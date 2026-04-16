Más del 50% de la población salvadoreña tiene obesidad agravando la crisis de enfermedades crónicas

Más del 50% de la población salvadoreña enfrenta obesidad y riesgo de enfermedades metabólicas según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevalencia de obesidad en El Salvador ha superado un umbral crítico, con más del 50% de la población presentando exceso de peso y, en consecuencia, un riesgo elevado de desarrollar enfermedades metabólicas. Esta situación afecta de manera transversal la salud pública y exponiendo la urgencia de políticas preventivas para evitar la propagación de afecciones como diabetes, hipertensión y patologías cardiovasculares.

A través de una entrevista matutina, el epidemiólogo Luis Merlos, recalcó la magnitud del problema: “Estadísticamente, el 53.5% de la población padece obesidad, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas”.

La problemática afecta no solo la salud individual, sino también los sistemas sanitarios públicos. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta el año 2023, el 66.2% de la población salvadoreña vivía con sobrepeso u obesidad, situando al país entre los más afectados de la región y consolidando estas condiciones como una de las principales amenazas para la salud colectiva.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en El Salvador sitúa al país entre los más afectados de América Latina. (Foto archivo Infobae)

El especialista señala que la situación se agrava al considerar que las enfermedades relacionadas con la obesidad no son transmisibles, pero sí altamente frecuentes y costosas para el sistema de salud. Merlos insistió: “Si tenemos un descuido o una vida sedentaria, vamos a terminar con una enfermedad crónica en algún momento”.

Desde su perspectiva, la prevención es la herramienta más eficaz para contrarrestar la epidemia: “La prevención en salud es clave para que no se desencadene una enfermedad crónica”, dijo el especialista recalcando la importancia del seguimiento y la educación médica para mantener la calidad de vida de los pacientes.

El epidemiólogo Luis Merlos alerta sobre la relación directa entre hábitos sedentarios y el aumento de enfermedades crónicas. (Foto cortesía Diálogo 21)

Tres millones de personas conviven con enfermedades crónicas: diagnóstico tardío y desconocimiento

El equipo de desarrolladores de la plataforma de telemedicina Doctor SV informaron durante el lanzamiento de la segunda fase de su aplicación que alrededor de tres millones de personas conviven con una o más patologías crónicas. Esta cifra corresponde a estadísticas regionales.

Uno de los principales retos, según los especialistas de Doctor SV, es el elevado grado de desconocimiento sobre el propio estado de salud: únicamente seis de cada diez personas con hipertensión arterial están al tanto de su diagnóstico. Esto significa que el 40% de los pacientes desconocen su condición hasta que enfrentan complicaciones graves, como accidentes cerebrovasculares o infartos.

En relación al colesterol alto, los expertos señalan que apenas cuatro de cada diez personas saben que presentan niveles elevados, mientras que el 60% restante ignora su situación. La realidad se agrava al abordar la enfermedad renal: solamente una de cada diez personas está al tanto de padecerla, lo que incrementa el riesgo de evolucionar hacia fases críticas que pueden requerir diálisis o intervenciones mayores.

Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

El papel de la telemedicina en la prevención y el seguimiento

Sobre el esfuerzo por mejorar la respuesta médica y la prevención en salud, Luis Merlos sostiene que la plataforma Doctor SV ha significado un avance sustancial para la relación paciente-médico en contextos donde las barreras geográficas y económicas dificultaban el acceso a la atención presencial.

“El seguimiento es sumamente importante para que los pacientes lleven una calidad de vida y ese tratamiento que debemos dar, esa respectiva responsabilidad. Es ahí donde entra Doctor SV, que es una plataforma a la que se le tiene que sacar el mayor provecho en la relación paciente-médico”, afirmó.

El especialista destaca la utilidad de herramientas tecnológicas, en particular en el área rural: “La segunda etapa se tiene que relacionar más en el área rural, con personas que tienen difícil acceso a la salud. Esta aplicación va a ser sumamente útil y nos va a ayudar, tanto a médicos como a pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos y sobre todo aquellos con enfermedades renales, que son sumamente delicados si no llevan un control”.

Para Merlos la telemedicina debe ser vista como una herramienta complementaria, no sustitutiva: el control médico presencial sigue siendo indispensable en determinadas etapas del tratamiento y diagnóstico.

Doctor SV ofrece atención médica asistida por Inteligencia Artificial para todos los salvadoreños. Foto Secretaría de Prensa Presidencia

“La mayor precisión que tiene la inteligencia artificial es la orientación para uno como médico; sin embargo, el dictamen final lo da el médico calificado. La aplicación es una herramienta, pero el mayor conocimiento somos nosotros”, explicó.

La estrategia tiene como objetivo principal la prevención, diagnóstico temprano y educación del paciente. “La obesidad es un problema que conlleva muchísimos factores de riesgo. Se va generando ese desgaste a nivel renal, una cosa lleva a la otra. El sistema funcional de la aplicación es de tipo orientación y educativo para el paciente, para que no termine en una insuficiencia renal”, detalló.

La combinación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial incorporada en plataformas médicas y el acceso a examenes de laboratorio, representa en opinión de Merlos una vía eficaz para enfrentar una problemática que afecta ya a más de la mitad de la población salvadoreña.