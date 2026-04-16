El Salvador

El ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026 inicia en El Salvador

La coordinación entre cinco países de la región marca el comienzo de una serie de actividades enfocadas en mejorar la respuesta ante crisis y fortalecer el trabajo conjunto de fuerzas armadas, policías y agencias civiles

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El ejercicio multinacional CentAm Guardian 2026 reúne en El Salvador a fuerzas de seguridad de cinco países para fortalecer la cooperación regional. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)
El ejercicio multinacional CentAm Guardian 2026 reúne en El Salvador a fuerzas de seguridad de cinco países para fortalecer la cooperación regional. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

Autoridades dieron inicio al ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, que se desarrollará en El Salvador hasta el 27 de abril, en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos. La operación reúne a fuerzas de seguridad de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Belice y tiene como propósito fortalecer la cooperación regional y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el general Evan L. Pettus, subcomandante del Comando Sur. Ambos destacaron la relevancia de la cooperación regional y los objetivos del ejercicio, que busca consolidar alianzas y perfeccionar mecanismos conjuntos ante desafíos comunes. Merino Monroy afirmó: “El Salvador asume el rol de coanfitrión con la responsabilidad de la organización logística, los escenarios y los actos oficiales para el desarrollo del ejercicio”.

Autoridades destacan en CentAm Guardian 2026 la importancia de la coordinación entre El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Belice ante amenazas transnacionales. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)
Autoridades destacan en CentAm Guardian 2026 la importancia de la coordinación entre El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Belice ante amenazas transnacionales. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

“Es un honor y un privilegio unirme a ustedes aquí en la apertura del ejercicio CENTAM Guardian 2026, la quinta reunión de este tipo en esta serie vital y un brillante ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos unimos con un propósito común”, expresó el general Pettus durante la ceremonia. El oficial estadounidense subrayó la presencia de delegaciones de todos los países participantes como señal de la fortaleza de las alianzas y el compromiso colectivo con un hemisferio más seguro y próspero.

La edición de este año incluye operaciones en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial, aprovechando las fortalezas de cada nación y agencia participante. Evan L. Pettus, subcomandante del Comando Sur de los Estados Unidos, puntualizó: “Nuestra misión es clara: aumentar la participación, mejorar la interoperabilidad y fomentar el tipo de confianza que solo puede forjarse a través de desafíos y triunfos compartidos”.

Durante los 11 días, más de 1.200 personas de la región, entre militares, fuerzas del orden y personal de agencias, participarán en entrenamientos y simulacros. Pettus instó a los presentes a aprovechar la oportunidad para compartir conocimientos y construir relaciones que perduren más allá del ejercicio. “El futuro de nuestro hemisferio depende de los lazos que forjemos aquí”, aseguró.

Más de 1.200 participantes de la región realizan entrenamientos conjuntos y simulacros para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales y crisis humanitarias. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)
Más de 1.200 participantes de la región realizan entrenamientos conjuntos y simulacros para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales y crisis humanitarias. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

Por su parte, Merino Monroy resaltó la confianza internacional en el país: “El hecho de que El Salvador haya sido elegido como sede demuestra la confianza de la comunidad internacional en nuestras capacidades y nuestro compromiso con la seguridad regional”. Añadió que “la coordinación y el trabajo conjunto entre fuerzas amigas son esenciales para enfrentar de manera eficaz los desafíos comunes”.

Las fuerzas armadas realizarán pruebas operativas como rescates de rehenes, simulacros de medicina táctica de combate, incursiones aéreas y anfibias y operaciones de descenso en cuerda rápida con supervisión tecnológica.

Las actividades se llevan a cabo en instalaciones estratégicas de El Salvador: la 4ª Brigada de Infantería, el Comando de Fuerzas Especiales, la Base Naval de La Unión y el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada. Estos escenarios permiten recrear situaciones reales de crisis y evaluar la interoperabilidad de los equipos multinacionales.

Las operaciones de CentAm Guardian 2026 abarcan dominios terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial, integrando tecnología y experiencia multinacional. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)
Las operaciones de CentAm Guardian 2026 abarcan dominios terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial, integrando tecnología y experiencia multinacional. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

Durante los 11 días de operación, la población salvadoreña podrá observar el despliegue de medios aéreos, terrestres y marítimos, tanto nacionales como extranjeros. Las maniobras incluirán vuelos de aeronaves sobre el territorio y desplazamientos de efectivos en zonas urbanas y rurales, como parte de la simulación de respuestas ante amenazas y emergencias.

El general Pettus reconoció el papel de las agencias interinstitucionales de Estados Unidos y de los socios regionales, tanto fuerzas del orden como militares y agencias civiles, remarcó que su dedicación y experiencia constituyen la columna vertebral del ejercicio. “Su colaboración no solo es fundamental para nuestro éxito, sino también un modelo del tipo de enfoque de gobierno en su totalidad, que es esencial en el complejo entorno de seguridad actual”, afirmó.

La organización de la logística, los escenarios y los actos oficiales está a cargo de El Salvador, que también coordina la preparación de las fuerzas participantes. El ministro subrayó que este ejercicio permite fortalecer el trabajo conjunto y elevar el nivel de preparación de los equipos involucrados.

El general Pettus destacó que CENTAM Guardian 2026 es más que un evento de capacitación: “Es una demostración viva del poder de la asociación. Nos unimos como una fuerza de tarea combinada, conjunta, multinacional y unida en un propósito: para disuadir y capacitarnos para contrarrestar las amenazas comunes a todos nuestros pueblos y para fortalecer nuestra capacidad colectiva de responder a las crisis, ya sean naturales o provocadas por el hombre”.

CentAm Guardian 2026 ejecuta simulacros de medicina táctica, rescate de rehenes, incursiones aéreas y operaciones de descenso en cuerda rápida bajo estricta supervisión tecnológica. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)
CentAm Guardian 2026 ejecuta simulacros de medicina táctica, rescate de rehenes, incursiones aéreas y operaciones de descenso en cuerda rápida bajo estricta supervisión tecnológica. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

El general Pettus concluyó su mensaje enfatizando el espíritu de unidad como fortaleza regional. “Esta unidad, este espíritu de asociación, es nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos permite agregar y proyectar nuestras capacidades, compartir inteligencia en todos los dominios y responder con rapidez y eficacia a cualquier desafío. Es lo que transforma un conjunto de naciones en una verdadera comunidad de acción”, afirmó.

Agregó que el ejercicio no solo prepara para las amenazas actuales, sino que sienta las bases para un futuro de cooperación. “Juntos, no solo estamos defendiendo nuestras naciones, estamos construyendo un legado de cooperación, seguridad y esperanza para las generaciones venideras. Bienvenidos a CENTAM Guardian. Juntos somos más fuertes”, concluyó.

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