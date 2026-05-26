Costa Rica

Aprueban alza en pasajes de buses y taxis en Costa Rica por costo de combustibles

El incremento avalado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos responde al impacto global del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y busca garantizar la continuidad del transporte público

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Una vista panorámica de una calle concurrida en Costa Rica, mostrando una fila de autobuses y taxis rojos, edificios urbanos y palmeras.
ARESEP aprobó un aumento de 5,43% en las tarifas de autobús debido al incremento internacional en los combustibles asociado al conflicto en Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó un aumento tarifario de 5,43% en autobuses y de entre 1,39% y 2,82% en taxis por el alza internacional de los combustibles vinculada al conflicto bélico en Medio Oriente y con el objetivo de evitar que el encarecimiento afecte la continuidad del servicio público en Costa Rica.

El ajuste extraordinario fue tramitado de oficio al amparo del artículo 30 de la Ley Nº 7593, según ARESEP, por tratarse de variaciones significativas en el entorno económico. La autoridad reguladora indicó que el impacto del conflicto comenzó a reflejarse en el país desde el 17 de abril.

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El combustible representa cerca del 28% de los costos del servicio de autobús y el 12% del servicio de taxi, de acuerdo con ARESEP. La entidad sostuvo que ese aumento presiona el flujo de caja de los operadores y puede comprometer la prestación regular, segura y sostenible del transporte.

Según ARESEP, el aumento en el precio del diésel presiona los costos operativos del transporte público y podría afectar la continuidad del servicio.
Según ARESEP, el aumento en el precio del diésel presiona los costos operativos del transporte público y podría afectar la continuidad del servicio.

El ajuste en buses se aplicará a rutas con operador designado y título vigente

En el caso de los autobuses, el incremento general aprobado es de 5,43% sobre las tarifas vigentes para todas las rutas con operador designado y título habilitante vigente, sea concesión o permiso, según ARESEP. Las nuevas tarifas comenzarán desde este martes 26 de mayo de 2026.

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La distribución de los incrementos en los pasajes muestra que 211 tarifas subirán entre ₡5 y ₡10 (USD 0,011 y USD USD 0,044), 1,130 entre ₡15 y ₡20 (USD 0,033 y USD 0,044), 1,119 entre ₡25 y ₡40 (USD 0,055 y USD 0,088), 995 entre ₡45 y ₡100 (USD 0,099 y USD 0,221), 399 entre ₡105 y ₡300 (USD 0,232 y USD 0,662), y 140 tendrán aumentos de más de ₡300, según ARESEP.

Un hombre paga con monedas a un conductor de autobús en el interior de un autobús lleno de pasajeros, con paisajes verdes visibles por la ventana.
Las nuevas tarifas de buses entrarán a regir desde el 26 de mayo de 2026 para todas las rutas con operador autorizado y título habilitante vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los taxis tendrán alzas diferenciadas por base de operación y tipo de vehículo

Para los taxis rojos y los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el regulador aprobó incrementos de entre 1.39% y 2.82%, según la base de operación y el tipo de vehículo. En términos absolutos, el banderazo y cada kilómetro adicional subirán entre ₡10 y ₡20 (USD 0,022 y USD 0,044), y la tarifa por demora aumentará entre ₡55 y ₡95 (USD 0,121 y USD 0,210)por hora.

En la base de operación regular de taxis rojos, el taxi sedán tendrá un banderazo de ₡840 (USD 1,85) y una tarifa variable de ₡840 (USD 1,85), frente a los ₡825 (USD 1,82) vigentes, con aumentos de ₡15 (USD O,O33) en ambos casos, según ARESEP. La tarifa por demora pasará de ₡3,465 (USD 7,65) a ₡3,520 (7,77), con una variación de ₡55

En la base de operación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el taxi sedán pasará de ₡720 (USD 1,59) a ₡730 (USD 1,61) tanto en banderazo como en tarifa variable, con un ajuste de ₡10 (USD O,02), y la demora aumentará de ₡3,655 (USD 8,07) a ₡3,710 (USD 8,19). El taxi microbús subirá de ₡710 (USD 1,57) a ₡730 (USD 1,61) en banderazo y tarifa variable, con un incremento de ₡20 (USD O,O4), mientras la demora pasará de ₡3,815 (USD 8,42) a ₡3.910 (USD 8,63), con un aumento de ₡95 (0,21).

La entidad también informó que los usuarios pueden consultar las tarifas vigentes de autobús en su portal oficial y en la aplicación móvil gratuita “ARESEP”.

La autoridad reguladora detalló que, desde el inicio de la afectación atribuida al caso fortuito, el diésel registró primero un aumento de ₡35 (USD 0,08), luego otro de ₡151 (USD 0,33), y además fue sometida a consulta pública una rebaja de ₡46 (USD 0,10). Según ARESEP, esa secuencia fue incorporada en la fijación extraordinaria de tarifas.

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