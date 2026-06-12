El Salvador

Autoridades salvadoreñas rescatan a dos menores tras capturar a sujeto por crear material de abuso infantil

Autoridades salvadoreñas ejecutaron un contundente operativo durante la madrugada de este día, logrando la captura de Miguel Ángel Renderos Teo, quién es acusado presuntamente de fabricar material de abuso sexual infantil

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El presunto implicado permanece bajo custodia tras el allanamiento efectuado en su domicilio por autoridades de seguridad y fiscales (Cortesía FGR).
El presunto implicado permanece bajo custodia tras el allanamiento efectuado en su domicilio por autoridades de seguridad y fiscales (Cortesía FGR).

En un esfuerzo continuo por erradicar las redes de explotación que amenazan a los sectores más vulnerables del país, la Fiscalía General de la República (FGR), en estricta coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un contundente operativo durante la madrugada de este día 12 de junio.

La intervención dejó como resultado la captura de Miguel Ángel Renderos Teo, un individuo acusado presuntamente de crear material de abuso sexual infantil, un delito que ha encendido las alarmas de las instituciones de seguridad pública debido al uso de entornos digitales para la victimización de menores.

De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por las autoridades, la investigación en torno a Renderos Teo inició de forma expedita tras recibir un aviso ciudadano y alertas tecnológicas sobre sus actividades ilícitas.

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La rápida movilización de los fiscales y agentes policiales no solo permitió la localización y detención del sospechoso, sino que también llevó a la identificación inmediata de dos víctimas menores de edad.

Durante el registro y allanamiento del inmueble donde operaba el imputado, los equipos tecnológicos incautaron tres teléfonos celulares. Según fuentes fiscales, estos dispositivos almacenan información crucial y serán sometidos a vaciados de información y peritajes científicos para ser presentados como evidencia irrefutable durante el proceso judicial.

El detenido fue resguardado por personal policial tras ser localizado durante un allanamiento asociado a delitos sexuales facilitados por tecnologías (Cortesía FGR).
El detenido fue resguardado por personal policial tras ser localizado durante un allanamiento asociado a delitos sexuales facilitados por tecnologías (Cortesía FGR).

Las dos menores rescatadas recibirán atención médica, psicológica y legal inmediata por parte del equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA), garantizando el resguardo de su integridad y el inicio de su proceso de recuperación.

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Renderos será puesto a la orden de los tribunales correspondientes en los próximos días, donde enfrentará cargos formales por los delitos de utilización de menores a través de las tecnologías, violación y agresión sexual, según detalló la institución.

El espejo de la justicia: La reciente condena de Neftalí Martínez

Este operativo de madrugada guarda una preocupante y directa similitud con otro caso de alto impacto resuelto recientemente por el sistema judicial salvadoreño. El pasado 5 de junio, la FGR logró una sentencia de 24 años de prisión en contra de Neftalí Esaú Martínez Escamilla, quien fue hallado culpable de agredir sexualmente de forma continuada a un menor de edad y registrar dichos abusos en formato audiovisual.

Al igual que en el caso de Renderos Teo, el hilo conductor que llevó a la detención de Martínez Escamilla fue una alerta temprana recibida por la Fiscalía. Las investigaciones ubicaron al agresor en el distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro. Al momento del arresto, las autoridades rescataron a una víctima que, según los peritajes forenses y testimoniales, sufrió agresiones sexuales sistemáticas por parte de Martínez desde el año 2018 hasta el 2022.

La Fiscalía General de la República difundió la condena de 24 años de prisión contra Neftalí Esaú Martínez Escamilla por delitos sexuales agravados cometidos contra un menor de edad (Cortesía FGR).
La Fiscalía General de la República difundió la condena de 24 años de prisión contra Neftalí Esaú Martínez Escamilla por delitos sexuales agravados cometidos contra un menor de edad (Cortesía FGR).

Por lo que, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso la pena máxima tras validar las pruebas de la FGR, que demostraron la comisión de los delitos de utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través de tecnologías de la información; adquisición o posesión de material pornográfico infantil, y agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada.

El panorama que reflejan estas capturas y condenas evidencia una evolución en las estrategias delictivas, donde los agresores recurren cada vez más a las herramientas digitales para cometer y difundir crímenes contra la infancia. En El Salvador, las reformas legales implementadas en los últimos años han endurecido severamente las penas para quienes utilicen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como vehículo para la explotación, posesión o comercialización de material de abuso infantil.

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