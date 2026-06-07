América Latina

Rodrigo Paz dijo que La Paz y El Alto todavía enfrentan “momentos difíciles” mientras persisten más de 80 puntos de bloqueo en Bolivia

El mandatario boliviano comentó que en los últimos días ingresaron más de un millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas, una medida que alivió parcialmente la escasez tras un mes de tensión: “Seguiremos trabajando hasta devolver tranquilidad a cada hogar”

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Rodrigo Paz afirmó que La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles, pese al diálogo con los manifestantes (REUTERS/ARCHIVO)
Rodrigo Paz afirmó que La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles, pese al diálogo con los manifestantes (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este domingo en sus redes sociales que, pese a que “La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles”, empiezan a registrarse “avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia”. El mandatario informó que, en los últimos días, se logró el ingreso de más de un millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas para la región, lo que ha permitido aliviar parcialmente el desabastecimiento que afecta a miles de familias bolivianas desde hace más de un mes.

Paz agradeció públicamente la resistencia y fortaleza del pueblo boliviano en medio de la crisis, y aseguró que el gobierno continuará trabajando para devolver la tranquilidad y la estabilidad a cada hogar. El presidente subrayó: “Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece”. Sus declaraciones buscan transmitir confianza ante una situación que ha generado preocupación generalizada en la población, especialmente en el oeste del país.

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El desabastecimiento en Bolivia afecta a miles de familias desde hace más de un mes y golpea con fuerza al oeste del país.( REUTERS/Ipa Ibanez)
El desabastecimiento en Bolivia afecta a miles de familias desde hace más de un mes y golpea con fuerza al oeste del país.( REUTERS/Ipa Ibanez)

Bolivia cumple este domingo 38 días de conflicto y bloqueos de carreteras desencadenados por la movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) desde el 1 de mayo. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), persisten 82 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, siendo Cochabamba el más afectado con 24, seguido por La Paz con 21, Oruro 18, Potosí 15, Chuquisaca 10 y Santa Cruz dos.

Aprobación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción

En la madrugada de este domingo, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, ampliando las atribuciones del presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción y autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas. La norma, que ya había sido sancionada en el Senado, fue aprobada por dos tercios de los diputados tras una sesión de casi 14 horas y ahora está lista para su promulgación por el Ejecutivo.

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La ley exige que la declaratoria de estado de excepción se realice mediante un decreto supremo debidamente fundamentado, especificando el alcance territorial, la duración, las medidas extraordinarias autorizadas y las instituciones responsables. Además, establece una vigencia máxima de 90 días, prorrogable únicamente por autorización de la Asamblea Legislativa.

Bolivia cumple 38 días de conflicto y bloqueos de carreteras impulsados por la COB, con 82 puntos de corte en seis departamentos. (AP/Juan Karita)
Bolivia cumple 38 días de conflicto y bloqueos de carreteras impulsados por la COB, con 82 puntos de corte en seis departamentos. (AP/Juan Karita)

Con la nueva legislación, el gobierno busca fortalecer su capacidad de respuesta ante las protestas que mantienen bloqueada la región de la capital y que ya han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en amplias zonas del país. Los bloqueos han tenido efectos particularmente graves en La Paz, debido a la interrupción de las principales rutas de abastecimiento y conexión con el interior y la frontera con Perú.

Incidentes violentos y balance de víctimas

En el contexto de las movilizaciones, la Policía de Bolivia reportó este sábado que seis agentes antidisturbios resultaron heridos, cuatro de ellos por impacto de bala, durante un operativo de desbloqueo en una carretera del este del país. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, precisó que uno de los agentes permanece en terapia intensiva por una herida en la cabeza, mientras que otros tres sufrieron lesiones en las piernas y dos más fueron alcanzados por piedras.

La operación, realizada en la localidad de San Julián, a 117 kilómetros de Santa Cruz, incluyó el uso de gases lacrimógenos y terminó con el repliegue de las fuerzas de seguridad tras los primeros heridos, según explicó el general del Ejército Rider Calzadilla. El objetivo, según las autoridades, fue proteger la seguridad de civiles, entre ellos ministros y periodistas.

Los bloqueos en La Paz interrumpen rutas de abastecimiento y provocan escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en amplias zonas de Bolivia. (REUTERS/Ipa Ibanez)
Los bloqueos en La Paz interrumpen rutas de abastecimiento y provocan escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en amplias zonas de Bolivia. (REUTERS/Ipa Ibanez)

De acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado hasta ahora diez personas fallecidas, 37 heridos y más de un centenar de procesados. Siete de las muertes corresponden a personas que no recibieron atención médica oportuna por los bloqueos y otras tres ocurrieron en el contexto directo de los enfrentamientos.

Reacciones y contexto histórico

En paralelo a la aprobación de la ley, el presidente Paz publicó una fotografía histórica de la coalición Unidad Democrática y Popular (UDP), que asumió el poder en 1982 tras la dictadura, evocando la grave crisis económica y las protestas lideradas entonces por la COB. Actualmente, las movilizaciones —encabezadas por la COB, la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’ y grupos cercanos al expresidente Evo Morales— exigen como única demanda la renuncia del presidente.

Los bloqueos han alcanzado ocho de las nueve regiones del país y han generado escasez de productos básicos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, golpeando especialmente a los mercados paceños, donde se registran aumentos en los precios de verduras, carne de pollo y otros alimentos de primera necesidad.

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