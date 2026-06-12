El mar de fondo en El Salvador ocasionó daños severos en Sunset Park y San Luis La Herradura

El mar de fondo provocó fuerte oleaje en Sunset Park y en San Luis La Herradura durante el temporal asociado a la tormenta tropical Cristina en El Salvador. /(Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)

El fenómeno del mar de fondo provocó afectaciones severas en el parque de diversiones Sunset Park y en la zona de San Luis La Herradura, en el litoral de El Salvador, durante el reciente temporal asociado a la tormenta tropical Cristina.

Así lo confirmaron autoridades de Protección Civil, que mantienen acciones coordinadas para atender las emergencias y mitigar riesgos en destinos turísticos y comunidades costeras.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó en entrevista televisiva que, aunque las lluvias generadas por la tormenta Cristina disminuyeron de intensidad, la situación de riesgo en el litoral permaneció elevada debido al mar de fondo.

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Según Amaya, este fenómeno se manifestó de manera anticipada en lugares como Sunset Park y San Luis La Herradura, incluso antes del inicio de las precipitaciones más intensas.

De acuerdo con el funcionario, el mar de fondo consiste en el incremento del oleaje provocado por tormentas muy fuertes que ocurren en mar abierto, muchas veces a gran distancia de la costa.

“Lo que hemos estado teniendo es un fenómeno conocido técnicamente como mar de fondo. Realmente el mar de fondo se produce por tormentas muy, pero muy fuertes en mar abierto. Tormentas que, probablemente, ni siquiera tenemos nosotros la capacidad de ver desde la costa”, detalló Amaya en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña.

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Las fuertes ráfagas de vientos se registraron en la costa salvadoreña desde el pasado martes 9 de junio. /(Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)

Durante el periodo de emergencia, las autoridades advirtieron a la población sobre la peligrosidad de ingresar al mar, ya que el oleaje elevado y repentino pone en riesgo tanto a turistas como a residentes. “Hicimos una advertencia por el oleaje muy rápido y mucho más alto que íbamos a tener”, agregó Amaya, quien puntualizó que muchos de los daños reportados en la zona costera “probablemente son más causa del mar de fondo que de la tormenta Cristina”.

El mar de fondo tiene además consecuencias indirectas en la infraestructura y las comunidades costeras, ya que provoca la acumulación de arena en las bocanas de los ríos, obstaculizando la salida natural del agua. Esto puede derivar en inundaciones locales y complicar aún más la situación de emergencia.

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“Uno de los problemas principales del mar de fondo es que termina asolvando o, en buen salvadoreño, termina acumulando una gran cantidad de arena en las bocanas del río o en los deltas de los ríos y obviamente termina tapando la salida del agua. En el preciso momento que eso ocurre, empezamos a ver un crecimiento gradual del agua en todas las comunidades cercanas”, indicó el titular de Protección Civil.

En Sunset Park, ubicado en el complejo turístico del Puerto de La Libertad, los efectos del mar de fondo se combinaron con los remanentes de la tormenta tropical Cristina, generando daños considerables en la infraestructura y obligando al cierre temporal del sitio. Morena Valdez, ministra de Turismo, confirmó ayer los daños e informó que se trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y equipos municipales para realizar labores de mitigación y avanzar hacia la reconstrucción.

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“Uno de los daños más severos que hemos tenido ha sido en el complejo turístico del Puerto de La Libertad y específicamente en la parte donde está Sunset Park”, afirmó Valdez en conferencia de prensa.

Luis Alonso Amaya explicó que el mar de fondo consiste en un incremento del oleaje causado por tormentas muy fuertes en mar abierto./ (Frente a Frente)

La funcionaria agradeció la labor de los equipos de emergencia y subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad tanto de los visitantes nacionales como internacionales. “Ya vamos a tener también el tiempo para hacer una reconstrucción, para poder tener ese sitio, que es tan emblemático tanto para los salvadoreños como para los visitantes internacionales, de nuevo”, añadió la ministra.

El impacto del mar de fondo no se limitó a Sunset Park. En San Luis La Herradura, otro de los destinos turísticos del litoral, también se registraron afectaciones por el fuerte oleaje y la acumulación de arena en bocanas y desembocaduras de ríos. Amaya explicó que este tipo de fenómenos no son nuevos en la zona, ya que eventos de mar de fondo de similares características se registraron en años anteriores, incluyendo 2012 y 2016, y suelen coincidir con fases del fenómeno El Niño.

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Ayer, la ministra Valdez hizo hincapié en la importancia de acatar las indicaciones de los guardavidas y de las autoridades de Protección Civil a lo largo de los más de 300 kilómetros del litoral salvadoreño. “Es importantísimo prevenir. Siempre decimos dentro del sector turismo que nosotros somos responsables de que la experiencia de los turistas sea la mejor, y dentro de eso están las medidas preventivas que son vitales”, subrayó la funcionaria.

La presencia del mar de fondo y la ocurrencia de tormentas tropicales durante el periodo lluvioso refuerzan la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y de coordinación interinstitucional. Las autoridades reiteraron el llamado a estar atentos a los boletines oficiales y a evitar exponerse innecesariamente en zonas costeras y cuerpos de agua, ante la posibilidad de nuevos episodios de olas altas o lluvias intensas.

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