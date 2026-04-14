El crucero Eurodam arriba a El Salvador con más de dos mil pasajeros y pone al país en el mapa del turismo internacional

La llegada de más de dos mil pasajeros y 855 tripulantes al puerto de Acajutla genera un incremento del gasto en comercios y servicios, beneficiando directamente a la economía local de la región occidental salvadoreña (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Más de 2,000 pasajeros y 855 tripulantes arribaron este martes a El Salvador a bordo del crucero Eurodam, que atracó en el puerto de Acajutla procedente de Estados Unidos, según la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña. El desembarco, con un total de 2,883 personas entre turistas y personal de la nave, marcó el inicio de visitas a los principales atractivos culturales y naturales del país.

De acuerdo con la Alcaldía de Sonsonate Centro, la afluencia turística tiene un impacto directo en la economía local. Cada visitante extranjero gasta en promedio USD 150 diarios durante su estadía, lo que genera beneficios a comercios y servicios de la zona.

El Museo del Ferrocarril fue habilitado como punto de encuentro, y desde allí los visitantes emprendieron recorridos en la Bala Tacuzcalco, además de participar en otras experiencias enfocadas en resaltar la identidad y la hospitalidad salvadoreñas.

El desembarco de turistas y tripulantes del crucero procedente de Estados Unidos representa una inyección de recursos para comercios salvadoreños, con un gasto promedio de USD 150 diarios por visitante extranjero durante su estadía. Video cortesía Ministerio de Turismo.

Seguridad y organización para el turismo de crucero

La Policía Nacional Civil indicó que equipos de Policía de Turismo y el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) se desplegaron para asegurar la protección y la orientación de los turistas que optaron por destinos como el Cerro Verde y el volcán Ilamatepec en el occidente del país.

El alcalde de Sonsonate Centro, Roberto Aquino, aseguró que la llegada de visitantes internacionales fortalece tanto el sector turístico como la actividad comercial local. El dispositivo de apoyo incluyó traductores y la entrega de materiales informativos con recomendaciones para que los turistas puedan aprovechar al máximo su experiencia en la región.

En un clima de fiesta y organización, la presencia de visitantes internacionales activa comercios y servicios, mientras autoridades como Roberto Aquino garantizan una experiencia segura y memorable para quienes exploran Cerro Verde e Ilamatepec (Foto cortesía PNC)

Otro de los destinos que marcará la visita de los pasajeros será Joya de Cerén, sitio arqueológico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el sitio arqueológico San Andrés, a solo cinco kilómetros del primero. Los pasajeros y tripulantes no dejarán de conocer el Centro Histórico de San Salvador.

Conciertos y cruceros redefinen la oferta turística salvadoreña

El Salvador ha superado en un 43% sus proyecciones oficiales de visitantes internacionales durante la Semana Santa de 2026, un resultado que ahora impulsa a las autoridades a implementar un plan integral para mantener el turismo activo durante los doce meses del año. En palabras de Alejandra Durán, directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), la llegada sostenida de cruceros y la realización de eventos internacionales constituyen los pilares centrales de esta estrategia que busca evitar la estacionalidad inherente al sector.

El impacto de estos resultados se manifestó con claridad en los datos reportados por CORSATUR: durante la Semana Santa, los sitios turísticos públicos de El Salvador recibieron a dos millones de personas, cuando la meta inicial era de 1,7 millones. Esta cifra revela una diferencia significativa entre la proyección inicial de 145.000 visitantes internacionales y los 208.000 finalmente registrados, una brecha que sostiene la narrativa de un crecimiento robusto y continuo en el flujo turístico, tal como lo reportó este mes.

La hoja de ruta presentada por Durán se apoya en la organización regular de conciertos, festivales de motociclismo, competencias deportivas y la recepción de buques turísticos, actividades que permiten dinamizar la economía y ofrecer oportunidades de consumo más allá de las temporadas festivas tradicionales.

Los turistas contaron con traductores y la entrega de brochures con recomendaciones de destinos turísticos, brindando orientación e información útil para que los visitantes disfruten al máximo su experiencia en Sonsonate Centro (Foto cortesía Alcaldía de Sonsonate Centro)

La funcionaria explicó que la llegada de cruceros, con miles de pasajeros y tripulantes, junto a los espectáculos de escala regional, diversifican la oferta y promueven un flujo permanente de turistas, lo que se traduce en mayor ocupación hotelera y actividad comercial en los destinos más visitados del país.