El Salvador

El sector servicios y la capital concentran la mayoría de los accidentes laborales en 2026 en El Salvador

La capital y las áreas de servicios registraron un incremento en incidentes de trabajo el año pasado, con mayor afectación entre personas jóvenes y hombres, mientras que la mayoría de los casos no derivaron en incapacidades permanentes

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accidentes laborales
La mayoría de los percances tienen que ver con caídas de los trabajadores o choques con maquinaria.

Los datos del Observatorio de Accidentes Laborales del Ministerio de Trabajo revelan que San Salvador concentra casi la mitad de los accidentes laborales reportados en El Salvador durante 2026, con un total de 795 casos.

Este departamento encabeza la lista, mientras que otros como Morazán y San Vicente presentan cifras considerablemente menores.

En el país se notificaron 1,798 accidentes de trabajo al SNNAT entre el uno de enero y el 31 de marzo de este año, con una clara prevalencia entre personas jóvenes de 18 a 35 años, quienes representan más del 62% de los casos.

El grupo adulto también está expuesto, pero en menor proporción, y apenas un 2% de los accidentes afecta a adultos mayores.

accidentes laborales
De acuerdo a los datos del Observatorio, seis de cada diez personas que se accidentan, tienen menos de 40 años.

La distribución por género muestra que los hombres sufren la mayoría de los incidentes, con un 63,3% del total reportados en los primeros tres meses de 2026, lo que equivale a 1,139 accidentes frente a 659 en mujeres. En la evolución mensual, enero destaca como el mes más crítico, con 811 accidentes, seguido de febrero con 338 accidentes y marzo con 294 percances.

Gravedad de los accidentes y atención médica

El análisis de la gravedad indica que la mayoría de los accidentes provoca incapacidad para el 94.4 de los casos reportados este 2026. El 5,3% resulta no incapacitante y una fracción mínima, el 0,3%, tiene desenlace mortal.

La atención médica se presta principalmente en el seguro social, que atiende al 83.5% de los accidentados, mientras que el sector privado cubre poco más del 12%.

Nueve de cada diez incidentes son incapacitantes y de acuerdo a los datos, la atención médica se presta principalmente en el seguro social, que atiende al 83.5% de los accidentados, (Freepik)
Nueve de cada diez incidentes son incapacitantes y de acuerdo a los datos, la atención médica se presta principalmente en el seguro social, que atiende al 83.5% de los accidentados, (Freepik)

En cuanto al tipo de accidente, predominan las caídas de personas y los golpes contra objetos, además de un grupo significativo de incidentes no clasificados. Las lesiones más comunes son los traumatismos superficiales, seguidos por otras heridas y las contusiones.

Sectores y actividades más afectados

El sector servicios es el más afectado, concentrando el 46% de los accidentes laborales reportados en 2026. La industria y el comercio también presentan cifras elevadas, mientras que la agricultura apenas supera el 2% de los casos reportados.

Por actividad económica, las industrias manufactureras encabezan la incidencia de accidentes, seguidas por el comercio al por mayor y menor y las actividades profesionales, científicas y técnicas.

Durante 2026, los accidentes laborales en El Salvador se concentraron principalmente en San Salvador y afectaron mayoritariamente a hombres jóvenes empleados en el sector servicios e industrias manufactureras.

La mayoría de los incidentes no generó incapacidad permanente, y la atención médica se canalizó principalmente a través del seguro social.

2025 con cifras altas

El Observatorio de Accidentes Laborales del ministerio de Trabajo también reportó un total de 13,896 accidentes laborales en 2025, siendo junio y julio los meses con mayores alzas de percances, un total de 1289 y 1469 respectivamente.

Seis de cada diez percances en el trabajo durante 2025 también ocurrieron en jóvenes entre los 18 y los 35 años y al igual que este año, la población afectada fue mayoritariamente masculina, un 65 % del total.

Una camarera que sufre un accidente laboral es despedida (@SoyCamarero/X)
En los primeros tres meses ya se han reportado 333 personas con heridas y 49 con quemaduras, hechos ocurridos en los lugares de trabajo. (@SoyCamarero/X)

De igual forma, los datos de 2025 mantienen parámetros similares a 2026, siendo los sectores de servicios (47.2%) e industria (32%) los que reportan el mayor número de casos.

El mayor número de incidentes tiene que ver con caídas en los sitios donde las personas ejercen sus funciones laborales.

El Mitrab ha hecho constantes llamados a que los lugares de trabajo mantengan la debida señalización así como la población siga las medidas de prevención que eviten estos incidentes.

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