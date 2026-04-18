¡Hacia el sueño mundialista! Selección femenina de El Salvador clasifica invicta al Campeonato Concacaf W 2026

La selección femenina de El Salvador aseguró su pase al Campeonato Concacaf W 2026 tras vencer 2-0 a Trinidad y Tobago. (Cortesía: La Selecta)

La Selección femenina de El Salvador selló su clasificación al Campeonato Concacaf W 2026 al imponerse por 2-0 sobre Trinidad y Tobago el viernes en el Hasely Crawford Stadium de Port of Spain. El triunfo, definido por un doblete de la jugadora del Atlas, Brenda Cerén, asignó a las centroamericanas el primer puesto del Grupo F en la etapa de pre clasificación a la cita mundialista.

La conquista de este boleto regional se inscribe en la evolución reciente del fútbol femenino salvadoreño.

La Azul y Blanco femenil terminó la fase de grupos con tres victorias en igual número de partidos y una imbatibilidad defensiva. Por el contrario, Trinidad y Tobago acumuló una victoria, un empate y una derrota, lo que la dejó segunda en la tabla de posiciones del grupo y fuera de la siguiente ronda, según detalló Concacaf.

El conjunto femenino de El Salvador continúa en pie de lucha con el objetivo de alcanzar uno de los cupos disponibles para la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Brasil 2027.

El arco invicto y la solidez defensiva fueron claves para que El Salvador sumara puntaje perfecto en el torne preclasificatorio. (Cortesía: Concacaf)

Tras asegurar su clasificación al Campeonato Concacaf W 2026, el representativo centroamericano mantiene viva la aspiración de hacer historia y obtener por primera vez su boleto a una cita mundialista de la categoría.

El equipo salvadoreño se prepara para afrontar los próximos desafíos con la convicción de que el sueño de representar al país en el máximo escenario internacional.

Brenda Cerén protagonizó el triunfo decisivo en Trinidad y Tobago

El primer gol del partido llegó en el minuto 37 tras una asistencia de Abigail López. La “Bicha” recibió de cara y, tras un corrida hacia el área, rompió el arco caribeño con un derechazo inatajable.

Cerén sentenció el compromiso en la parte complementaria. Al minuto 51, la jugadora que milita en la Liga MX firmó su doblete recibiendo en los linderos del área rival, dejar a una rival en el suelo y disparar colocando el balón por encima de la portera rival.

El plantel cuscatleco, dirigido por Eric Acuña, mantuvo el arco invicto durante toda la competencia, mostrando una solidez defensiva que completa la labor ofensiva liderada por la capitana.

Brenda Cerén marcó los dos goles decisivos que clasificaron a El Salvador como líder invicto del Grupo F en las Clasificatorias Concacaf W. (Cortesía: La Selecta)

La clasificación al Campeonato Concacaf W 2026 permite a El Salvador acceder a una nueva etapa en el escenario regional del fútbol femenino. La consecuencia inmediata del resultado es la consolidación de la selección como protagonista en el área, con la mira puesta en afrontar y superar nuevos retos continentales.

El Salvador obtuvo su lugar en el certamen después de superar de manera invicta la fase de grupos previa, con un rendimiento perfecto que reflejó el crecimiento estructural y competitivo del fútbol femenino.

Eric Acuña, centenario como entrenador de selecciones femeninas

De acuerdo con la información de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), el estratega Acuña celebró su partido número 100 con la selecciones femeninas tras el compromiso frente a Trinidad y Tobago.

El técnico Eric Acuña alcanzó 100 partidos al frente de selecciones femeninas salvadoreñas, logrando 73 victoria. (Cortesía: La Selecta)

Bajo su mandato, la federación destacó que acumula 67 triunfos, 9 empates y 24 derrotas, lo que representa una de las gestiones más exitosas en la historia del balompié femenino salvadoreño en los últimos años.