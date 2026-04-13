El Salvador

Precio de la gasolina superior en El Salvador sube a $4.57 y acumula alza de $0.74 en las últimas tres quincenas

Una revisión de los valores reportados muestra que los consumidores enfrentan variaciones constantes desde el 17 de marzo, impulsadas por factores internacionales y menores inventarios según la Agencia Internacional de Energía

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El precio del galón de combustible en El Salvador aumenta nuevamente a partir del martes 14 de abril de 2026, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. (Foto: Redes sociales)
El precio del galón de combustible en El Salvador aumenta nuevamente a partir del martes 14 de abril de 2026, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. (Foto: Redes sociales)

Nuevamente, el precio del galón de combustible presentará un incremento en El Salvador a partir de este martes 14 de abril de 2026, según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Los nuevos valores estarán vigentes hasta el 27 de abril y aplican para las tres zonas del país: central, occidental y oriental.

La gasolina superior aumentará $0.27 por galón, situándose en $4.56 en la zona central y en $4.57 tanto en la zona occidental como en la oriental.

Para la gasolina regular, el alza será de $0.26, con un precio final de $4.23 en la zona central y de $4.24 en las zonas occidental y oriental. En el caso del diésel, el incremento será de $0.15 en la zona central y occidental, y de $0.14 en la zona oriental, dejando el precio del galón en $4.30 en todas las regiones.

El incremento de los precios del combustible estará vigente hasta el 27 de abril y afecta a las zonas central, occidental y oriental del país. (Imagen: DGEHM)
El incremento de los precios del combustible estará vigente hasta el 27 de abril y afecta a las zonas central, occidental y oriental del país. (Imagen: DGEHM)

Causas del incremento en el precio del galón de combustible

Las autoridades atribuyen el reciente incremento en el precio del galón de combustible a una serie de factores internacionales que afectan el mercado. Entre las principales causas destacan el continuo cierre del estrecho de Ormuz, posterior al acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que mantiene elevados los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Además, el ataque a un oleoducto de Arabia Saudita por parte de Irán incrementó el riesgo en el suministro de hidrocarburos en Oriente Medio, impulsando al alza los precios internacionales. Finalmente, la caída sostenida en los inventarios de gasolinas y diésel, reportada por la Agencia Internacional de Energía (AIE), ha generado un aumento adicional en los precios internacionales de los hidrocarburos.

Evolución reciente del precio del galón de combustible

Los aumentos acumulados desde el 17 de marzo de 2026 superan los $0.70 por galón en la gasolina superior y hasta $0.79 en el diésel de la zona central. (REUTERS/Alyssa Pointer)
Los aumentos acumulados desde el 17 de marzo de 2026 superan los $0.70 por galón en la gasolina superior y hasta $0.79 en el diésel de la zona central. (REUTERS/Alyssa Pointer)

Desde el 17 de marzo de 2026, los precios de los combustibles en El Salvador han registrado incrementos continuos, con alzas que superan los 20 centavos por galón, especialmente en el caso de la gasolina superior. En la zona central, el precio del galón de gasolina superior pasó de $3.82 el 16 de marzo a $4.56 a partir del 14 de abril, lo que representa un aumento acumulado de hasta $0.74 en tan solo tres quincenas.

Durante este periodo, la gasolina superior en la zona central subió de la siguiente manera:

  • Del 17 al 30 de marzo: $3.82 a $4.08 (+$0.26)
  • Del 31 de marzo al 13 de abril: $4.08 a $4.29 (+$0.21)
  • Del 14 al 27 de abril: $4.29 a $4.56 (+$0.27)

Situaciones similares se observan en las otras zonas:

  • En la zona occidental, el galón de gasolina superior pasó de $3.83 a $4.57, con un aumento acumulado de $0.74.
  • En la zona oriental, el precio subió de $3.86 a $4.57, con un alza total de $0.71 en las últimas tres quincenas.

Gasolina regular

En la zona central, la gasolina regular pasó de $3.59 por galón el 16 de marzo a $4.23 a partir del 14 de abril, acumulando un incremento de $0.64 en tres quincenas consecutivas:

  • Del 17 al 30 de marzo: $3.59 a $3.84 (+$0.25)
  • Del 31 de marzo al 13 de abril: $3.84 a $3.97 (+$0.13)
  • Del 14 al 27 de abril: $3.97 a $4.23 (+$0.26)

Incremento total: $0.64 por galón Precio inicial (16 de marzo): $3.59 Precio final (14 de abril): $4.24

Diésel

En la zona central, el precio del diésel incrementó de $3.51 el 16 de marzo a $4.30 a partir del 14 de abril, lo que representa un aumento acumulado de $0.79 por galón en el mismo periodo:

  • Del 17 al 30 de marzo: $3.51 a $3.77 (+$0.26)
  • Del 31 de marzo al 13 de abril: $3.77 a $4.15 (+$0.38)
  • Del 14 al 27 de abril: $4.15 a $4.30 (+$0.15)

Incremento total: $0.79 por galón Precio inicial (16 de marzo): $3.51 Precio final (14 de abril): $4.30

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