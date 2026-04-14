El Salvador

La salvadoreña Ivonne Nóchez obtiene nueva medalla en Portugal durante copa europea

En el marco del calendario continental de patinaje, la deportista amplió su historial de logros al quedarse con el bronce en la exigente prueba de 100 metros sprint, ampliando su proyección internacional

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La salvadoreña Ivonne Nóchez Gallardo se subió al podio al quedarse con el tercer lugar en la exigente prueba de 100 metros sprint de la Copa Europea de Patinaje Terras do Infante Lagos, destacando entre la élite continental (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)
La salvadoreña Ivonne Nóchez Gallardo se subió al podio al quedarse con el tercer lugar en la exigente prueba de 100 metros sprint de la Copa Europea de Patinaje Terras do Infante Lagos, destacando entre la élite continental (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

La salvadoreña Ivonne Nóchez Gallardo añadió una nueva medalla internacional a su palmarés al conseguir el bronce en la competencia de 100 metros sprint del torneo Terras do Infante Lagos el domingo en Portugal, validando su presencia entre las figuras más destacadas de la reciente temporada europea.

La prueba, correspondiente a la Copa Europea de Patinaje, es parte del calendario de mayor relevancia en el circuito continental y representa un nuevo logro para la atleta, quien ha consolidado su lugar como referente del patinaje de velocidad, según informó la Federación Salvadoreña de Patinaje. Según la tabla oficial, el primer lugar es para la española Andrea Boedo Arza; el segundo, Ruth Arza Gastón y en tercero la salvadoreña.

“Ivonne Nóchez, patinadora del Team ESA, registró un tiempo de 11.544 segundos y se quedó con la medalla de bronce en los 100 metros carriles del evento Terras do Infante, que se disputa este fin de semana en Lagos, Portugal ¡Felicidades, Ivonne", celebró también el Comité Olímpico de El Salvador, a través de redes sociales.

La actuación de Nóchez Gallardo en Portugal se suma a una serie de resultados sobresalientes que ha acumulado en los últimos años. Entre los datos destacados de su trayectoria, obtuvo una doble medalla de oro en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, así como bronce en los 200 metros de los World Skate Games 2024 celebrados en Montesilvano, Italia.

Con el bronce en los 100 metros sprint de la Copa Europea de Patinaje en Portugal, Ivonne Nóchez Gallardo reafirma su posición como referente del patinaje de velocidad a nivel continental y continúa ampliando su exitosa trayectoria (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Patinaje)
Con el bronce en los 100 metros sprint de la Copa Europea de Patinaje en Portugal, Ivonne Nóchez Gallardo reafirma su posición como referente del patinaje de velocidad a nivel continental y continúa ampliando su exitosa trayectoria (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Patinaje)

Además, la atleta salvadoreña alcanzó la clasificación a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción tras su desempeño en el Panamericano de Clubes y Naciones realizado en Colombia en agosto de 2024.

Ivonne Nóchez Gallardo, referente del patinaje de velocidad en el continente

La especialidad de velocidad ha sido el territorio en el que Nóchez ha logrado consolidar una carrera que la posiciona entre las patinadoras más exitosas de El Salvador en el circuito femenino internacional. Nóchez fue distinguida a finales de 2025 con el premio “Esfuerzo y Gloria” que otorga el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), reconocimiento reservado para quienes se destacan como máximos exponentes deportivos del país.

Sumó, además, medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. En los Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción en ese mismo año, consiguió dos preseas de plata, lo que reafirma su presencia constante en el podio durante los eventos regionales y panamericanos de mayor relevancia.

Nóchez también figura entre las más jóvenes en alcanzar logros significativos: en la edición 2021 de los Juegos Panamericanos Junior en Cali, con solo 15 años, obtuvo el bronce en los 200 metros meta contra meta, prueba en la que se consolidó como promesa del patinaje de velocidad a nivel continental.

(Foto cortesía en la red social X del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
(Foto cortesía en la red social X del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Próximas competencias en Europa

Después de su actuación en Portugal, Nóchez continuará su participación en la temporada europea con su presencia confirmada en la competencia de Geisingen, en Alemania, evento programado del 16 al 19 de abril. La presencia de la patinadora salvadoreña en el circuito europeo refuerza su proyección como representante de El Salvador en certámenes de alto nivel y la ubica como referente para próximas generaciones.

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