El Salvador

Comisión Presidencial reporta inversiones de salvadoreños en el extranjero por 1,400 millones de dólares desde 2019

El flujo de capital de la diáspora salvadoreña ha impulsado 286 proyectos empresariales en El Salvador, destacando la contribución de la migración a la dinamización del empleo y la modernización económica nacional

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La Comisión Presidencial documenta una inversión de 1,400 millones de dólares provenientes de salvadoreños en el exterior desde 2019. (Foto: cortesía)
La Comisión Presidencial documenta una inversión de 1,400 millones de dólares provenientes de salvadoreños en el exterior desde 2019. (Foto: cortesía)

La Comisión Presidencial para la Atención de los Salvadoreños en el Exterior documentó una inversión cercana a 1,400 millones de dólares provenientes de salvadoreños en el extranjero desde 2019, según informó el titular de la institución, Salvador Gómez Góchez.

Esta cifra corresponde a 286 proyectos impulsados por miembros de la diáspora, lo que se traduce en la generación de 25 mil empleos directos y cerca de 60 mil empleos indirectos en territorio nacional, de acuerdo con información recogida por el medio estatal.

El funcionario explicó que desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, el gobierno de El Salvador ha convertido la atención a los salvadoreños en el exterior en una política de Estado.

La gestión, antes articulada desde entidades como Proesa e Invest, se centraliza ahora en la Casa Presidencial para potenciar el impacto del trabajo de la diáspora en el desarrollo nacional.

En palabras de Gómez Góchez, el objetivo central es canalizar el éxito profesional y empresarial de quienes residen fuera del país, con la expectativa de que aporten conocimiento, capital y nuevas perspectivas al crecimiento local.

“Seguimos en la tradición de la Comisión para poder mostrarle al mundo lo que los salvadoreños en el exterior están realizando en cualquier parte del mundo. A partir del éxito que ellos están teniendo allá afuera, están regresando, como dice el presidente Bukele, en la migración inversa, para poder contribuir al desarrollo integral de El Salvador. Eso es esencial para esta convención”, afirmó el comisionado al medio citado.

Sostuvo que la Comisión busca conectar a profesionales y empresarios salvadoreños residiendo en distintas partes del mundo, con el objetivo de que colaboren en proyectos alineados con la visión de modernización nacional impulsada desde el Ejecutivo.

Salvador Gómez Góchez, comisionado presidencial para la atención de los salvadoreños en el exterior. (Foto: Facebook)
Salvador Gómez Góchez, comisionado presidencial para la atención de los salvadoreños en el exterior. (Foto: Facebook)

En materia económica, Gómez Góchez detalló que la Comisión asesora y acompaña a las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPEs) creadas por salvadoreños que deciden invertir en el país. Este acompañamiento abarca tanto la orientación inicial como la gestión de trámites y la identificación de oportunidades de negocio, en sectores considerados estratégicos para la economía salvadoreña.

Entre los rubros con mayor dinamismo, el turismo y la salud se perfilan como los principales receptores de inversiones de la diáspora. “Han invertido bastante en hospitales y clínicas; hay tres hospitales, varias clínicas que nuestros hermanos han traído”, puntualizó Gómez Góchez.

Además, se han registrado inversiones en centros comerciales, gasolineras y proyectos residenciales, muchos de ellos con características y estándares que los empresarios salvadoreños han aprendido en otros países.

“Tenemos residenciales por todo el país que nuestros hermanos están construyendo. Unas residenciales de otro nivel, ya con características de los que han visto y aprendido en otros países”, agregó el comisionado.

El impacto de estos proyectos, según datos de la Comisión, se refleja en la generación documentada de empleos y en la transferencia de conocimientos y tecnología hacia El Salvador.

Desde la perspectiva institucional, la atención directa desde la Casa Presidencial permite dar seguimiento a las iniciativas y consolidar la migración inversa como parte de la estrategia de modernización nacional.

La entidad mantiene un registro actualizado de las inversiones y empleos generados por los salvadoreños en el exterior. Esta labor, busca fortalecer la integración de talento y capital, con el fin de acelerar los procesos de innovación y desarrollo en el país.

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