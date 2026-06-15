Los interrogantes que rodean la muerte de la joven que arrojaron al vacío durante un salto de rope jumping en Brasil

Seis personas vinculadas a la organización de la actividad de puenting fueron detenidas tras la muerte de la joven en Limeira

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años, durante una actividad de rope jumping en el estado de São Paulo sigue generando conmoción y una serie de interrogantes que las autoridades intentan responder.

El caso adquirió repercusión internacional luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento en que la joven es lanzada desde un puente sin que estuviera conectada la cuerda de seguridad. Las imágenes, sumadas a la aparente simplicidad del error que derivó en la tragedia, colocaron el foco sobre los protocolos de seguridad de la actividad y las responsabilidades de quienes la organizaron.

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¿Qué ocurrió?

El accidente se produjo el sábado en la conocida Ponte do Esqueleto, ubicada en la ciudad de Limeira, en el interior del estado de São Paulo.

Según la reconstrucción realizada por las autoridades y los testimonios recogidos en el lugar, Maria Eduarda participaba de una jornada de deportes de aventura organizada por una empresa especializada cuando fue lanzada desde una altura estimada entre 30 y 40 metros.

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La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas durante un salto de rope jumping en Brasil abrió interrogantes sobre la seguridad en los deportes extremos.

Pocos segundos después del salto, varios de los presentes comenzaron a gritar al advertir que el sistema de seguridad no estaba correctamente conectado.

La joven sufrió heridas fatales y murió en el lugar pese a la intervención de efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU).

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¿Qué muestra el video del accidente?

Las imágenes difundidas en redes sociales se transformaron en una de las principales evidencias analizadas por los investigadores.

En el video puede verse a varios integrantes de la organización preparando el salto mientras sostienen a la joven sobre la estructura del puente. Instantes después, la participante es impulsada al vacío.

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La secuencia continúa con gritos de alarma de quienes observaban la actividad.

“¡La cuerda, la cuerda!”, se escucha exclamar a algunas personas cuando comprenden que el principal elemento de seguridad no estaba conectado.

Para los investigadores, el registro podría resultar clave para reconstruir el procedimiento previo al salto y determinar quiénes participaron de la preparación del equipo.

¿Era bungee jumping o rope jumping?

Uno de los aspectos que generó confusión en las primeras horas posteriores al accidente fue el tipo de actividad que realizaba la joven.

Aunque inicialmente varios medios la describieron como una práctica de bungee jumping o puenting, la empresa organizadora realizaba principalmente actividades de rope jumping, una modalidad distinta.

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El accidente ocurrió en la Ponte do Esqueleto de Limeira, en São Paulo, cuando Maria Eduarda fue lanzada desde una altura de entre 30 y 40 metros. (Captura de video)

A diferencia del bungee jumping tradicional, que utiliza una cuerda elástica que provoca rebotes una vez finalizada la caída, el rope jumping emplea cuerdas estáticas y sistemas de anclaje que detienen el descenso para luego generar un movimiento pendular.

Videos anteriores difundidos por la organización muestran que los participantes eran asegurados mediante arneses y cuerdas antes de ser lanzados desde el puente.

La principal incógnita: ¿cómo pudo autorizarse el salto sin la cuerda?

Esa es la pregunta central que intenta responder la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no indicaron que el accidente haya sido provocado por una rotura del equipamiento ni por una falla estructural del puente.

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Por el contrario, los primeros elementos apuntan a que el sistema de seguridad simplemente no estaba conectado cuando se autorizó el salto.

La investigación busca establecer quién tenía la responsabilidad de verificar el equipo, quién dio la autorización final y por qué ninguna de las personas involucradas advirtió el error antes del lanzamiento.

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¿Quiénes están siendo investigados?

La Policía Civil informó que tres hombres fueron detenidos e investigados por homicidio con dolo eventual, una figura penal que se aplica cuando una persona asume conscientemente el riesgo de provocar una muerte aunque no tenga la intención directa de hacerlo.

Los sospechosos tienen 42, 32 y 27 años, según informaron las autoridades brasileñas.

Horas antes del accidente, Maria Eduarda compartió esta imagen del puente y escribió: "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?". Tras la tragedia, la frase adquirió un significado inesperado.

Los investigadores también analizan el funcionamiento interno de la organización y los protocolos utilizados durante la actividad.

¿Hubo fallas en los controles?

La tragedia también abrió una discusión sobre la supervisión de este tipo de actividades extremas.

El Ayuntamiento de Limeira anunció que impulsará acciones para determinar si existieron deficiencias en la fiscalización del puente y de los eventos realizados en la zona.

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Según las autoridades municipales, ya se habían realizado gestiones para reclamar mayores controles sobre el lugar, utilizado frecuentemente para actividades de aventura.

La publicación que cobró otro significado

Horas antes del accidente, Maria Eduarda compartió una imagen en sus redes sociales desde el mismo puente donde realizaría el salto.

Junto a la fotografía escribió una frase que se viralizó después de su muerte: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

La actividad que realizaba Maria Eduarda en Limeira era rope jumping y no bungee jumping, una diferencia clave en el sistema de cuerdas y anclaje.

Tras conocerse la tragedia, el mensaje comenzó a circular masivamente en redes sociales y fue reproducido por medios de todo Brasil.

Una falla difícil de explicar

Más allá de las responsabilidades penales que puedan surgir de la investigación, el caso expuso una falla que resulta difícil de comprender para especialistas y observadores por igual. Según los indicios conocidos hasta ahora, no se trata de una cuerda de seguridad que se rompió ni de un desperfecto técnico imprevisible, sino de un salto que habría sido autorizado sin que el principal sistema de protección estuviera conectado.

Esa circunstancia es precisamente la que intentan reconstruir ahora los investigadores. Determinar quién debía realizar la verificación final, quién dio la orden para el lanzamiento y cómo nadie advirtió el error a tiempo será clave para esclarecer una tragedia que conmocionó a Brasil y puso bajo la lupa los controles en los deportes extremos.