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Primer adelanto de ‘Clayface’: DC incursiona en el body horror con uno de los villanos más icónicos de Batman

La película sigue a un actor que lo pierde todo tras un experimento fuera de control

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Primer adelanto de Clayface, película de body-horror centrada en uno de los villanos más emblemáticos de Batman

DC Studios ha revelado el primer adelanto de Clayface, una película innovadora dentro de su universo cinematográfico al apostar de lleno por el terror corporal. El filme, dirigido por James Watkins y protagonizado por Tom Rhys Harries, llegará a los cines el 23 de octubre de 2026.

A través de su tráiler, presentado inicialmente en la CinemaCon y luego lanzado de forma oficial en línea, Clayface introduce una historia de origen oscura y visceral para uno de los villanos más clásicos de Batman.

La película sigue a Matt Hagen, un actor en ascenso en Hollywood que ve su vida derrumbarse tras un violento ataque que desfigura su rostro. Desesperado por recuperar su apariencia y sus aspiraciones de fama, se somete a un procedimiento médico experimental.

Lo que en un inicio parece una solución milagrosa pronto se convierte en una pesadilla: su cuerpo comienza a transformarse en una sustancia similar a la arcilla, capaz de adoptar cualquier forma.

Primer tráiler de ‘Clayface’
Tom Rhys Harries interpreta a Matt Hagen, un actor que se transforma en el villano Clayface tras un experimento fallido. (Créditos: DC Studios)

En el primer adelanto, música de tensión acompaña la imagen de Hagen en una cama de hospital, con el rostro ensangrentado y cubierto de vendas. A partir de ahí, se muestran escenas de la intervención con químicos misteriosos que desencadenan su metamorfosis. La cámara muestra el grado de deformación que puede alcanzar su cuerpo: en algunos momentos no tiene ojos ni boca; en otros, su cara se derrite frente al espejo.

El enfoque de Clayface ha sido descrito como un “body horror” en toda regla, una corriente del cine que explora los límites del cuerpo humano. De acuerdo con Entertainment Weekly, la película adopta este tono de manera deliberada, con una cruda puesta en escena que enfatiza lo perturbador de la transformación de Hagen.

El proyecto nace de una idea del famoso cineasta Mike Flanagan (La maldición de Hill House), conocido por su trabajo en el género de terror. El propio James Gunn, codirector de DC Studios, reveló en una entrevista previa que no estaba en los planes iniciales del estudio desarrollar una película sobre Clayface, pero cambió de opinión tras escuchar la propuesta. “Es una película de terror corporal que simplemente ocurre dentro del DCU”, explicó.

Primer tráiler de ‘Clayface’
El tráiler presenta la inquietante mutación del protagonista (Créditos: DC Studios)

Flanagan firma el guion junto a Hossein Amini. La historia toma inspiración parcial del arco “Feat of Clay” de Batman: The Animated Series. Asimismo, la dirección corre a cargo de Watkins, responsable de títulos como Speak No Evil y The Woman in Black.

Clayface es uno de los antagonistas más antiguos de Batman. El personaje debutó en 1940 en los cómics como un actor venido a menos que se convertía en criminal utilizando una máscara. No fue hasta 1961 que adquirió sus habilidades de cambio de forma, rasgo que define esta nueva adaptación cinematográfica.

A lo largo de los años, el villano ha aparecido en múltiples producciones, tanto animadas como de acción real. Entre ellas destacan Gotham y Harley Quinn, donde fue interpretado por diferentes actores. Sin embargo, esta será su primera incursión en la gran pantalla dentro de un largometraje centrado exclusivamente en su historia.

Primer tráiler de ‘Clayface’
DC Studios amplía su propuesta con una cinta que se aleja del tono clásico de superhéroes. (Créditos: DC Studios)

Además de Tom Rhys Harries (White Lines) en el papel principal, el elenco incluye a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll y Joshua James.

El tráiler también confirma que la historia se sitúa en Gotham City, aunque no hay rastro de Batman en este primer adelanto. Clayface forma parte de la nueva etapa del estudio liderada por Gunn, que comenzó con Superman y continuará con títulos como Supergirl.

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