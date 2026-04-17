“Nunca se debe olvidar de dónde venimos”: La salvadoreña “Nory” Flores celebra la histórica presentación de Los Hermanos Flores en Coachella

"Nory" Flores, vocalista de Los Hermanos Flores, habla tras la histórica presentación en Coachella. (Cortesía: Los Ángeles Times en Español)

El pasado fin de semana, la Orquesta Los Hermanos Flores hizo historia en el escenario de Coachella 2026, donde ofrecieron un concierto que marcó a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos.

Durante un diálogo con Los Ángeles Times en Español, la emblemática voz de la agrupación, "Nory" Flores, resaltó la carga emocional del momento y el impacto profundo que la agrupación sigue teniendo en la identidad de la diáspora.

Desde los primeros minutos en el escenario, “Nory” reconoció que los nervios estuvieron presentes. “Los nervios se sintieron a flor de piel durante los primeros minutos, pero ya cuando vimos a este público vibrar, bailar, cantar, ahí los nervios se van al suelo y ya empezamos a fluir nosotros con la alegría que nos caracteriza regalando música”, compartió.

La respuesta del público, compuesto en gran parte por salvadoreños y centroamericanos, transformó la tensión inicial en una celebración colectiva de la cultura y la memoria.

El público salvadoreño acompañó con entusiasmo a Los Hermanos Flores en su debut en Coachella. (Cortesía: Los Hermanos Flores Orquesta Internacional﻿)

La orquesta, con más de seis décadas de trayectoria y más de cuatrocientos temas grabados, representa un referente en la historia musical de El Salvador.

“Nory” explicó que la música de la agrupación ha acompañado en bodas, graduaciones, fiestas patronales y otros momentos clave, tanto en el país como en el exterior. “Cada quien se trajo su pedacito de música de Los Hermanos Flores en su mente y esa es la nostalgia”, relató. La artista destacó que la agrupación ha sido parte fundamental en la construcción de recuerdos y tradiciones de varias generaciones de salvadoreños.

La herencia musical que une generaciones y cruza fronteras

“Nory” puso énfasis en el valor simbólico de mantener viva la herencia musical a través de nuevas generaciones. “Eso es lo lindo, no perder ni olvidarse de dónde venimos, porque nunca nos tenemos que olvidar de dónde venimos”, expresó durante la entrevista.

De igual forma, aseguró que nunca sintió la necesidad de emigrar, porque desde El Salvador logró llevar su música a compatriotas en todo el mundo, convencida de que “en cada rincón hay un salvadoreño”.

Un documental próximo a estrenarse recopilará el impacto sociocultural de Los Hermanos Flores a través de testimonios de distintas generaciones. (Cortesía: Los Hermanos Flores Orquesta Internacional﻿)

“Nosotros hemos sido siempre de todo el pueblo, de todos. A nosotros todo el mundo nos ha respetado, sea del bando que sea, a todos los queremos, todos nos quieren”, sostuvo Flores, remarcando la importancia de la neutralidad y el cariño que la orquesta ha cosechado a lo largo del tiempo.

Tras el éxito de su primera participación, Los Hermanos Flores tendrán una segunda presentación en Coachella el próximo sábado 18 de abril, reafirmando su papel como símbolo de identidad y orgullo para la diáspora salvadoreña.

Un documental para preservar el legado de Los Hermanos Flores

Actualmente, la historia y el impacto cultural de la banda, originaria de San Vicente, están siendo recogidos en un largometraje documental, cuyo estreno está previsto para el próximo año.

El filme busca plasmar el papel de la agrupación en la vida de la diáspora y su aporte a la cultura salvadoreña: “Estamos muy agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta para estar haciendo ese documental que va a tener diferentes generaciones de salvadoreños”, afirmó “Nory”.