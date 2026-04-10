El Salvador

La mayoría de las mujeres trabajadoras de El Salvador no logra cubrir el costo de vida con sus ingresos, revela informe

Datos del estudio de ORMUSA muestran que las condiciones laborales precarias afectan severamente la seguridad económica y aumentan la vulnerabilidad al endeudamiento en la población femenina ocupada

Guardar
El informe del Observatorio Económico y Laboral de las Mujeres señala que el 82,7% de las trabajadoras no alcanza a satisfacer necesidades esenciales, lo que revela una brecha estructural y persistente en el bienestar económico femenino (Imagen creada con IA)
El informe del Observatorio Económico y Laboral de las Mujeres señala que el 82,7% de las trabajadoras no alcanza a satisfacer necesidades esenciales, lo que revela una brecha estructural y persistente en el bienestar económico femenino (Imagen creada con IA)

La mayoría de las mujeres trabajadoras en El Salvador afronta una precariedad económica persistente, marcada por una brecha considerable entre sus ingresos y el costo real de vida.

Un nuevo informe del Observatorio Económico y Laboral de las Mujeres —de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA)— atribuye esta situación a condiciones que obstaculizan la estabilidad y el bienestar, al tiempo que advierte sobre las consecuencias de la informalidad y la ausencia de contratos laborales convencionales.

Según datos de la Encuesta de Empleo e Ingresos de las Mujeres Trabajadoras, incluidos en el informe de ORMUSA, el 82.7% de las mujeres encuestadas declara que nunca, o solo ocasionalmente, cubre sus necesidades esenciales como vivienda, alimentación, transporte, medicinas y servicios.

Solo el 17.3% consigue siempre satisfacerlas. Estas cifras confirman que la insuficiencia de ingresos afecta la seguridad económica de la mayoría, lo que genera incertidumbre continua, de acuerdo a la información difundida por la organización.

El estudio subraya que el 83.8% de las mujeres considera que su ingreso laboral actual no les permite vivir dignamente, visibilizando un desaliento generalizado. Además, la encuesta muestra un patrón de endeudamiento: el 79.4% ha solicitado préstamos en los seis meses previos al relevamiento para cubrir gastos básicos, y el 25.5% lo hace permanentemente.

Ocho de cada diez mujeres no pueden cubrir necesidades básicas

Para la Organización de Mujeres por la Paz, la mayoría de las mujeres trabajadoras en El Salvador no alcanza a cubrir las necesidades básicas con sus ingresos laborales, lo que refleja una brecha económica estructural que limita su autonomía y bienestar.

La insuficiencia de ingresos y el limitado acceso a contratos estables dificultan la capacidad de ahorro, generando dependencia del crédito y reduciendo la autonomía económica de las mujeres en el país.
La insuficiencia de ingresos y el limitado acceso a contratos estables dificultan la capacidad de ahorro, generando dependencia del crédito y reduciendo la autonomía económica de las mujeres en el país.

La estructura salarial presentada por el informe de ORMUSA muestra que el 23.4% recibe ingresos inferiores a USD 272 al mes, por debajo del salario mínimo agrícola vigente. Casi la mitad —el 45.1%— percibe ingresos iguales o inferiores al salario mínimo para la industria y los servicios (USD 408.80 mensuales), mientras que el 58% obtiene menos de USD 500 mensuales. Solo el 14.6% supera los USD 1.000.

Prevalecen salarios bajos y empleo informal entre las mujeres

Según la encuesta, el 26.9% se ocupa en el sector privado, el 17.6% trabaja por cuenta propia y el 16.5% pertenece al sector gubernamental. Más de un 30% realiza su labor en modalidades de autoempleo o en el sector informal, lo que representa altos niveles de inestabilidad e ingresos variables.

En relación con los contratos laborales, solo el 27.2% cuenta con contratos por tiempo indefinido y el 14% tiene contrato anual. El 39.8% reporta otras formas contractuales y el 19% trabaja bajo servicios profesionales, escenarios vinculados a la informalidad. Como resultado, un 58.8% de las mujeres empleadas carece de contrato estable tradicional.

Endeudamiento y falta de ahorro condicionan la autonomía

El informe de ORMUSA indica que el 68.4% de las mujeres no logra ahorrar ningún monto mensual. El 22.5% puede hacerlo de manera ocasional y solo el 9.1% ahorra regularmente. Esta limitada capacidad de ahorro genera una tendencia al endeudamiento, identificada en el estudio como respuesta directa a la insuficiencia de ingresos ante el elevado costo de vida.

Análisis de reportes indica que millones enfrentan obstáculos complejos para acceder a seguridad social y mantener estabilidad económica sin apoyo suficiente del marco regulatorio vigente.
Análisis de reportes indica que millones enfrentan obstáculos complejos para acceder a seguridad social y mantener estabilidad económica sin apoyo suficiente del marco regulatorio vigente.

Esta situación incide negativamente en la autonomía económica de las mujeres y en su bienestar: se ven obligadas a recurrir a las deudas para sobrevivir, sin posibilidades de crear reservas para emergencias ni para la planificación familiar.

El informe de la Organización de Mujeres por la Paz concluye que las condiciones económicas demandan acciones urgentes para acortar la distancia entre los ingresos laborales y el costo de vida. Entre las medidas sugeridas destacan la revisión periódica y transparente del salario mínimo y la promoción de incentivos para la formalización del empleo.

ORMUSA recomienda ampliar el acceso a la seguridad social y fortalecer el sistema nacional de cuidados, como forma de repartir de manera justa las tareas de cuidado no remunerado que recae, en su mayoría, sobre las mujeres trabajadoras.

Temas Relacionados

Mujeres TrabajadorasEl SalvadorEmpleo InformalBrecha SalarialEconomía de las mujeres en El SalvadorORMUSAOrganización de Mujeres por la PazCapacidad de ahorro

Últimas Noticias

Más de 20 municipalidades impulsan proyectos de agua y saneamiento por ₡41,000 millones en Costa Rica

Iniciativa liderada por INCAE identifica 1,872 proyectos de inversión en el sector hídrico, mientras autoridades advierten que más del 90% permanece en etapa de planificación

Más de 20 municipalidades impulsan proyectos de agua y saneamiento por ₡41,000 millones en Costa Rica

La Municipalidad de Guatemala impulsa aplicación ciudadana para combatir la congestión vehicular

El lanzamiento de una plataforma digital permitirá a los residentes participar de manera anónima en la gestión del tráfico, facilitando el reporte directo de incidentes a las autoridades y promoviendo cambios en los hábitos de movilidad urbana

La Municipalidad de Guatemala impulsa aplicación ciudadana para combatir la congestión vehicular

Guatemala: La OEA y la embajada de Canadá cuestionan la reelección de Mazariegos en la Usac

El reciente informe de la OEA, respaldado por la representación diplomática de Canadá, destaca preocupaciones sobre el proceso electoral universitario, la exclusión de opositores y el riesgo para la transparencia institucional en Guatemala

Guatemala: La OEA y la embajada de Canadá cuestionan la reelección de Mazariegos en la Usac

PEI-GT:La elección del fiscal general se convierte en prioridad para la estabilidad democrática de Guatemala

Las inquietudes sobre la intervención política y debilidad en el sistema de justicia fueron recogidas por un grupo independiente que resaltó la necesidad de un proceso transparente y basado en méritos claros

PEI-GT:La elección del fiscal general se convierte en prioridad para la estabilidad democrática de Guatemala

Analizan reformas para hacer más ágil la adopción de menores en Panamá

La iniciativa incorpora plazos y nuevas obligaciones para agilizar la intervención estatal.

Analizan reformas para hacer más ágil la adopción de menores en Panamá

TECNO

YouTube Premium sube los precios por primera vez desde 2023 y fija nuevas tarifas mensuales

YouTube Premium sube los precios por primera vez desde 2023 y fija nuevas tarifas mensuales

Gmail al estilo WhatsApp: así funcionará el nuevo cifrado de mensajes

CEO de Dell advierte que la escasez de DRAM apenas comienza: “Estamos en las primeras etapas”

OpenAI anuncia un plan Pro para ChatGPT: busca competir con Claude y más grandes de inteligencia artificial

Microsoft empieza a eliminar Copilot de Windows 11: el Bloc de notas es el primer afectado

ENTRETENIMIENTO

Frankie Muniz y su millonario presente: cuánto dinero tiene hoy la estrella de “Malcolm in the Middle”

Frankie Muniz y su millonario presente: cuánto dinero tiene hoy la estrella de “Malcolm in the Middle”

Harrison Ford habló de su lucha contra la depresión antes de la fama: “Estaba socialmente enfermo”

El día en que Bryan Cranston quedó cubierto por 60 mil abejas para “Malcolm” y sufrió una picadura en los genitales

Una insólita escenificación de la ascención de Jesús se viraliza desde Corea del Sur

La supermodelo Paulina Porizkova presume su figura en bikini a los 61 años

MUNDO

Detuvieron a un ciudadano sudanés en el Reino Unido tras la muerte de cuatro migrantes en un naufragio en el canal de la Mancha

Detuvieron a un ciudadano sudanés en el Reino Unido tras la muerte de cuatro migrantes en un naufragio en el canal de la Mancha

El plan de Trump para modernizar el ejército de Estados Unidos: cuáles son las principales inversiones militares

El presidente del Parlamento iraní exigió una tregua en Líbano antes de las negociaciones con Estados Unidos

Las bolsas europeas encadenan una tercera semana de ganancias consecutiva

Trump advirtió a Irán sobre qué pasará si las negociaciones fracasan: “Estamos cargando los barcos con la mejor munición”