El vicepresidente de El Salvador y la secretaria de Medio Ambiente de México refuerzan cooperación bilateral

El vicepresidente de El Salvador y la secretaria de Medio Ambiente de México refuerzan la cooperación bilateral en asuntos ambientales y gobernanza territorial. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, sostuvieron un encuentro en Ciudad de México con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia ambiental y gobernanza territorial. Según informó la Vicepresidencia de la República de El Salvador, la agenda incluyó el intercambio de experiencias sobre el desarrollo sustentable y la integración regional.

Durante la reunión, ambos funcionarios analizaron el avance del Plan Maestro del Trifinio, una iniciativa trinacional que articula esfuerzos entre El Salvador, Guatemala y Honduras para la gestión conjunta de recursos naturales y el impulso de corredores biológicos. De acuerdo con un reporte de Vicepresidencia, se destacó la relevancia estratégica de esta zona como espacio de cooperación regional.

El secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, expuso los logros alcanzados por la organización en la región fronteriza, subrayando que el proyecto representa un modelo de articulación para Centroamérica. “El Plan Trifinio impulsa procesos de integración que benefician a las comunidades de los tres países”, afirmó Urbina, en declaraciones recogidas por Vicepresidencia.

La embajadora de El Salvador en México, Delmy Cañas, informó sobre la nueva etapa de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, implementados a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Estas iniciativas, orientadas a la agricultura sustentable y la capacitación laboral, buscan fortalecer las capacidades locales y promover la inclusión productiva en zonas rurales salvadoreñas.

Según detalló Vicepresidencia de El Salvador, la agenda bilateral también incluyó el análisis de propuestas para promover intercambios técnicos y misiones de aprendizaje entre ambos países. En este contexto, se acordó la visita del comisionado nacional de áreas Naturales Protegidas de México, Pedro Longoria, prevista para mayo, con el objetivo de avanzar hacia un posible convenio de cooperación en áreas como atención rural, manejo de incendios forestales y gestión de áreas naturales.

El encuentro en Ciudad de México promueve el intercambio de experiencias y estrategias de desarrollo sustentable e integración regional entre ambos países. (Cortesía: Vicepresidencia de la República de El Salvador)

Las autoridades dialogaron sobre el papel de la cultura y el arte como herramientas para fortalecer la identidad compartida y los lazos entre ambos países. “La cooperación cultural contribuye a la integración y al desarrollo de una visión común”, sostuvo Bárcena durante el encuentro.

Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de identificar nuevas áreas de trabajo conjunto que permitan consolidar una agenda de cooperación orientada al desarrollo sostenible, la integración regional y el bienestar de las comunidades involucradas.

compromiso con la sostenibilidad y la integración regional

El Salvador reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y la integración regional durante el Foro Ambiental Nacional 2025, donde presentó avances en políticas de protección de recursos naturales y acción climática. Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, el país expuso la actualización de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0) y destacó la reducción del 60,1% en el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono para mediados de 2024. Además, la implementación del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2022-2026) y el liderazgo en estrategias regionales de agua y saneamiento posicionan a El Salvador como referente en la región, de acuerdo con datos oficiales.

La agenda 2025-2030 también contempla la consolidación de un bloque centroamericano como unidad económica y ecológica, apoyada en acuerdos con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la gestión de créditos superiores a 1.100 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para infraestructura clave y conectividad. El modelo de “Cultura de Integración” presentado ante la ONU y el impulso a la Región Trifinio, compartida con Guatemala y Honduras, figuran entre los proyectos destacados para la gestión de cuencas hidrográficas y el desarrollo rural sostenible. Según fuentes gubernamentales, estos esfuerzos buscan fortalecer la resiliencia nacional y promover la transformación social mediante la educación y la inclusión.