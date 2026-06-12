“Para las mujeres altas hay que demostrar el doble”: Jessica Williams habló sobre los prejuicios en Hollywood

Jessica Williams, conocida por Terapia sin filtro, aportó su mirada sobre la confianza corporal

En una reciente edición del podcast IMO, la autoaceptación de las mujeres altas y los desafíos presentes en la industria del entretenimiento fueron el núcleo de una conversación. Participaron Jessica Williams, comediante y actriz conocida por Terapia sin filtro; Michelle Obama y Craig Robinson, quienes analizaron con humor y franqueza los estereotipos de Hollywood, la confianza corporal y la presión social sobre las mujeres negras.

Jessica Williams narró en el podcast IMO de Michelle Obama que crecer siendo una mujer alta implicó enfrentar inseguridades y prejuicios tanto en su ambiente familiar como laboral. Según compartió, su camino en la comedia y la actuación ha sido una oportunidad para romper los cánones estéticos, reivindicar la diversidad de cuerpos y desarrollarse en su carrera y en su vida personal.

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Los primeros años y el inicio en la comedia

Williams recordó sus raíces familiares y su primer contacto con la comedia durante una infancia marcada por el arte y el apoyo familiar. “Mi mamá siempre fue muy alentadora”, dijo. “Ella me decía: “Hazlo a tu manera”, y mi familia me ayudó a descubrir mi voz desde niña.”

Jessica Williams recordó que su infancia entre Ohio y Los Ángeles y el apoyo de su familia impulsaron su vocación por la comedia y el teatro (REUTERS/Mario Anzuoni)

Creció en Ohio y luego en Los Ángeles, dentro de una familia diversa que la animó a perseguir su pasión por el teatro desde temprana edad. “Mis hermanos y yo siempre tomamos caminos diferentes: mi hermana se dedicaba a la política local, mi hermano al deporte, y yo tenía claro que quería actuar desde pequeña”, contó Williams a Michelle Obama, quien elogió el ambiente creativo que marcó la infancia de la actriz.

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Las primeras experiencias de Williams en la comedia surgieron en talleres teatrales, festivales escolares y el equipo de improvisación de su instituto. “Entré al grupo de improvisación y ahí empezó todo, me enamoré de la comedia”, relató.

Craig Robinson le preguntó en tono distendido si siempre había sido tan segura, a lo que Jessica respondió: “De niña era muy tímida. Mucho de mi confianza viene de ser negra, de ser mujer y, especialmente, de ser alta. Siempre fui la más alta”.

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Retos y percepciones de las mujeres altas en Hollywood

Jessica Williams contó que sus primeras experiencias en la comedia surgieron en talleres teatrales, festivales escolares y el equipo de improvisación de su instituto (REUTERS/Daniel Cole)

Al profundizar en la experiencia de ser una mujer alta, Jessica Williams abordó con franqueza los prejuicios del sector audiovisual. “Estoy rodando una comedia romántica con un chico más bajo que yo”, dijo. “¿Por qué Hollywood no muestra más de esto? Se ve tan bien”.

Compartió que su inspiración ha sido ver a Tom Holland y Zendaya juntos, como una referencia de pareja que escapa de los estereotipos. “Él es un ‘rey bajito’, ella una ‘reina alta’, y juntos lucen perfectos. ¿Por qué Hollywood no promueve eso?”.

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Williams ironizó sobre la presión de encajar: “Existe esa idea extraña de Barbie y Ken, como si una mujer alta solo pudiera estar con un hombre alto. Pero yo quiero cambiarlo; en la comedia romántica que filmo ahora soy la más alta y eso me encanta”. Obama coincidió en la necesidad de más modelos diversos para las nuevas generaciones y confesó haber tardado en sentirse cómoda con su estatura, solo logrando valorarla en la adultez.

En IMO, Jessica Williams afirmó que su confianza también se construyó desde su identidad como mujer negra y desde su experiencia de ser alta (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz afirmó que la altura puede ser una barrera en los procesos de selección de elenco. “Para las mujeres altas hay que demostrar el doble”, sostuvo en IMO. “En los tráilers vemos siempre a las mismas personas; es difícil acceder si no encajas con el canon de Hollywood.”

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Según Williams, la oportunidad de trabajar en Terapia sin filtro le permitió mostrar su trabajo sin ocultar su autenticidad. “Si sigues insistiendo, si demuestras lo que sabes hacer, al final se abren puertas”, reflexionó.

Representación, autoestima y discriminación

Williams examinó cómo la representación mediática, o la llamada “dieta mediática”, impacta directamente en la autoestima de las mujeres negras y altas. “Nuestro consumo mediático va en contra de quienes somos físicamente”, reflexionó. “Durante años hemos recibido mensajes sobre quién es deseable o femenina en una sociedad heteronormativa, y eso afecta la forma en que nos vemos”.

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Jessica Williams cuestionó que Hollywood mantenga estereotipos sobre las mujeres altas y reclamó más diversidad en la comedia romántica (Apple TV+)

Relató que, aunque en su familia se sentía valorada, la escuela y espacios públicos solían ser ambientes donde las inseguridades se incrementaban. Frente a la pregunta de Michelle Obama sobre cómo las jóvenes pueden enfrentar esas presiones, Williams respondió: “A las chicas altas les digo: esto es emocionante. Crecerás y será fabuloso. No dejes que los comentarios te definan”.

En IMO subrayaron la importancia de tener referentes de mujeres negras y de diferentes tipos de cuerpo en la cultura popular. Williams mencionó su admiración por Queen Latifah, Whoopi Goldberg y Will Smith, quienes, según la actriz, rompieron etiquetas en Hollywood y habilitaron nuevos espacios.

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Durante el diálogo se habló abiertamente del peso de la discriminación racial y de las dificultades extra para acceder a ciertos roles. Williams reconoció: “A veces, simplemente no te van a contratar porque eres negra. Eso puede hacerte sentir que pierdes la razón, pero es la realidad y hay que aceptarlo. Aunque uno pueda permitirse sentirse decepcionado, también es necesario llenar la vida de cosas que nos gusten y recordar que nuestro valor no depende solo del trabajo”.

La actriz sostuvo que la altura puede ser una barrera en los castings de Hollywood y que las mujeres altas deben demostrar el doble (Apple TV+)

Michelle Obama agregó: “A veces tienes que estar lista para buscar caminos alternativos. No siempre podrás perseguir tus sueños exactamente como los imaginas, y esa flexibilidad es parte de la vida. Lo importante es no dejar que la decepción defina tu felicidad”, reflexionó la ex primera dama en IMO.

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Bienestar y plenitud personal

En varios momentos de la charla, Jessica Williams habló de mantener aficiones e intereses lejos de la exposición pública. “Soy más feliz cuando hago manualidades, cuando evito el uso excesivo del teléfono y vivo fuera del trabajo”, explicó. “La comedia y la actuación ocupan mi vida profesional, pero dedico más tiempo a el arte, la costura y las pequeñas rutinas cotidianas”.

Reconoció que la presión y la competencia en la industria audiovisual pueden afectar la salud mental. “Nuestro trabajo es muy duro, la selección de elenco no siempre tiene sentido y para muchos actores la presión trae problemas de salud mental”, lamentó Williams en IMO. “Por eso insisto en que los sindicatos incluyan más servicios de apoyo psicológico”.

En la charla con Michelle Obama, Jessica Williams habló de la discriminación racial en Hollywood y admitió que a veces no contratan a una actriz por ser negra (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz habló sobre la autenticidad y el equilibrio. “Es fácil caer en la trampa de creer que el trabajo es todo. Cuando no tengo un proyecto, me dedico a mis aficiones y trato de recordar que lo más importante es vivir plenamente”, contó.

También reflexionó sobre la obsesión por el éxito y el riesgo de sobrevalorar los logros externos: “Muchos creen que actuar es trascendente, pero aunque sea arte, no salvamos vidas. Es una elección, no una obligación”.

El cierre de la conversación

La conversación terminó con anécdotas personales, risas y la coincidencia de tres perspectivas generacionales distintas sobre la resiliencia y el apoyo mutuo. Michelle Obama, en su despedida, destacó el aporte de Williams como ejemplo para otras mujeres.