Costa Rica. Según informó la agencia EFE, cinco personas se encuentran desaparecidas después de que dos embarcaciones volcaron en las costas del Pacífico, en la provincia de Guanacaste. Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda en playa Negra y playa San Juanillo, ambas ubicadas en el oeste del país.

La Cruz Roja Costarricense y el Servicio Nacional de Guardacostas desplegaron equipos de emergencia para localizar a los desaparecidos, mientras la situación sigue siendo considerada de alto riesgo por las condiciones marítimas. La tormenta, que desde la madrugada avanzó por el litoral Pacífico de Costa Rica, causó oleaje anómalo y generó incidentes que afectan tanto a tripulantes como a poblaciones costeras, indica la agencia de noticias.

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que se esperan precipitaciones constantes durante el lunes y el martes, mientras el fenómeno atmosférico se desplaza paralelo a la costa hacia el norte de Centroamérica. “Las lluvias persistirán conforme la tormenta avance”, detalló el organismo, citado por EFE. El IMN también advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en varias regiones costeras.

Desde el fin de semana, Costa Rica enfrenta las consecuencias de la tormenta Cristina. Las lluvias han generado inundaciones en varias comunidades de Guanacaste, lo que llevó a las autoridades a declarar una alerta amarilla para el centro del país y toda la vertiente del Pacífico. El gobierno activó comités comunales y coordinó el traslado de insumos, personal y equipos de emergencia para atender la situación, según reportó la Agencia EFE.

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IMAGEN DE ARCHIVO: Personas abandonan el puerto en bote para regresar a sus comunidades ante la llegada de la tormenta tropical que se dirige rápidamente a través de Centroamérica. (Foto AP/Inti Ocon)

Impacto de Cristina en la región

La influencia de Cristina no se limita a Costa Rica. Países vecinos como Nicaragua, El Salvador y Honduras también monitorean el avance de la tormenta, ya que el fenómeno amenaza con extender lluvias intensas y anegamientos en zonas vulnerables. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) subrayó la importancia de la vigilancia permanente ante la posibilidad de desbordamientos de ríos y deslaves en áreas de pendiente pronunciada.

De acuerdo con los reportes de la Agencia EFE, las autoridades costarricenses recomendaron a la población evitar zonas propensas a inundaciones y no exponerse a tormentas eléctricas ni a las peligrosas condiciones del mar. “La saturación de quebradas, ríos y alcantarillas puede provocar emergencias súbitas”, señaló la Cruz Roja Costarricense. El organismo también aconsejó no navegar ni realizar actividades acuáticas en el litoral Pacífico mientras persistan las condiciones adversas.

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La tormenta Cristina se suma a una temporada de fenómenos tropicales que ya ha causado estragos en la región centroamericana en los últimos años, con lluvias que afectan infraestructuras, actividades económicas y desplazamientos de comunidades enteras. El fenómeno, que evolucionó rápidamente desde una depresión tropical, mantiene en vilo a los sistemas de emergencia del istmo.

Fuertes vientos y lluvia azotan El Salvador, donde se ha emitido una Alerta Amarilla por la influencia de un sistema de baja presión, causando daños en la vegetación y calles anegadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las operaciones de búsqueda en Guanacaste continúan bajo condiciones meteorológicas complejas. Equipos de la Cruz Roja y del Servicio Nacional de Guardacostas recorren la franja costera y áreas de difícil acceso, con el objetivo de localizar a las personas reportadas como desaparecidas tras el accidente de las embarcaciones. Hasta el momento, no se reportaron hallazgos positivos.

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El Instituto Meteorológico Nacional reiteró la vigencia de la alerta amarilla para la mayor parte del país e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre el avance de la tormenta. Las autoridades recordaron que la alerta implica la preparación y activación de protocolos de prevención, así como la coordinación entre instituciones y comunidades.

En los próximos días, la evolución de la tormenta Cristina determinará el nivel de impacto en la región. Los sistemas de monitoreo permanecen activos y las medidas de precaución seguirán vigentes mientras el fenómeno conserve su intensidad y capacidad de generar lluvias copiosas y oleaje peligroso en el Pacífico centroamericano.

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