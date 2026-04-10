La integración aérea avanza en el Triángulo Norte de Centroamérica con proyecto para vuelos domésticos entre Guatemala, El Salvador y Honduras

La propuesta establece que los vuelos entre Guatemala, El Salvador y Honduras operen bajo un esquema similar al de los trayectos internos. Si se implementa, los pasajeros completarían menos trámites migratorios y los procesos aeroportuarios serían más ágiles(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Guatemala, El Salvador y Honduras han dado un nuevo paso para que los vuelos entre estos tres países sean reconocidos como trayectos domésticos, una medida que podría transformar la movilidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, de acuerdo a una publicación del medio República gt.

Actualmente, representantes de los tres países mantienen un diálogo activo con el objetivo de modificar el estatus de los vuelos regionales. Según confirmó María Luisa Hayem, ministra de Economía de El Salvador, durante el encuentro Wings of Change Americas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Las conversaciones están orientadas a “facilitar la movilidad aérea, reducir costos y fortalecer la integración regional”.

La propuesta establece que los vuelos entre Guatemala, El Salvador y Honduras operen bajo un esquema similar al de los trayectos internos. Si se implementa, los pasajeros completarían menos trámites migratorios y los procesos aeroportuarios serían más ágiles. Además, las tarifas de los boletos podrían bajar, acercándose a los precios de los vuelos domésticos actuales.

Actualmente, representantes de los tres países mantienen un diálogo activo con el objetivo de modificar el estatus de los vuelos regionales. Según confirmó María Luisa Hayem, ministra de Economía de El Salvador, durante el encuentro Wings of Change Americas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). (Foto cortesía CATA)

Antecedentes de la integración aérea en Centroamérica

Desde 1996, los gobiernos de la región han debatido la posibilidad de liberalizar el transporte aéreo. En 2006 y 2007, los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron declaraciones para catalogar ciertos vuelos como domésticos.

Incluso, Guatemala y Honduras formalizaron un acuerdo bilateral sobre este tema, aunque la implementación regional nunca se consolidó por completo.

En 2019, los países del Triángulo Norte aprobaron un reglamento para simplificar las operaciones aeroportuarias. Más tarde, en enero de 2020, Guatemala y El Salvador firmaron un acuerdo de cielos abiertos que permitió que algunos vuelos fueran considerados locales. La llegada de la pandemia ralentizó estos avances, cita la nota.

El interés por reactivar la propuesta aumentó con el crecimiento del tráfico aéreo en la región, uno de los factores clave para el sector durante 2025.

El interés por reactivar la propuesta aumentó con el crecimiento del tráfico aéreo en la región, uno de los factores clave para el sector durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aerolíneas de bajo costo han advertido que las altas tasas e impuestos en los aeropuertos dificultan que puedan ofrecer tarifas tan competitivas como las de un vuelo doméstico.

El Salvador y la apuesta logística regional

El Salvador, por su parte, ha enfocado sus esfuerzos en consolidarse como un centro logístico regional y planea incursionar en el sector aeroespacial.

El país alberga Aeroman, una de las principales empresas de mantenimiento y reparación de aeronaves de la región, y avanza en el desarrollo de AirCity, la primera zona franca aeroportuaria.

En cuanto al turismo, Hayem destacó que El Salvador logró un crecimiento del 92 % en la llegada de visitantes en los últimos años. Para mantener esa tendencia, se ha conformado una mesa interinstitucional con la participación de áreas de seguridad, infraestructura, aeropuertos y aeronáutica civil, coordinando acciones alineadas con la política nacional de turismo.

La terminal de El Salvador ocupa el segundo lugar en puntualidad y eficiencia operativa para aeropuertos pequeños, según Cirium. (Cortesía: CEPA)

Próximos pasos para la integración de los vuelos

La iniciativa de reconocer los vuelos entre Guatemala, El Salvador y Honduras como domésticos tiene tres objetivos principales: facilitar el tránsito aéreo, reducir los costos para los viajeros y promover la integración regional. Si bien el diálogo avanza y se percibe un nuevo impulso político, la concreción de la propuesta dependerá de la capacidad de los gobiernos para superar los retos regulatorios y fiscales que aún persisten.