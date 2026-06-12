República Dominicana

La Policía investiga muerte de madre e hijo hallados en un apartamento de República Dominicana

El vocero Diego Pesqueira confirmó identidades y pidió frenar rumores. Los investigadores ya hicieron levantamientos y entrevistas a varias personas

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El vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, ofrece declaraciones a la prensa sobre el hallazgo de los cuerpos de la madre y su hijo en un apartamento. El hecho se encuentra en investigación actualmente por las autoridades. / (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional y el Ministerio Público de República Dominicana llevan adelante una investigación tras el hallazgo sin vida de una madre y su hijo en un apartamento de la torre Arpel, ubicada en el ensanche Piantini, Distrito Nacional.

El caso, que permanece en fase inicial, ha generado conmoción en la comunidad y se encuentra bajo atención prioritaria de las autoridades.

Según el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, los fallecidos fueron identificados como Raisa Juliza Mendoza, de 49 años, y su hijo Cornelio Jadin Nael, de 24, ambos dominicanos con ciudadanía estadounidense. El hallazgo ocurrió en circunstancias que aún se investigan y hasta el momento no se han determinado las causas de la muerte.

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De acuerdo con el informe preliminar difundido por Pesqueira, una tercera persona vinculada al caso, Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, permanece ingresada en un centro de salud donde recibe atención médica. Pérez será entrevistada por las autoridades cuando su estado de salud lo permita, ya que según las informaciones iniciales mantenía una relación sentimental con Cornelio Jadin Nael.

El coronel Pesqueira detalló que los investigadores, en coordinación con el Ministerio Público, han realizado las diligencias correspondientes en la escena del suceso y aguardan los resultados de las autopsias y los análisis toxicológicos practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Estos resultados serán determinantes para esclarecer las causas de las muertes. Hasta el momento, los cuerpos no presentan signos visibles de violencia, un dato clave que orienta las primeras hipótesis de la investigación.

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Los cuerpos encontrados en la torre Arpel fueron identificados como Raisa Juliza Mendoza, de 49 años, y Cornelio Jadin Nael, de 24, ambos dominicanos con ciudadanía estadounidense./ (Acento)
Los cuerpos encontrados en la torre Arpel fueron identificados como Raisa Juliza Mendoza, de 49 años, y Cornelio Jadin Nael, de 24, ambos dominicanos con ciudadanía estadounidense./ (Acento)

Las autoridades han recalcado que no pueden adelantar detalles ni confirmar versiones que circulan sobre lo ocurrido, debido a que la investigación sigue su curso. Pesqueira subrayó la importancia de corroborar toda la información mediante evidencias, peritajes y entrevistas antes de emitir conclusiones. Este enfoque busca evitar especulaciones y garantizar la transparencia del proceso.

Respecto a posibles detenciones, Pesqueira aclaró que hasta el momento no se reportan arrestos relacionados con el hecho. Varias personas han sido trasladadas para entrevistas en calidad de parte del proceso investigativo, pero ninguna se encuentra detenida formalmente.

La Policía Nacional ha reiterado su compromiso de profundizar las pesquisas junto al Ministerio Público hasta esclarecer plenamente las circunstancias que rodean el caso. Las autoridades insisten en la necesidad de esperar los resultados forenses y las declaraciones de los involucrados para obtener un panorama claro sobre lo ocurrido en el apartamento del ensanche Piantini.

El suceso ha despertado interés y preocupación en la sociedad dominicana, en particular en la zona del Distrito Nacional, donde se ubica la torre Arpel. La comunidad permanece atenta al desarrollo de las investigaciones y a las informaciones que puedan ofrecer las autoridades en los próximos días.

La Policía Nacional aclaró que no hay detenciones por el caso, aunque varias personas fueron trasladadas para entrevistas./ (Últimas Noticias)
La Policía Nacional aclaró que no hay detenciones por el caso, aunque varias personas fueron trasladadas para entrevistas./ (Últimas Noticias)

El caso de Raisa Juliza Mendoza y Cornelio Jadin Nael se suma a la lista de sucesos bajo investigación en el país, poniendo nuevamente en el centro del debate la importancia de los procedimientos científicos y la coordinación interinstitucional en la resolución de hechos de esta naturaleza. Las autoridades mantienen el llamado a la población a evitar la difusión de rumores y a confiar en el trabajo de los organismos responsables, que se han comprometido a informar oportunamente sobre cualquier avance relevante

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